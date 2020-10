ZPC Bałtyk ze specjalną edycją likworków i czekoladek

Nowa edycja obejmuje kultowe likworki: „Baltik Vodka” (smak wódki), „Likworki Gdańskie” (smak żubrówki, żurawinówki i brandy) „Nalewki Domowe” (smak wiśniówki, orzechówki i pigwówki) oraz czekoladki: „Fantazja Koktajlowa” (smaki czekolad „Bałtyku” - malibo, rum&toffi, advocat, brandy&coffee).

Są one pakowane w stylowych butelkach i bombonierkach. Jest to nawiązanie do morskich tradycji i legend, w których ważne wiadomości trafiały do butelek i przez lata wędrowały po morzach i oceanach. W Fabryce Czekolady „Bałtyk” historia tworzenia likworków ma już ponad pół wieku, a czekoladek „Fantazja” niemalże ćwierć wieku. Przez ostatnie lata firma wielokrotnie wprowadzała nowe smaki i kolejne edycje tych słodyczy.

- W tym roku postanowiliśmy ponownie sprawić niespodziankę naszym sympatykom i wzorem morskich opowieści, przekazać im słodką wiadomość od „Bałtyku” ukrytą w stylowych butelkach – mówi Konrad Mickiewicz, prezes ZPC Bałtyk.

- Naszą intencją było stworzenie kolejnej, wyjątkowej linii słodyczy upominkowych łączących tradycje z innowacyjnością i pasujących do wielu okazji – dodaje.

Kolekcję butelek uzupełniają także dwie bombonierki w nowej formule - z widocznymi wewnątrz likworkami i czekoladkami.

Nowa edycja likworków i czekoladek jest już w sprzedaży w sklepach firmowych „Bałtyku”, w sklepie internetowym oraz w szerokiej dystrybucji.

ZPC Bałtyk to słynna na Pomorzu fabryka czekolady, której historia sięga 1923 roku. Czekolady, cukierki, pralinki, lizaki, bombonierki, drażetki czy orzeszki – to wszystko powstaje w rodzimych, polskich zakładach „Bałtyku” w Gdańsku i we Włocławku. „Bałtyk” tworzy słodycze zarówno według tradycyjnych, wieloletnich receptur, jak i zaskakuje swoich sympatyków nowatorskimi pomysłami na zupełnie nowe produkty.