ZT Kruszwica podsumowuje 10 lat działania programu na rzecz pszczół

Raport na 10-lecie programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” to podsumowanie działań realizowanych przez markę „Olej Kujawski”, na rzecz budowania świadomości Polaków o roli pszczół w środowisku, a także ich wpływie na życie człowieka. Dzięki tej inicjatywie tylko w 2019 roku zasadzono już 1 019 429 roślin przyjaznych pszczołom, czyli takich, które dają im pożywienie.

Pierwszym największym wyzwaniem dla budowanego od 2011 roku programu było zwiększenie świadomości społecznej na temat roli zapylaczy oraz ich zagrożeń. W swoich działaniach ZT „Kruszwica” S.A., produkująca oleje roślinne, podkreśla bliskie relacje pomiędzy przyrodą, a prowadzonym biznesem. Budowa kompleksowego programu podnoszącego świadomość znaczenia pszczół dla człowieka i zachęcającego do działań, które może podjąć każdy by wspomagać te pożyteczne owady, była naturalnym krokiem.

10 lat z myślą o pszczołach

W Polsce występuje około 470 gatunków pszczół, z czego najbardziej znanym jest pszczoła miodna, która jako jedyna znajduje się pod opieką pszczelarzy. W momencie startu programu zaczęliśmy właśnie od pszczoły miodnej, by najpierw budować świadomość wokół gatunku, który jest ludziom znany i kojarzony. Rozpoczynając program „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” firma zdecydowała się na edukację i zachęcanie do realnych działań chroniących pszczoły.

- Już rok po rozpoczęciu programu i aktywności z nim związanych odnotowaliśmy wzrost świadomości społecznej roli i znaczenia pszczół w przyrodzie z 35% w 2011 r. do 65% w 2012 r. (odsetek Polaków, którzy wskazują pszczoły, jako gatunek, który trzeba chronić). To tylko dodało nam motywacji do działań i pewności, że idziemy w dobrym kierunku. Oprócz projektów o charakterze edukacyjnym rozpoczęliśmy także inicjatywy mające na celu aktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy warunków życia pszczół. Postawiliśmy na edukowanie lokalnych społeczności i wsparcie projektów naukowych, popularyzujących wiedzę o pszczołach. Podczas wieloletniej współpracy z partnerami wypracowaliśmy wiele dobrych praktyk i długofalowych relacji – mówi Agnieszka Jastrzębska, Marketing Manager ZT „Kruszwica” SA.

