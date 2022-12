Grupa Sokołów S.A. to jeden z największych producentów mięsa w Europie środkowo-wschodniej i jeden z liderów w Polsce. Główna siedziba spółki mieści się w Sokołowie Podlaskim, ale w skład całej Grupy wchodzi 8 zakładów, które zatrudniają niemal 10 tys. pracowników. Jak skutecznie współpracować w tak dużej i rozproszonej strukturze?

Najlepiej przy wsparciu IT, z którego roli w Sokołowie doskonale zdają sobie sprawę i wykorzystują potencjał technologii w każdej niemal operacji. O tym, jak oprogramowanie wspiera funkcjonowanie ubojni, opowiada Marek Raćkowicz, MES Manager w Sokołowie.

Sokołów S.A. to część międzynarodowej grupy Danish Crown, która w naszym kraju ma 8 oddziałów. Wszystkie funkcjonują pod marką Sokołów i zatrudniają w całej Polsce około 9500 pracowników. Jeden z największych oddziałów znajduje się w Sokołowie Podlaskim. Zakład ten jak i pozostałe cały czas jest unowocześniany. Ostatnim etapem było rozszerzenie funkcjonującego już systemu Impuls EVO o dodatkowy moduł ubojowy.

— W sokołowskim oddziale nastąpiło zastąpienie dotychczasowego rozwiązania w obszarze uboju wieprzowego przez dedykowane dla nas rozwiązanie IT od firmy BPSC. - mówi Marek Raćkowicz i dodaje — Rynek, na którym działamy, jest konkurencyjny i wymagający, dlatego konsekwentnie wdrażamy nowe technologie, które pozwalają nam podnosić jakość naszych wyborów i funkcjonowania kolejnych obszarów. - tłumaczy manager z Sokołowa.

Marek Raćkowicz, MES Manager w Sokołowie

Szczęśliwa 13

Współpraca Sokołowa z BPSC nie jest nowością. Trwa od 2008 roku, wówczas system katowickiej spółki został wdrożony w oddziale w Jarosławiu. Po 14 latach Impuls EVO obecny jest już w 7 na 8 oddziałów. W tym w największym, zlokalizowanym w Sokołowie Podlaskim. W tym zakładzie rozwiązanie informatyczne od BPSC zastąpiło poprzedni system w obszarze uboju. Katowicka spółka przygotowała rozwiązanie szyte na miarę potrzeb i wymagań Grupy. Obejmuje ono swoim działaniem kluczowe procesy w ubojni. Począwszy od przyjęcia żywca, wraz ze szczegółową rejestracją wszystkich niezbędnych danych, takich jak m.in. data i godzina dostawy, numer rejestracyjny samochodu, waga i partia żywca czy numer kojca. W kolejnych fazach następuje uzupełnienie danych o kraj pochodzenia, hodowli, a także numery gospodarstw, strefę ASF i wiele innych, niezbędnych do analiz oraz śledzenia pochodzenia. Proces ten w Sokołowie Podlaskim został rozłożony na 2 etapy. Powodem jest znaczna ilość informacji, których pracownicy obsługujący wagi nie byli w stanie wprowadzić podczas rozładunku. Uzupełnienie informacji następuje w biurze znajdującym się przy magazynie. Proces został tak opracowany, aby pracownik mógł w jak najkrótszym czasie wprowadzić dużą ilość zmiennych dotyczących wielu pozycji. Rozwiązanie to było odpowiedzią na oczekiwania Sokołowa, gdzie ergonomia była priorytetem, ponieważ dziennie przyjmowanych jest około 3000 sztuk żywca wieprzowego.

Kolejnymi etapami, w których system wspiera pracowników, jest wydanie zwierząt do uboju. W tym obszarze Impuls pomaga w stworzeniu odpowiedniej kolejki wraz z nadaniem numeru cyklu ubojowego dla każdej partii trzody. Następnie koordynowany jest proces klasyfikacji — rejestracja wagi poubojowej oraz parametrów mięsności odczytanych z urządzenia Ultra Fom wraz z nadaniem właściwej klasy półtusz — i rejestracja wagi konfiskat wraz z adnotacją o ich powodzie oraz wieloma dodatkowymi parametrami.

