AGRIVI umożliwia i wspiera produkcję zdrowej żywności (wywiad)

Większość dużych sieci handlowych w Polsce prowadzi intensywne kampanie dotyczące zdrowej żywności. AGRIVI umożliwia i wspiera jej wytwarzanie - mówi Marcin Goździela, General Manager Poland, AGRIVI.

Na czym polega specyfika specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego dla rolnictwa?

Dzięki oprogramowaniu AGRIVI, rolnicy oraz producenci żywności mają wgląd i kontrolę nad wszystkim co dzieje się w ich biznesie. Mogą zarządzać gospodarstwem, w taki sposób, by poprawić produktywność i rentowność swojej działalności.

Oprogramowanie daje możliwość rejestracji wszystkich czynności, jakie wykonujemy na uprawach, pozwala kontrolować stany magazynowe, poziom użycia środków ochrony roślin czy nawozów. Dodatkowo, pozwala na dostosowanie zadań polowych na podstawie aktualnych analiz z pola, prognoz pogody czy możliwości wystąpienia konkretnego szkodnika na plantacji. Co więcej, użytkownik może prowadzić w programie swoje finanse, nadzorować koszty pracy siły roboczej, śledzić i planować pracę maszyn i dzięki temu optymalizować koszty. AGRIVI to niezwykle przydatne narzędzie, które daje możliwość pracy rolniczej opartej na faktach, zebranych prosto z pola.

Patrząc na rozwój ustawodawstwa i zmian w produkcji żywności, oprogramowania staną się w najbliższych latach wymogiem. Będą one zintegrowane z systemami dopłat i systemami jakości. AGRIVI już teraz pozwala, np. wygenerować kod QR, dzięki któremu konsument może dowiedzieć się z informacji na opakowaniu, gdzie został wyprodukowany produkt, jakie ma wartości odżywcze, a nawet zobaczyć zdjęcie gospodarstwa lub samego producenta.

Na krajowym rynku dostępny jest szeroki wybór programów wspierających procesy produkcji rolniczej. Jakie argumenty mogą przekonać nabywców do sięgnięcia po rozwiązania dostarczane przez AGRIVI?

Szanujemy naszą konkurencję i dzięki niej możemy się rozwijać. Nasza platforma wyróżnia się na tle pozostałych niezwykłą funkcjonalnością i elastycznością. W AGRIVI każdy klient jest traktowany indywidualnie. Nie proponujemy nikomu gotowego pakietu w określonej cenie, tylko szczegółowo badamy potrzebę klienta. W pierwszym etapie przeprowadzamy rozmowę i określamy, jakie funkcjonalności platformy będą dla niego najlepsze. Dzięki temu możemy najlepiej dostosować oprogramowanie pod danego klienta oraz uprawę.

W jaki sposób korzystanie z AGRIVI ułatwia rolnikom planowanie produkcji?

Oprogramowanie AGRIVI daje możliwość zaplanowania całego sezonu upraw. Dzięki temu, rolnik ma kontrolę nad swoimi polami oraz zabiegami, które na nich wykonał. Co więcej, platforma pozwala wygenerować ok. 30 raportów, które przedstawiają cenne informacje o wszystkich działaniach w czasie rzeczywistym. Użytkownik widzi, jakie konkretnie czynności wykonał, ile go to kosztowało, co jeszcze powinien zrobić, a nawet ile zapłacić za to pracownikowi. Dużym ułatwieniem może być również kontrola nad swoimi zobowiązaniami, np. z bankiem czy możliwość przedstawienia swojemu odbiorcy raportu ze zużycia pestycydów.

W Polsce coraz więcej rolników dostrzega potencjał programów do zarządzania gospodarstwem. Jak oceniacie Państwo perspektywy dla wykorzystania tego rodzaju rozwiązań w kontekście wyzwań współczesnego rolnictwa jak, np. Zielony Ład?

Posiadanie oprogramowania do zarządzania gospodarstwem to fundamentalny krok w kierunku zrównoważonego rolnictwa. Rolnik, planując w AGRIVI swoje uprawy, może zoptymalizować zużycie chemii, może też precyzyjnie kontrolować pracę swojego parku maszyn, a tym samym redukować emisję spalin. Dodatkowo, dzięki prognozom pogodowym i alertom o szkodnikach, minimalizuje straty i nie marnuje materiału siewnego.

Obserwując nawet rynek sprzedaży detalicznej, możemy zauważyć, że większość dużych sieci handlowych w Polsce prowadzi intensywne kampanie, dotyczące zdrowej żywności. AGRIVI umożliwia i wspiera jej wytwarzanie. Dzięki naszej platformie, jej użytkownik ma możliwość kontroli każdego etapu produkcji żywności i pokazanie tego finalnemu odbiorcy, czyli każdemu z nas – konsumentowi.

