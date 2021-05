Apetyt na rozwój. Co branża spożywcza może zyskać dzięki digitalizacji?

Sektor spożywczy wychodzi z pandemii. Dla wielu managerów to lekcja zarządzania, w myśl zasady „nie zmarnujmy dobrego kryzysu”. Powszechna praca zdalna, wzrost znaczenia handlu online to tylko niektóre symptomy cyfryzacji, które zostaną z nami na dłużej. Trend do digitalizacji procesów biznesowych i ich automatyzacji jest oczywistością. Dzięki wdrożeniu nowych technologii i sposobów pracy, firmy spożywcze mogą być beneficjentami czasu zaburzeń.

Autor: Artykuł SNP

Data: 10-05-2021, 17:14

Zapraszamy Państwa na konferencję online, poświęconą najnowszym rozwiązaniom IT dla branży spożywczej. Eksperci, którzy na co dzień zajmują się digitalizacją i wdrażaniem efektywnych rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, przedstawią jak można znieść bariery wzrostu firmy, niezależnie od skali działania przedsiębiorstwa.

Gospodarzem spotkania jest SNP - największa firma wdrażająca systemy SAP w Polsce. Od ponad 25 lat (do 2017 – jako BCC) pracuje dla sektora spożywczego, zapewniając wdrożenia systemu ERP i funkcje branżowe (m.in. obsługa skupu surowców i kontraktacji, zarządzanie terminami ważności, zarządzanie paletami, produkcja seryjna i procesowa, zlecenia produkcji pomocniczej, integracja z sieciami handlowymi). Wśród klientów SNP są producenci mięsa, napojów alkoholowych i bezalkoholowych (w tym browary), przetworów warzywnych i rybnych, mleka i nabiału, producenci kawy i herbaty, słodyczy a także firmy z sektorów cukrowniczego, tytoniowego oraz paszowego.

W oparciu o S/4HANA - najnowszy system ERP od SAP, zaprezentujemy scenariusze biznesowe dla firm spożywczych na różnym etapie rozwoju i o różnej skali działania (MŚP, duże firmy i grupy kapitałowe), a także case studies. Nie zabraknie wystąpień firm spożywczych i pokazu działania aplikacji SAP.

Gościem specjalnym spotkania będzie Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Konferencja odbędzie się online 27 maja br. w godz. 10 do 12. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji.