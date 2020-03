ZPC Bałtyk przekazały batony energetyczne dla 4 szpitali na Pomorzu

Kontrole graniczne spowolnione. Może to wpłynąć na jakość importowanych owoców

Batony Bossman wesprą personel szpitali pracujący w niezwykle trudnej sytuacji walki z epidemią koronawirusa.

Batony zostały przekazane do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (dawniej Wojewódzki Szpital Zakaźny), Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni i Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Szpitale te wchodzą w skład spółki leczniczej „Szpitale Pomorskie” Sp. z. o.o.

Bałtyk to słynna na Pomorzu fabryka czekolady, której historia sięga 1923 roku i nierozerwalnie wiąże się z Gdańskiem. Czekolady, cukierki, pralinki, lizaki, bombonierki, drażetki, orzeszki, batony energetyczne i czekolady proteinowe – to wszystko powstaje w rodzimych, polskich zakładach „Bałtyku” w Gdańsku i we Włocławku (100% polskiego kapitału).