ZPC Otmuchów dostanie niemal 16 mln zł dofinansowania na prace nad innowacyjną technologią

- Umowa określa zasady udzielenia przez NCBR dofinansowania realizacji Projektu oraz prawa i obowiązki stron z tym związane. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 37,5 mln zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to ok. 15,9 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu przypada na lata 2020-2023 – podała spółka ZPC Otmuchów.

Spółka zobowiązała się do zapewnienia trwałości efektów Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości jej wypowiedzenia, ewentualnego zwrotu dofinansowania czy konieczności i formy jej zabezpieczenia przez ZPC Otmuchów, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wcześniej, w kwietniu 2020 roku, spółka ZPC Otmuchów informowała, że przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu wdrożenie do własnej działalności przedsiębiorstwa innowacji procesowej obejmującej zautomatyzowaną linię produkcyjną.

Zaprojektowana i zbudowana w trakcie trwania projektu instalacja pilotażowa oparta będzie na opracowanej przez spółkę koncepcji nowej technologii produkcji mleczka w czekoladzie.

