Bielmar zoptymalizował produkcję dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym

Większa wydajność produkcyjna, poprawa poziomu przewidywania i kontroli w Zakładach Tłuszczowych Bielmar to efekt modernizacji infrastruktury IT z zastosowaniem rozwiązań HPE.

W XXI wieku dane stały się walutą, a płynny przepływ informacji w organizacji może zadecydować o jej sukcesie. Na własnej skórze przekonał się o tym koncern Bielmar, jeden z największych producentów tłuszczów roślinnych w Polsce, stojący za popularnymi markami, jak Palma, Śniadaniowa czy olej Beskidzki.

Powolne procesy, brak widoczności zasobów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, okazjonalne opóźnienia w łańcuchu dostaw i zaburzony przepływ informacji spowalniały rozwój spółki.

Za każdym razem, gdy w fabryce miał miejsce nieoczekiwany przestój, trudno było szybko ustalić, czy przyczyną problemu było uszkodzenie maszyny, awaria zasilania lub inny problem.

– Mieliśmy zbyt mało informacji i wszystko trwało zbyt długo – wspomina Łukasz Greń, kierownik działu IT w Zakładach Tłuszczowych Bielmar.

Być o krok przed konkurencją

Wraz ze swoim partnerem, ncNETcom, firma Bielmar zbudowała swoje rozwiązanie na podstawie HPE Synergy. Firma jest teraz w stanie zoptymalizować linię produkcyjną, sprostać zmieniającym się potrzebom klientów, reagować na zmieniające się wymagania rynku i wdrażać nowe rozwiązania biznesowe – z większą szybkością, mniejszym wysiłkiem i większą precyzją niż kiedykolwiek wcześniej.

Analiza danych w czasie rzeczywistym staje się dziś fundamentem konkurencyjnej działalności w sektorze produkcyjnym. Niedostatecznie rozwinięte środowisko IT odgrywa zazwyczaj rolę hamulca, który nie pozwala rozwijać pełni możliwości. Niezwykle ważne staje się nie tylko posiadanie zaawansowanych narzędzi informatycznych, ale również ich wydajne stosowanie i modernizowanie w razie pojawiających się potrzeb.

Bielmar potrzebował wydajniejszych, działających w oparciu o chmurę obliczeniową systemów ERP, SCM i Business Intelligence.

Nowa platforma sprzętowa miała przede wszystkim wspierać planowanie ciągłości działania i zapewniać niskie wskaźniki odzyskiwania po awarii (RPO) i czasu odzyskiwania po awarii (RTO). Nawet najmniejsze przestoje produkcyjne generują poważne straty finansowe oraz biznesowe. Wynika to z faktu powiązania własnych linii produkcyjnych klientów spółki z otrzymywanymi produktami i surowcami. A firma Bielmar, kojarzona z wysoką jakością używanych surowców i skrupulatnymi metodami produkcji, nie mogła sobie na to pozwolić.

Synergia na serwerach

Bielmar, we współpracy z partnerską firmą IT – ncNETcom, poszukiwał bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania, zapewniającego maksymalną elastyczność przy możliwie najniższym nakładzie pracy administracyjnej. Równie ważna była trwałość infrastruktury, wynosząca co najmniej pięć do siedmiu lat, oraz fakt, by rozwiązanie było skrojone na miarę indywidualnych potrzeb organizacji.

Odpowiedzią okazało się rozwiązanie HPE Synergy, opierające się na jednej ramie HPE Synergy i pięciu modułach HPE Synergy 480 Gen10 Compute z procesorami Intel® Xeon® i posiadające własną chmurę. Dzięki niemu zespół IT może efektywnie zarządzać obliczeniami, pamięcią i siecią w jednym miejscu przez HPE OneView. To nie tylko wygoda i niezawodność, ale także konkretne oszczędności w postaci zmniejszenia kosztów operacyjnych.

Wdrożenie nowego środowiska IT obejmowało także obudowę HPE BladeSystem c7000, serwer HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE Synergy Image Streamer (w wersji beta) oraz pakiet rozwiązań pamięci masowej HPE i jeden system HPE StoreOnce 3540 do deduplikacji kopii zapasowych za pomocą systemu kopii zapasowych HPE Recovery Manager Central (RMC).

Po wdrożeniu infrastruktury w HPE Synergy zostały zainstalowane wszystkie nowe systemy przemysłowe i finansowe ERP firmy Bielmar (IFS) , jak również baza danych Oracle RAC, klaster SQL, farma terminali, centrala telefoniczna, system poczty, zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) oraz wirtualna farma VMware.

Uwolnić potencjał firmy

Wdrożenie HPE Synergy i obsługiwanych przez nie ulepszonych systemów ERP niemal natychmiast przełożyło się na korzyści biznesowe. Analizy i raporty można teraz pozyskać nawet o 60 proc. szybciej, co pozwala firmie na szybsze, łatwiejsze i dokładniejsze tworzenie prognoz biznesowych i podejmowanie trafnych decyzji na podstawie aktualnych danych.

– Podejmowanie decyzji jest szybkie, ponieważ opiera się na bieżących wskaźnikach, umożliwiając dokładne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe – mówi Łukasz Greń.

Jednocześnie komponowalna platforma HPE Synergy trzykrotnie skróciła czas potrzebny na wdrożenie nowych pomysłów biznesowych – od wstępnej analizy do linii produkcyjnej. Zautomatyzowanie zadań, poprawa dokładności raportowania oraz możliwość jego dostosowania do indywidualnych potrzeb administratorów uwolniły ogromny potencjał firmy.

– Mamy teraz więcej czasu na produktywne działania – mówi Greń.

Obecnie Bielmar może pochwalić się krótszymi o 67 proc. procesami administracyjnymi, a wszystkie funkcje IT są teraz szybsze i bardziej wydajne. Maszyny wirtualne są uruchamiane w jednej trzeciej czasu, klonowanie stało się prawie trzy razy szybsze, a tworzenie kopii zapasowych trwa już tylko 3,5 godziny, czyli prawie o połowę krócej. Dodatkowo znacznie skrócono czas odzyskiwania maszyn wirtualnych i baz danych po awarii.

– Liczby nie kłamią. Nasze narzędzia pozwalają w znacznym stopniu odciążyć działy IT – przekonuje Tomasz Szewczyk, Territory Sales Manager, Hewlett Packard Enterprise.

Przykład Bielmaru pokazuje, że modernizacja infrastruktury IT przedsiębiorstwa nie tylko usuwa dotychczasowe bariery w jego działalności, ale także otwiera nowe możliwości. Dzięki nowym produktom w przygotowaniu i nowym rynkom firma Bielmar jest gotowa na okres ciągłego wzrostu i rozwoju.

Wdrożenie zostało zrealizowane jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, która nasiliła zjawisko opóźnień i niedoborów produkcyjnych. To, co było problemem Bielmaru, dziś jest zmorą wielu firm produkcyjnych.