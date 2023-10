Kto nie zna NESCAFÉ i NESQUIK? Te produkty pojawiły się w Polsce 30 lat temu wraz z firmą Nestlé, by zająć szczególne miejsce w domach i sercach Polaków. Dziś Nestlé to jedna z największych firm spożywczych w Polsce, oferująca produkty dla szerokiego grona konsumentów – od kaszek dla niemowląt i posiłków dla małych dzieci, po kawę i karmę.

Początki firmy sięgają 1867 roku, kiedy to farmaceuta Henri Nestlé opracował Farine Lactee – pierwszy pełnowartościowy posiłek dla niemowląt, które nie mogły być karmione mlekiem matki. Produkt był prawdziwą innowacją i zmienił los tysięcy dzieci.

Z biegiem lat Nestlé intensywnie tworzyło i rozwijało własne produkty, a także inwestowało w lokalne marki. Do żywności dla niemowląt oraz wyrobów bazujących na mleku stopniowo dołączały inne kategorie, mi.in. słodycze, kawa, napoje, produkty kulinarne i dla gastronomii, żywność medyczna czy karma dla psów i kotów. Ekspansja międzynarodowa Nestlé, rozpoczęta już w XIX wieku, umożliwiła firmie osiągnięcie pozycji największego na świecie przedsiębiorstwa spożywczego.

Na naszym rynku Nestlé zadebiutowało w 1993 roku, wprowadzając do polskich sklepów kawę rozpuszczalną NESCAFÉ oraz napój czekoladowy NESQUIK. W kolejnych latach firma dokonała szeregu inwestycji w zakłady na terenie całego kraju, przejmując pod swoje skrzydła polskie marki – takie jak WINIARY, BOBO FRUT i Nałęczowianka.

Już w rok po debiucie w Polsce Nestlé produkowało wafle Princessa w fabryce w Kargowej, działającej od 1912 r. W tym samym roku fabryka w Toruniu zaczęła dostarczać do sklepów uwielbiane przez wielu Polaków płatki śniadaniowe pod marką Nestlé. Podobnie było w przypadku wody mineralnej Nałęczowianka i rozlewni wody w Nałęczowie, która od 1994 roku także jest częścią Nestlé.

W 1995 roku do Nestlé dołączyły Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych WINIARY. Fabryka jest dziś jednym z największych w regionie pracodawców dla kilku pokoleń Polaków.

W 2007 roku, częścią rodziny Nestlé stał się również zakład produkcyjny w Rzeszowie, gdzie produkowane są soki i posiłki dla najmłodszych konsumentów pod markami BOBO FRUT i GERBER.

Lata 2015-2017 to czas wielkiej inwestycji Nestlé w Nowej Wsi pod Wrocławiem. W nowo wybudowanej, nowoczesnej fabryce powstaje karma dla domowych pupili – m.in. FELIX i PRO PLAN.

Nestlé, jako globalne przedsiębiorstwo działające w obszarze żywienia, realizuje w Polsce wiele programów społecznych i edukacyjnych. Wśród nich wyróżnić można: Nestlé Baby&me, platformę i program edukacyjny dla rodziców niemowląt, Nestlé for Healthier Kids, inicjatywę obejmującą działania wspierające opiekunów w zapewnieniu odpowiedniego rozwoju ich dzieci, Pomagamy w gotowaniu i niemarnowaniu żywności, program promujący odpowiedzialne kupowanie i wykorzystanie żywności, a także Nestlé needs YOUth i realizowany od ponad 20 lat Program Praktyk Letnich, pomagające młodym osobom stawiać pierwsze kroki na rynku pracy.

Nestlé wspiera też lokalne społeczności oraz reaguje na aktualne wyzwania. W czasie pandemii firma wspierała lekarzy i szpitale, a obecnie kieruje swoją pomoc do obywateli Ukrainy. Na ten cel Nestlé Polska przekazało 1500 ton produktów spożywczych o łącznej wartości 32 milionów złotych.

Misją Nestlé nieprzerwanie od trzech dekad jest produkcja wysokiej jakości żywności z szacunkiem do społeczności lokalnej i środowiska.

Jako jedna z pierwszych firm na świecie Nestlé ogłosiło ambitny plan osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., między innymi dzięki pozyskaniu co najmniej połowy kluczowych surowców do produktów poprzez rolnictwo regeneratywne. Aby osiągnąć ten cel, firma intensyfikuje działania i współpracuje z siecią ponad 500 000 rolników i 150 000 dostawców na świecie, których wspiera we wdrażaniu regeneratywnych praktyk rolniczych.

Jednocześnie Nestlé dąży do tego, by dawać drugie życie odpadom. Firma pracuje nad opakowaniami zaprojektowanymi w pełni do recyklingu, innowacjami materiałowymi, systemami wielokrotnego napełniania oraz rozwojem odpowiedniej infrastruktury. Już dziś globalnie ponad 80% opakowań produktów Nestlé jest zaprojektowanych do recyklingu. Dobrym przykładem na polskim rynku jest butelka Nałęczowianki 1 l, która w 100 proc. jest wykonana z rPET.

Wartość inwestycji Nestlé w polską gospodarkę to prawie 5 mld zł. Firma jest pracodawcą dla ponad 5500 osób zatrudnionych w 8 lokalizacjach - 7 zakładach produkcyjnych i biurze głównym w Warszawie. Oferuje polskim konsumentom 70 marek i 1600 produktów. Niemniej trzydzieści lat obecności Nestlé w Polsce to nie tylko czas wielu inwestycji, ale także wpływu na kulturę kulinarną kraju, zaangażowania w kwestie społeczne oraz ochronę środowiska. Nestlé pozostaje jedną z największych firm na polskim rynku spożywczym, gotową na wyzwania przyszłości i dążącą do spełnienia oczekiwań coraz bardziej świadomych konsumentów.