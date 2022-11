SUPRAVIS S.A. nieustannie rozwija swoje portfolio wyrobów. Szczególnie ostatnie lata na rynku opakowań z tworzyw sztucznych to rewolucja w projektowaniu rozwiązań wpisujących się w Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym. Są to materiały nadające się do recyklingu, a w przyszłości także te, zawierające bezpieczne dla zdrowia ludzkiego recyklaty lub oparte na surowcach ze źródeł odnawialnych.

Obecne trendy na rynku opakowań, w tym również do żywności, kładące nacisk na ekoprojektowanie oraz poszerzanie dostępnych w ofercie SUPRAVIS S.A. materiałów opakowaniowych, wzbudziły potrzebę testowania opakowań w pierwszej fazie projektów, zanim trafią one do naszych klientów. W odpowiedzi na rewolucje opakowaniowe w zakresie wytycznych do projektowania narodził się pomysł utworzenia w firmie Centrum Doskonalenia Opakowań (Packaging Excellence Center), które we wrześniu 2022 roku zostało oficjalnie oddane do użytkowania. Droga do realizacji tej idei rozpoczęła się dwa lata wcześniej, kiedy to zaczęły się prace nad projektem i wizualizacją przyszłego pomieszczenia.

Swoje miejsce w Centrum znalazły:

maszyna Ulma do pakowania typu traysealer, która umożliwia testowanie folii i laminatów górnych pod kątem ich zgrzewalności ze sztywnymi tackami, a także funkcjonalności zgrzewów mocnych i do łatwego otwierania (easy open),

linia do termoformowania Multivac (maszyna rolowa), która umożliwia sprawdzenie wytrzymałości folii dolnych na warunki termicznego formowania zarówno folii z obecnego portfolio, jak i projektowanych od nowa materiałów,

linia do produkcji opakowań typu flow-pack / flow-vac firmy Ulma, dzięki której jesteśmy w stanie testować laminaty oraz materiały termokurczliwe,

stanowisko do oceny kolorystycznej nadruków w obecności naszych Klientów,

sala konferencyjna z możliwością prowadzenia spotkań, szkoleń oraz prezentacji multimedialnych.

Uzupełnieniem wspomnianego wyposażenia są monitory, na których prezentowane są najciekawsze materiały dotyczące firmy oraz rozbudowanego portfolio produktowego. Centrum Doskonalenia Opakowań jest nowoczesnym, wszechstronnym obszarem, idealnie wpisującym się, w promowaną obecnie i wymaganą przez standard BRC GS Packaging Materials, Kulturę Jakości i Bezpieczeństwa Żywności oraz w opracowaną przez nas drogę dążenia do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, czyli 5-POINT ECOSTRATEGY. Cieszymy się, że obecnie mamy już możliwość testowania wyrobów na wczesnych etapach projektów badawczo-rozwojowych, udoskonalanych opakowań, rozwijanych przez naszych specjalistów-technologów oraz prezentowania ich naszym Gościom podczas wizyt klienckich lub audytów. Centrum to także nieocenione narzędzie do rozpatrywania reklamacji lub uwag jakościowych, jakie czasem pojawiają się ze strony naszych odbiorców. Mając na uwadze powyższe, stajemy się niezależni jako samodzielny producent opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością realizując koncepcję od granulki do wyrobu gotowego z uwzględnieniem najwyższych standardów higieny i jakości potwierdzanych corocznie najwyższą oceną po kolejnym już, październikowym audycie BRC dla materiałów opakowaniowych.