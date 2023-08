Zapisy ustawy kaucyjnej budzą sporo kontrowersji wśród przedsiębiorców reprezentujących branżę m.in. wód i napojów, mleczarską czy browarniczą. Dlatego "Solidarność” Przemysłu Spożywczego zwróciła się do rządzących o zaakceptowanie zmian wprowadzonych przez Senat. Poprawki Izby Senatorskiej mają m.in. ograniczyć ryzyko wielomiliardowych strat.

Przedsiębiorstwa z branży spożywczej mają sporo zastrzeżeń do projektu ustawy kaucyjnej/Fot. Shutterstock

Senackie poprawki ograniczą wielomiliardowe straty?

Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" ponownie zwrócił się do polskich władz z apelem o wprowadzenie do ustawy o systemie kaucyjnym poprawek naniesionych przez Senat. Autorzy wniosku skierowanego m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa oraz posłów na Sejm uważają, że zmiany zaproponowane przez senatorów ograniczą ryzyko wielomiliardowych strat, które mogą przyczynić się do znacznych podwyżek cen produktów żywnościowych, a także degradacji środowiska naturalnego.

Co w projekcie ustawy kaucyjnej zmienił Senat?

Naniesione przez Senat poprawki mają na celu m.in.

- dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 r.,

- zwolnienie kaucji na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT,

- zmianę obowiązkowych poziomów zbiórki zapisanych w załączniku nr 1a do ustawy.

Zdaniem „Solidarności” zasugerowane przez Senat poprawki nie obciążają Skarbu Państwa, ani nie przyczyniają się do zakłócenia procesu notyfikacji ustawy.

Jaki jest cel ustawy kaucyjnej?

Przypomnijmy, że ustawa wprowadzająca w naszym kraju system kaucyjny ma przyczynić się do powstania efektywnej środowiskowo i ekonomicznie gospodarki opakowaniami po napojach. Nowe zapisy prawne mają ułatwić przedsiębiorstwom zajmującym się przetwórstwem zbiórkę opakowań i dostęp do surowców wtórnych.

Apel przygotowany przez Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" podpisało 16 organizacji reprezentujących branże wód i napojów, mleczarską, producentów soków i nektarów, browarniczą, a także producentów surowców rolnych.