Marek Raćkowicz, MES Manager w Sokołowie, wspomina również o wdrożeniu dedykowanych paneli, które pomagają załodze:

— Na wielu etapach procesu dodatkowo zainstalowane zostały panele dotykowe, na których rejestrowane są ankiety i parametry służące do późniejszych analiz w celu utrzymania najlepszej jakości wyrobów, jakimi może pochwalić się grupa Sokołów. — tłumaczy Raćkowicz i dodaje — Dzięki tak dokładnej rejestracji i możliwościom systemu Impuls EVO, przeprowadzane są wszelkie analizy wieloprzekrojowe ilościowe jak i jakościowe np. wg dostawców, klas, przedziałów wagowych dotyczące całego obszaru produkcji. Dodatkowo firma BPSC opracowała specjalną formatkę, pełniącą rolę wyświetlacza z automatycznym odświeżaniem, wyświetlającą niezbędne parametry klasyfikowanych półtusz, poprawiając tym samym jakość pracy na linii ubojowej – to pokazuje że firma z Katowic jest elastyczna i gotowa na wykonanie nietypowych indywidualizmów. — kończy MES Manager.

System Impuls EVO umożliwia dokładną rejestrację partii na każdym etapie produkcji, dzięki temu wygenerowanie danych jest proste i szybkie. Dodatkowo możliwe jest podpięcie rejestracji ankiet HACCP lub innych wewnętrznych – dowolnie konfigurowalnych, które pokazują parametry surowców oraz półproduktów na przyjęciu, a także w dalszych fazach kolejnych etapów produkcji. Warto zauważyć, że wymagania audytorów z roku na rok rosną i bez rejestracji systemowej przedstawienie ścieżki wyrobu byłoby bardzo czasochłonne a niejednokrotnie wręcz niewykonalne.

Koprodukcja systemowa

W przedsiębiorstwie z Mazowsza bardzo świadomie podchodzą do digitalizacji. Kilka lat temu zapadła odgórna decyzja o zmniejszeniu ilości dostawców oprogramowania, a około 3 lata temu powstała komórka dedykowana wdrożeniom, która również nadzoruje pracę systemów MES.

— Od kilku lat stale inwestujemy w nowoczesne rozwiązania IT i firmie zależy, by wdrożenia były dobrze wykorzystane. Kierowany przeze mnie dział, nowe wdrożenia realizuje we własnym zakresie. Firma BPSC dostarcza oprogramowanie oraz dokonuje niezbędnych kastomizacji. - opisuje Marek Raćkowicz, zarządzający pracami w obszarze digitalizacji produkcji w Sokołowie.

System Impuls EVO nie jest jedynym systemem działającym w Grupie Sokołów S.A. Drugim – nadrzędnym – jest system zarządczy, do którego przekazywana jest całość rejestracji. Wymiana informacji i kooperacja odbywa się dzięki automatycznym interfejsom. Impuls EVO wraz z systemem wagowym jest na tyle elastyczny i sprawny w obszarze Produkcji i Magazynowania, że producent postawił na rozwiązanie od BPSC we wszystkich oddziałach należących do Grupy Sokołów S.A.

Okiem eksperta:

Systemy MES pozwalają na wsparcie zadań związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych, łatwy dostęp do dokumentacji czy też uzyskanie ścieżki wyrobu co jest szczególnie ważne w branży spożywczej. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zbieraniu danych w czasie rzeczywistym wprost z maszyn.

Pozyskane informacje, ze względu na ich wysoki poziom szczegółowości, są bardzo wartościowe. To z kolei umożliwia szybką identyfikację potencjalnych problemów oraz aktywne działania, skutkujące podniesieniem jakości produkcji oraz obniżaniem kosztów. Ale nie tylko - oprogramowanie pozwala również kontrolować przebieg procesów produkcyjnych i weryfikować ich zgodność ze specyfikacją technologiczną oraz jakościową, a także reagować na zmiany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Rozwiązania, jakie znajdziemy w systemach klasy MES, mają zastosowanie w zasadzie niezależnie od środowiska produkcyjnego, w jakim funkcjonują. W środowisku gdzie mamy do czynienia z małym asortymentem wyrobów, relatywnie prostymi i stałymi procesami produkcyjnymi oraz partiami produkcyjnymi o wysokim wolumenie, istotne będą dane

o wydajności procesu, parametrach jego przebiegu i odchyleniach od normy.

Proces produkcji w Grupie Sokołów jest w pełni zautomatyzowany i sterowany komputerowo, już od etapu przyjęcia żywca, który jest pod czujnym okiem systemu, podobnie jak kolejne fazy w cyklu produkcyjnym. Oprogramowanie Impuls EVO dla Sokołowa zostało tak opracowane, aby było blisko aktualnych potrzeb firmy, ale jednocześnie

w przyszłości mogło być rozwijane i dopasowywane do zmieniającego się środowiska.

Andrzej Szubryt

Specjalista ds. Konsultingu i Analiz

BPSC