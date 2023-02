We współczesnych wysoce wydajnych zakładach przetwórstwa drobiu potrzeba niezawodnego oprogramowania sterującego, aby osiągnąć najwyższą ogólną efektywność. i tu właśnie IMPAQT (Inteligentne Monitorowanie Trendów Wydajności, Dostępności i Jakości) pokazuje wszystkie swoje zalety, pozwalając na identyfikowanie niepożądanych strat produkcyjnych, nawet gdy są bardzo małe. w Polsce Cedrob, jeden z najbardziej liczących się przetwórców drobiu w kraju, z powodzeniem stosuje rozwiązanie IMPAQT w swoich zakładach Cedrob 2 i Cedrob 3. Robert Duda, kierownik ds. wdrożeń i utrzymania ruchu, jest przekonany o wartości dodanej IMPAQT.

Zakłady Cedrob 2 i Cedrob 3 są wyposażone od a do z w urządzenia Marel i w obu zastosowano prawie taką samą konfigurację. Jak wyjaśnia Robert Duda: „W obu zakładach oprogramowanie IMPAQT jest wykorzystywane w podobny sposób. Samo narzędzie jest bardzo pomocne w codziennym utrzymaniu całej linii, ponieważ raportuje w czasie rzeczywistym oraz daje nam dostęp do danych historycznych. Dzięki temu mamy precyzyjny wgląd w zdarzenia występujące podczas pracy linii”

Minimalizowanie przestojów

W dzisiejszych czasach, jeżeli kierownik zakładu chce monitorować procesy, nie wystarczy już, że tylko przejdzie się po fabryce, popatrzy, posłucha oraz to i owo sprawdzi. Obecnie tendencyjne zmysły ludzkie są zastępowane przez neutralne czujniki, kamery i oprogramowanie. Dzięki oprogramowaniu Marel IMPAQT kierownik zakładu, ale także kierownicy ds. utrzymania ruchu, produkcji oraz ds. kontroli jakości uzyskują dużo większą kontrolę i wgląd. IMPAQT jest wystarczająco inteligentnym oprogramowaniem, aby na ekranie komputera pokazać dokładnie, co dzieje się w zakładzie i gdzie. Może precyzyjnie wskazać, która linia stanęła, na ile sekund, w którym momencie i jaki problem wystąpił jako pierwszy. Potrafi także wywnioskować trendy na podstawie uzyskanych informacji. „Możemy teraz na przykład znacznie łatwiej wykrywać uszkodzone wózki. Możemy też rozwiązywać takie problemy na znacznie wcześniejszym etapie, co zdecydowanie skraca czas przestoju w produkcji”, dodaje Robert Duda.

Wykrycie przyczyny

Wprawdzie jednorazowe incydenty mogą się zdarzyć zawsze i ciężko im zapobiec, ale jeżeli usterki podobnego typu zaczynają się powtarzać, wtedy najwyższy czas podjąć interwencję, choćby nawet powodowane przez nie straty były niewielkie. Robert Duda miał podobne doświadczenia. „Zdarzyło się, że nasza linia produkcyjna bez przerwy się zatrzymywała, chociaż na panelu operatora skrzynki kontrolnej nie wyświetlał się żaden błąd. Za każdym razem obsługa musiała czekać na ponowne uruchomienie linii. Sprawdziliśmy rejestr zdarzeń, aby sprawdzić, co zatrzymało linię, a IMPAQT natychmiast wskazał powód.

To był uszkodzony styk w wyłączniku bezpieczeństwa. Proces utleniania powodował drgania na linii, które za każdym razem na krótką chwilę rozłączały obwód zabezpieczający. Dobrze, że udało się to wykryć, bo oszczędziło to nam wielu kłopotów”.

Nieustanna poprawa monitorowania

Robert Duda mówi, że zakłady Cedrob nieprzerwanie korzystają z IMPAQT w czasie swojej pracy. „Na bieżąco kontrolujemy wydajność procesów. Obejmuje to prawidłowe działanie linii GP do transportu żywych ptaków, patroszarek Nuova, a także jednostek transportujących TRDE, TRCS i TR1G oraz wielu innych urządzeń. Prowadzimy także ciągłe monitorowanie napinaczy linii, systemów ATC, napędów, bezpieczników termicznych i innych powiązanych podłączonych urządzeń. Podsumowując, widzimy, że monitoring linii, na których używamy IMPAQT, jest znacznie sprawniejszy. Znacznie łatwiej diagnozować wydajność oraz wszelkie usterki linii w porównaniu z liniami bez IMPAQT”.

Wydajność nuovy

Skoro już mowa o systemie Nuova, IMPAQT umożliwia także monitorowanie funkcjonowania poszczególnych urządzeń patroszących. Jeżeli jedno z takich urządzeń wykazuje spadkowy trend wydajności, jest to natychmiast widoczne na pulpicie nawigacyjnym IMPAQT. Robert Duda miał również okazję przekonać się o wpływie IMPAQT na wydajność procesu patroszenia. „Wydajność procesu patroszenia i transportu paków wnętrzności jest przez nas systematycznie i nieprzerwanie monitorowana. Jeżeli straty ilościowe na którymkolwiek z wieszaków przekroczą 3%, jest to dla nas sygnał ostrzegawczy, że wydajność procesu została obniżona. Przyjęliśmy założenie, że starty powyżej 5% są niedopuszczalne, co oznacza wymianę takiego wieszaka paków.

Jeżeli nie dostawalibyśmy takich informacji z systemu IMPAQT, konieczne byłoby zaangażowanie pracownika do całego procesu, który musiałby liczyć paki wnętrzności i obserwować, który wieszak wykazuje spadek wydajności. To byłoby bardzo uciążliwe zadanie. IMPAQT przynosi nam korzyści każdego dnia. Zmniejszenie strat oznacza dla nas większe zyski i lepszy zwrot z inwestycji”.

Nie ma miejsca na zgadywanie lub przeczucia

Czujniki, już wykorzystywane przez większość czasu do monitorowania urządzeń, zostały włączone do praktycznie każdego procesu, systemu, maszyny i układu transportera podwieszonego. Dane uzyskiwane przez takie czujniki mają kluczowe znaczenie dla oprogramowania IMPAQT przy odbieraniu możliwych sygnałów dotyczących wydajności, dostępności i strat jakościowych w procesie produkcji. IMPAQT umożliwia obiektywne wskazanie procesów, które powodują straty wydajności lub przestoje linii. Oparte na czystych danych, takie wyniki są całkowicie rzetelne i eliminują zgadywanie lub opieranie się na przeczuciach.