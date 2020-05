5 rzeczy które możesz zrobić już dziś aby zaoszczędzić energię w przemysłowej produkcji żywności

Poniżej 5 prostych działań, które pomogą zmniejszyć zużycie mediów w Twoim zakładzie:



1. Pomiary. Zanim zaczniesz oszczędzać energię elektryczną, gaz, ciepło, itd. musisz wiedzieć, które urządzenia zużywają jej najwięcej – dokładnie ile i kiedy. Z doświadczenia wiemy, że warto założyć podliczniki elektryczne na instalacjach: chłodniczych, oświetleniu, wentylacji i sprężonym powietrzu , a podliczniki gazu na cieple technologicznym (np. piece), produkcji pary i CWU. Dobrze skonfigurowany system pomiarowy zazwyczaj jest także wykorzystywany przez obsługę techniczną klienta do wykrywania i diagnozowania usterek oraz wdrażania własnych pomysłów na optymalizację ( nawet bez wdrożenia działań z punktu 2).

2. Audyt. Wiedzę pozyskaną w punkcie 1 należy uzupełnić o audyt technologii i inwentaryzację. Analiza strumieni ciepła i chłodu (oraz ewentualnie innych) pozwoli upewnić się, że w twoim zakładzie nie jest marnowane ciepło odpadowe, gdy jednocześnie jest produkowane np. w kotłowni. Problem ten często spotykany jest w przypadku skraplania w chłodnictwie. Przeprowadzony audyt uzupełniamy o propozycje rozwiązań lub scenariusze wdrażania oszczędności.

3. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez chłodnictwo. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiemy, że urządzenia chłodnicze zużywają nawet do 60% energii elektrycznej pobieranej przez cały zakład. Różnica zużycia energii pomiędzy tradycyjnymi technologiami chłodniczymi na F-gazy, a nowoczesnymi na CO2 lub amoniak może wynosić nawet 45% w przypadku zamrażania. Widzimy więc że, tylko na samym zamrażaniu (np. truskawek) można oszczędzić do 29 groszy na każdym kilogramie gotowego produktu. Chłodnictwo posiada także bardzo duży potencjał odzysku ciepła, które odpowiednio zagospodarowane może być wykorzystywane nawet do produkcji pary. Nie wspominając o CO lub CWU.

4. Zmniejszenie zużycia energii (gaz lub energia elektryczna) na produkcję ciepła. Przy obecnym stanie technologii i cenach energii ogrzewanie bezpośrednio energią elektryczną jest nieuzasadnione(poza bardzo szczególnymi przypadkami). Większość grzałek elektrycznych z powodzeniem można zastąpić pompami ciepła (najlepiej na CO2 lub amoniak) lub podłączyć się pod centralny układ CO i CWU na gaz.

5. Kogeneracja lub Fotowoltaika. Są to nowoczesne technologie pozwalające produkować energię elektryczną, a w przypadku trigeneracji także ciepło, parę i chłód we własnym zakresie. Inwestycja starannie przemyślana pod względem formalnym, technicznym i finansowym (wsparcie zewnętrzne) pozwoli na bardzo szybki zwrot nakładów i co czasem ważniejsze, zabezpieczy właściciela zakładu produkcyjnego przed wahaniami cen energii.

Wyżej wymienione działania to jedynie „czubek góry lodowej”. Zazwyczaj informacje z pomiarów energetycznych i wnikliwe audyty otwierają przed nami duże spektrum różnorodnych możliwości.

I właśnie one dają nam ogromną motywację do codziennej pracy, systematycznych i precyzyjnych audytów oraz wdrażania zaawansowanych eko-logicznych i eko-nomicznych rozwiązań.

Działajmy razem,

Mikołaj Gajsler

Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu

Veolia Industry Polska