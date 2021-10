ZPC Bałtyk z nowościami w kategorii słodyczy upominkowych

Fabryka Czekolady „Bałtyk” przygotowała kolejne nowości dedykowane dla Pań i Panów - nowe nadzienia alkoholowe w likworkach. Likworki Ladies oraz Likworki Z Likierem Ziołowym uzupełniają ofertę firmy w kategorii słodyczy upominkowych.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 18-10-2021, 10:56

Nowość od ZPC Bałtyk - Likworki Ladies oraz Likworki Z Likierem Ziołowym fot. materiały prasowe

Likworki Ladies dedykowane Paniom są mieszanką smaków: cuba libre, frizzante, gin&tonic, spritz. Drugi wariant dedykowany Panom to Likworki Z Likierem Ziołowym.

Zarówno smaki likworków jak i stylistyka opakowań nawiązują do chwil spędzanych wśród dorosłych przyjaciół. Są też nawiązaniem do odmiennych upodobań Pań i Panów zarówno w sferze smakowej jak i stylistyce opakowań.

Nowa edycja likworków jest już w sprzedaży w sklepach firmowych „Bałtyku”, w sklepie internetowym zpcbaltyk.pl, a także trafiła do szerokiej dystrybucji.

„Bałtyk” to słynna na Pomorzu fabryka czekolady, której historia sięga 1923 roku. Czekolady, cukierki, pralinki, lizaki, bombonierki, karmelki, drażetki czy orzeszki – to wszystko powstaje w rodzimych, polskich zakładach „Bałtyku” w Gdańsku i we Włocławku. „Bałtyk” produkuje słodycze zarówno według tradycyjnych, wieloletnich receptur, jak i zaskakuje swoich sympatyków innowacyjnymi pomysłami na zupełnie nowe produkty.