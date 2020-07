ZPC Otmuchów z nowym członkiem zarządu

- Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej mandat Pana Adama Frajtak jako Członka Zarządu Spółki wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu . Mając powyższe na uwadze aktualnie zarząd Spółki funkcjonuje w następującym składzie: 1. Pan Marek Piątkowski - Prezes Zarządu, 2. Pan Adam Frajtak - Członek Zarządu – podała spółka ZPC Otmuchów.

Adam Frajtak posiada wykształcenie ekonomiczne (Organizacja i Zarządzanie) i wieloletnie doświadczenie w rozwoju sprzedaży w nowoczesnym i tradycyjnym kanale sprzedaży oraz HoReCa.

Adam Frajtak pracuje w ZPC Otmuchów od listopada 2019 r. - wcześniej na stanowisku Dyrektora Sprzedaży Spółki. W poprzednich latach związany z firmą Stokson Sp z o.o.. Zatrudniony jako dyrektor handlowy odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

W latach 2013- 2016 był odpowiedzialny za sprzedaż w Pamapol S.A..W poprzednich latach zarządzał sprzedażą w Kofola Holding S.A, Tradis S.A Od 2011r. do 2012 r. pełnił funkcję członka zarządu w Foodcare Sp z o.o. W latach 2002- 2008 pracował w dziale sprzedaży Prymat Sp z o.o. realizując zadania na terenie Polski, Czech i Słowacji. Karierę w branży FMCG rozpoczął w marcu 1994 r. w spółce Danuta S.A gdzie pracował do kwietnia 2002 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Frajtak nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem spółki, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ww. osoba oświadczyła także, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

