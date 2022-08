CCL na targach drinktec zaprezentuje etykiety dla trzech megatrendów w sektorze napojowym

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez CCL Label Sp.z.o.o.

Data: 26-08-2022, 14:38

Największym i najbardziej wyczekiwanym w branży napojów wydarzeniem są targi drinktec w Monachium, które odbędą się już za dwa tygodnie, w dniach 12 – 16 września 2022 roku. CCL Label zaprezentuje na nich swoje zrównoważone innowacje w zakresie etykiet i rękawów termokurczliwych, które nie tylko wspierają recykling i ponowne wykorzystanie opakowań ale odpowiadają na 3 najważniejsze megatrendy nadchodzących miesięcy. Co pokaże CCL Label – lider na rynku rozwiązań etykietowych?

Etykiety CCL na produktach.

„Z niecierpliwością czekamy na możliwość zaprezentowania naszego najnowszego portfolio funkcjonalnych i inteligentnych etykiet oraz rękawów termokurczliwych. Wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o wspieraniu recyklingu opakowań naszych klientów i zmniejszeniu śladu węglowego. Pomimo wielu innych tematów poruszanych w ciągu ostatnich dwóch lat, zrównoważony rozwój pozostaje jedną z najważniejszych kwestii realizowanych przez wszystkich odbiorców naszych produktów” - mówi Reinhard Streit, wiceprezes i dyrektor zarządzający Food&Beverage Europe w CCL Label. „Drinktec powraca i cieszymy się, że weźmiemy udział w tym ważnym wydarzeniu branżowym”.

Pierwszy trend: Zrównoważony rozwój i mniejszy ślad węglowy

Bez względu na to czy właściciel marki realizuje model: ogranicz-użyj ponownie-przetwarzaj (reduce-reuse-recycle), czy też wspiera recykling pierwotnego opakowania, ma do dyspozycji specjalnie zaprojektowaną ‹Rodzinę Zrównoważonych Etykiet›. Zostały stworzone, aby pomóc odbiorcom końcowym zwiększyć poziom recyklingu i obniżyć ślad węglowy.

„Szukając optymalnych rozwiązań, ułatwiających proces segregacji i recyklingu, oferujemy etykiety termokurczliwe EcoFloat, samoprzylepne etykiety typu PSL o nazwie EcoStream oraz rękawy Stretch Sleeve, które łatwo i dokładnie oddzielają się od butelek PET. W efekcie prowadzi to do pozyskania dużej ilości surowca w postaci wysokiej jakości płatków PET. Mogą one być ponownie wykorzystane do produkcji nowych butelek PET – co ważne – nadających się do kontaktu z żywnością i napojami. Tym samym tworzymy zamknięty obieg dla butelek z tworzyw sztucznych” – wyjaśnia Marika Knorr, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji w CCL.

„Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować naszą ‹Rodzinę Zrównoważonych Etykiet›, która obejmuje zarówno materiały biodegradowalne, jak i materiały pływające (unoszące się na wodzie), rozwiązania odporne na ścieranie i ultracienkie rękawy, które mają bardzo niski ślad węglowy”.

Oprócz etykiet zaprojektowanych z myślą o recyklingu opakowań PET, podczas targów będzie można zapoznać się z rozwiązaniami dla butelek HDPE i PP, a także etykietami o specjalnych funkcjach, które doskonale sprawdzą się w systemach zwrotnych butelek szklanych i refPET oraz w obecnie intensywnie komentowanym przez różne strony systemie kaucyjnym.

Rodzina Zrównoważonych Etykiet Ecoline - nowości 2022

Drugi trend: Digitalizacja

„Ostatnie dwa lata pandemii przyspieszyły digitalizację w wielu dziedzinach, także w sektorze opakowań” - mówi Simon Pearce, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu napojów w CCL. „Podczas targów drinktec pokażemy rozwiązania etykietowe dla rynku napojów, które mogą przekształcić opakowanie w wirtualny kanał komunikacji, gdzie marki naprawdę kreatywnie będą nawiązywać kontakt z konsumentem".

Kolejnym produktem, z którym warto się zapoznać, są rozwiązania zawierające technologie RFID i NFC. Stanowią one podstawę do tworzenia inteligentnych etykiet przyszłości. Mogą być stosowane chociażby w celu zapobiegania marnowaniu żywności, a także wykorzystywane do rozwiązywania problemów związanych z segregowaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych. W jaki sposób? Poprzez umieszczenie cyfrowego znaku wodnego, który jest niewidoczny dla ludzkiego oka, ale daje opakowaniu cyfrowy paszport. Jest on następnie sczytywany na urządzeniach sortujących u recyklera, co gwarantuje, że opakowanie trafi do właściwego strumienia recyklingu. „Jesteśmy licencjonowanymi partnerami technologii Digimarc i należymy do konsorcjum HolyGrail 2.0, które wprowadza inteligentne sortowanie na szeroką skalę w całym łańcuchu dostaw”- dodaje Pearce.

Trzeci trend: Premiumizacja

„Na światowych rynkach win i napojów spirytusowych, ale nie tylko, obserwujemy wyraźny trend premiumizacji”- mówi Michael McKenna, dyrektor ds. sprzedaży globalnej w dziale win i napojów spirytusowych. „Produkty muszą wyróżniać się na półkach sklepowych lub przyciągać uwagę konsumentów specjalnymi kampaniami. Można to osiągnąć poprzez doskonałą jakość nadruku - stosując przyjemne w dotyku lakiery uszlachetniające, kreatywne zdobienia i wykorzystując unikalne materiały, takie jak aksamit, które podkreślają wysoką pozycję produktu na rynku, łącząc konsumenta z marką”.

W ramach megatrendu budowania marki poprzez podkreślanie jej ekskluzywności CCL zaprezentuje szeroką gamę uszlachetnionych etykiet i wysokiej jakości rozwiązań typu sleeve. Powstały one w ścisłej współpracy m.in. z właścicielami największych światowych marek. Jest wielce prawdopodobne, że to właśnie te produkty w najbliższym czasie będą kreować pożądaną atrakcyjność opakowań na półkach sklepowych.

„Wieloletnie doświadczenie i wiedza w połączeniu z najnowszą technologią, innowacyjnymi materiałami i designem działa jak magia i sprawia, że nasze projekty etykiet stają się rzeczywistością” - podsumowuje McKenna.

Współczesny konsument zanim zasmakuje wnętrza upaja się widokiem opakowania. Liczą się: po pierwsze – kolory i kształty, po drugie – zaawansowane technologie i po trzecie – wrażenia. Wszystkie te elementy już za dwa tygodnie (12-16 września) na targach drinktec w Monachium zaprezentuje CCL Label w hali C6, na stoisku 344.