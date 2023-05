Michał Kołodziejczak, lider Agrounii postuluje, aby w każdej gminie powstały nowoczesne bazary.

Agrounia: nowoczesny bazar w każdej gminie. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Nowoczesne bazary w gminach

- Uczciwa konkurencja, godne warunki: toaleta, dach, parking. Stworzymy bazarowy drive-thru. Klient będzie miał możliwość nabyć towar bez konieczności opuszczania auta jak w MC DONALDS + bazarowe paczkomaty-lodówki i aplikacja, która ogarnie to wszystko - pisze Michał Kołodziejczak, lider Agrounii w mediach społecznościowych.

Uczciwa konkurencja,godne warunki: toaleta, dach, parking.Stworzymy bazarowy drive-thru.Klient będzie miał możliwość nabyć towar bez konieczności opuszczania auta jak w MC DONALDS + bazarowe paczkomaty-lodówki i aplikacja, która ogarnie to wszystko pic.twitter.com/ktJGmxI8BH — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) May 18, 2023

Kołodziejczak nowym liderem rolników?

Rosnące natężenie publikacji na temat Michała Kołodziejczaka w mediach tradycyjnych i społecznościowych może sugerować, że naturalnie wyłania się nowy lider rolników.

– Aż kilkanaście procent przekazu zawierało wzmianki o liderze AGROunii, wyraźnie dążącym do zdyskontowania rosnącego na wsi niezadowolenia. Biorąc pod uwagę wielowątkowość i popularność tematu, wynik ten uznać można za sukces. Budowanie medialnej rozpoznawalności ma konkretne przyczyny: Michał Kołodziejczak otwarcie kieruje się do przekształcenia AGROunii w projekt polityczny – tłumaczy Maciej Małkowski, Starszy Analityk Mediów w PSMM Monitoring & More.

- Silnie „antysystemowa” retoryka, organizowanie gwałtownych protestów środowisk rolniczych, sugerowanie antagonizmu „my – społeczeństwo, oni – władza”, wskazują, że Kołodziejczak zamierza podążać drogą, która wprowadziła kiedyś Andrzeja Leppera i Samoobronę RP do koalicji rządowej - dodaje.