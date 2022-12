Przemysł spożywczy to niesamowicie dynamiczny obszar produkcji. Czynników zewnętrznych wpływających na producentów jest wiele: regulacje prawne, preferencje konsumentów, ceny półproduktów, koszty energii i pracy, to tylko niektóre ze zmiennych.

Andrzej Szubryt, Specjalista ds. Konsultingu i Analiz, BPSC

Jeżeli miałbym wskazać gałąź przemysłu najbardziej zaawansowaną cyfrowo, której najbliżej do idei Industry 4.0, bez wahania wskazałbym na przemysł spożywczy. Ten sektor musi się stale dostosowywać do dynamicznych warunków rynkowych, ale jest jedna stała: bezpieczeństwo żywności. To wspólny mianownik dla wszystkich obszarów przemysłu spożywczego. Z uwagi na dużą rotację wyrobów, a często także krótkie okresy przydatności do spożycia, potrzebna jest pełna wiedza na temat magazynowania materiałów i wyrobów gotowych. Dlatego identyfikowalność, czyli traceability jest szczególnie ważna w sektorze spożywczym, na każdym etapie produkcji lub łańcucha dostaw.

Absolutną podstawą i czymś wręcz oczywistym jest tzw. ścieżka produktu, za pomocą której przeprowadzamy identyfikację składników w obu kierunkach; od wyrobu gotowego do konkretnych surowców, materiałów, dodatków, wskazując na partie dostawy i odwrotnie: od składnika do wyrobów lub półproduktów, w których występuje. Jak już wspomniałem to podstawy, a wymagania producentów rosną. To ilustruje, że ciągłe doskonalenie odgrywa kluczową rolę w przemyśle spożywczym. Najważniejszym suflerem, który pozwala osiągnąć te cele, jest digitalizacja. Od lat systemy klasy ERP stanowią integralną część technologicznego ekosystemu firm z branży spożywczej. Ale co powinien umieć system zintegrowany, jak go wybrać i jaką rolę odgrywa w digitalizacji?

Cyfrowy hub

Zacznijmy od początku, ERP to skrót od Enterprise Resource Planning i oznacza system do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia firmom spożywczym zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych – od zakupów, księgowości, finansów, przez kadry i płacę, aż po produkcję i logistykę. W skrócie ERP utrzymuje firmę w ruchu. Zamawianie surowców, przetwarzanie zamówień, zarządzanie i optymalizacja receptur, rozliczanie, planowanie produkcji i wiele innych. To połączenie handlu, zarządzania produktem i technologii produkcji sprawia, że system zintegrowany jest centralnym elementem budowy sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa w sektorze spożywczym. System zintegrowany jest zaangażowany w każdą operację, czy to pośrednio, czy bezpośrednio. Bez ERP-a nie ma przetwarzania danych.

System zintegrowany zawsze był ważny, ale w dobie powszechnej digitalizacji, jego rola jeszcze wzrosła. Wybór optymalnego rozwiązania to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stają firmy. Maszynę, jeżeli jest za mało wydajna, można szybko wymienić na inną, ale z oprogramowanie, które integruje wszystkie obszary przedsiębiorstwa, już tak łatwo nie pójdzie.

Do dzieła

Każda inwestycja ma jeden cel, a jest nim osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych. Przedsiębiorcom zależy na sprawnych operacjach na hali, terminowym wykonywaniu zleceń, minimalizacji przestojów, redukcji czasu między operacjami. W walce o ten cel niezbędna jest technologia.

Od czego zacząć wybór? Od doświadczenia w branży. System, który w standardzie dobrze pokrywa procesy biznesowe branży spożywczej ma zawsze przewagę. Nie tylko codzienna eksploatacja będzie sprawniejsza, ale już samo wdrożenie pójdzie szybciej. Ponadto partner, dostawca rozwiązania ERP, powinien mieć wiedzę i doświadczenie w branży spożywczej. Mam tu na myśli głównie wykwalifikowany personel, bo nic nie zastąpi wiedzy i doświadczenia konsultantów. To oni pomogą określić strategię. A posiadanie planu i pomysłu na wykorzystanie technologii jest kluczem do sukcesu. ERP musi być dostosowany do firmy, jej celów i potrzeb. Inaczej rozłożone będą akcenty, gdy firma chce zredukować koszty produkcji, a inaczej, gdy celem są lepsze relacje z klientami, nie mówiąc już o optymalizacji operacji.

Jeśli zainwestowałeś czas i środki w wybór, uzbrój się w cierpliwość i daj sobie i dostawcy spokojnie wdrożyć system. Ta faza ma swoje pułapki, które mogą doprowadzić do kosztownego zatrzymania projektu. Nawet wielcy gracze wiedzą, jak szybko entuzjazm może zmienić się w rozczarowanie. Według szacunków analityków Gartnera, aż 75 procent projektów kończy się niepowodzeniem. Najczęściej z powodu zbyt pospiesznie prowadzonych działań. IT lubi spokój.

Dla każdej firmy niezależnie od wielkości, wdrożenie systemu pokrywającego większość obszarów jest dużym wyzwaniem.

Last but not least

Czy to nabiał, mięso czy napoje – z ERP każdy producent będzie miał idealną podstawę do digitalizacji. Do nadania kształtu procesom, rozszerzenia modelu biznesowego lub po prostu zwiększenia elastyczności produkcji.

Andrzej Szubryt

Specjalista ds. Konsultingu i Analiz

BPSC