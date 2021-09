ZPC Otmuchów na EEC: Popyt wrócił do poziomu sprzed pandemii

W ubiegłym roku dokonaliśmy wiele zmian, jeśli chodzi o ofertę produktową. I spodziewamy się dalszej dynamiki w tym roku – powiedział Marek Piątkowski, prezes zarządu ZPC Otmuchów, podczas debaty „Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań”, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 22-09-2021, 12:09

Marek Piątkowski podczas debaty ocenił wpływ pandemii na eksport ZPC Otmuchów. / fot. materiały prasowe ZPC Otmuchów

– Ubiegły tok to pandemia, która zmieniła bardzo dużo w sposobie funkcjonowania wielu firm, w tym naszej. Spotkaliśmy się z dużym popytem na nowe kategorie produktowe jak żywność funkcjonalna, przekąski. W tym roku sytuacja się ustabilizowała i wracamy do sytuacji, którą mieliśmy przed pandemią. Popyt wrócił do poziomu sprzed pandemii. Zatrzymała się na bardzo dużym poziomie kategoria suplementów diety. Gro wzrostu wynika z rozwoju w tym segmencie i tu bardzo rozwijamy się, i przygotowujemy kolejne inwestycje w tym segmencie – tłumaczył Marek Piątkowski.

– Część rynku ma swoje gusta. Dotyczy to produktów zawierających czekoladę. Chociaż to zależy od rynku i gustów tam panujących. Tutaj kluczowa jest nasza praca z klientami, aby dostosować produkt do lokalnego rynku. W ubiegłym roku dokonaliśmy wiele zmian, jeśli chodzi o ofertę produktową. I spodziewamy się dalszej dynamiki w tym roku. Dzięki zmianom właścicielskim, a przypomnę, że naszym nowym właścicielem jest Kervan Gida, sprzedajemy nasz produkty na nowe rynki, na których wcześniej nie byliśmy obecni – dodał.

ZPC Otmuchów eksportuje na nowe rynki

Zdaniem prezesa Otmuchowa podwyżki cen surowców oraz prądu i innych mediów przełożą się na wyższe ceny gotowych produktów.

– Pandemia w ubiegłym roku sprawiła, że większość klientów oczekuje, żeby zakład produkcyjny był nie dalej niż w ciągu dwóch dni od nich. Przez to cześć firm zamienia dostawcę spoza Europy na tych z Europy. Dzięki temu rozpoczęliśmy współpracę z krajami w Europie Zachodniej. Nastąpiły zmiany w kosztach logistyki i importu. Dzisiaj mniej sprzedajemy do Azji i Ameryki Północnej, ponieważ po pierwsze transport jest trudniejszy, a po drugie droższy, co oznacza, że współpraca jest mniej opłacalna – ocenił prezes zarządu ZPC Otmuchów.

– Na pewno sytuacja z cenami ma wpływ na nasz eksport. Cena surowców, opakowań, mediów rośnie i na pewno rok 2022 będzie rokiem wzrostu cen. Już dzisiaj widzimy po kontraktach, że te oferty są wyższe. Jest problem z dostępnością opakowań. Natomiast media będą w przyszłym roku droższe i wpłynie to na ceny naszych produktów. I już dzisiaj rozmawiamy z klientami na temat tego, z czym będziemy musieli się zmagać i przełoży się to na ceny gotowych produktów – dodał.