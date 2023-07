Transport jest nieodłączną częścią procesów produkcyjnych żywności oraz rolnictwa. Zarówno maszyny rolnicze, jak i samochody transportowe wymagają paliwa, którym obecnie jest olej napędowy lub gaz pochodzący ze źródeł kopalnych. Spalanie takich paliw powoduje emisję dwutlenku węgla zaliczaną do śladu węglowego działalności przedsiębiorcy. Jako alternatywne rozwiązanie może być stosowany bio-LNG, paliwo odpowiadające swoimi własnościami fizykochemicznymi tradycyjnym paliwom gazowym, otrzymywanym z ropy naftowej, a którego spalanie nie jest zaliczane jako emisja CO2.

Uzyskanie bio-LNG jest możliwe w biometanowniach, tj. biogazowniach wyposażonych w instalacje do oczyszczania i skraplania biometanu. Polska dysponuje bardzo bogatymi zasobami odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w szczególności z działalności rolniczej, które mogą być przetworzone w instalacjach fermentacyjnych na biogaz. Surowy biogaz stanowi mieszaninę metanu i dwutlenku węgla. W tradycyjnych biogazowniach jest on wykorzystywany w tej postaci (po oczyszczeniu ze śladowych zanieczyszczeń), najczęściej wykorzystuje się go do produkcji energii elektrycznej oddawanej do sieci energetycznej i do produkcji ciepła. Biogaz można jednak poddać procesom oczyszczania, dzięki czemu można uzyskać gaz odpowiadający swoimi właściwościami gazowi ziemnemu, co pozwala na zatłaczanie go do sieci lub sprężanie albo skraplanie z jednoczesnym oddzielaniem innych składników, przez co otrzymujemy skroplony metan, czyli bio-LNG. Jest to atrakcyjny rynkowo produkt, który może być stosowany jako ekologiczne paliwo będące zamiennikiem LPG.

Spalanie bio-LNG w silnikach samochodów odznacza się korzystnymi aspektami środowiskowymi. W zależności od użytych substratów, przedsiębiorca produkujący bio-LNG i używający go na własne potrzeby, może uzyskać znaczną redukcję dwutlenku węgla emitowanego podczas transportu lub nawet uzyskać bilansowe wartości ujemne dla tych emisji, zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w załączniku do dyrektywy RED II. Ze względu na swój pozytywny wpływ na środowisko bio-LNG cieszy się coraz większą popularnością.

Warto podkreślić, że podjęcie produkcji bio-LNG jest możliwe dla istniejących biogazowni, poprzez zastąpienie tradycyjnego układu kogeneracyjnego instalacją do skraplania. W przypadku nowych instalacji produkcja bio-LNG może być jedyną szansą na efektywny odbiór energii powstającej w biogazowni (w tym przypadku jako energii chemicznej zawartej w produkowanym paliwie), z uwagi na brak możliwości przyłączenia do sieci energetycznej lub gazowej. Tak więc biometan może być produktem lokalnym, który można zużywać albo na potrzeby własne, albo zbywać na rynku bez konieczności uzyskiwania warunków przyłącza.

Jak widać zarówno uwarunkowania fizykochemiczne, jak i rynkowe oraz prawne predestynują do zwiększania udziału biometanu w miksie energetyczno-paliwowym, co przekłada się na obniżenie śladu węglowego w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych oraz na prowadzenie produkcji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W przeciwieństwie natomiast do paliw uzyskiwanych ze źródeł kopalnych (ropa naftowa i gaz ziemny) w dużych instalacjach rafineryjnych, biometan może być produkowany w biogazowniach, będących małymi instalacjami, prostymi w obsłudze i eksploatacji, które mogą stanowić uzupełnienie każdej linii produkcyjnej.