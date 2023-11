Wszystko wskazuje na to, że korzystanie z usług o obiegu zamkniętym w branży HoReCa będzie powszechnie obowiązującym standardem. My mamy 75-letnie doświadczenie we wdrażaniu tego modelu gospodarczego – mówi Włodzimierz Kwiatkowski, prezes Zarządu Elis Textile Service.

Elis jest pionierem gospodarki o obiegu zamkniętym, wdrażając tę ideę 75 lat temu. Jak zaczęła się ta historia, co was zainspirowało do tego działania, jakie doświadczenia i rozwiązania w gospodarce obiegu zamkniętego zgromadziliście przez ten czas?

Dzięki zastosowaniu modelu gospodarki obiegu zamkniętego przez Elis chronimy nie tylko pracowników, ale także środowisko, bo staramy się zmniejszać wpływ na środowisko do minimum. Poza tym stale poprawiamy procesy i technologie np. prania i naprawiania tekstyliów, dzięki czemu ograniczamy zużycie wody, energii oraz chemii. To ogromnie ważne biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą zarówno u nas w kraju, jak i na całym świecie. Dążymy do ograniczania ilości powstających odpadów, a te już wyprodukowane - przekazujemy podmiotom, które je ponownie wykorzystują. Z kolei tekstylia takie jak odzież ochronna, czy czyściwa pierzemy, a jeśli jest taka potrzeba - naprawiamy. Dzięki temu mogą być one wielokrotnie używane. Gospodarka obiegu zamkniętego stanowi mocny filar naszego modelu biznesowego, na który składają się wynajem, konserwacja i ponowne wykorzystanie. I właściwie dzięki temu już jesteśmy doskonale przygotowani na nadchodzące zmiany w prawie. Dla nas nie są one żadną nowością, ale widzimy, że dla innych przedsiębiorców stanowią bodziec do działania w tym zakresie.

Znajdujemy się w momencie, w którym Europa wyznacza sobie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Jak Elis odpowiada na to wielkie wyzwanie?

Tak naprawdę to kontynuujemy naszą politykę zrównoważonego rozwoju firmy zarówno w Polsce, jak i w Europie. Stale poszerzamy bazę klientów naszej oferty, co nas ogromnie cieszy i motywuje do rozwijania usług o obiegu zamkniętym. Do 2050 roku firma Elis chce osiągnąć wiele celów, które pomogą zatrzymać albo przynajmniej wyhamować procesy niszczące środowisko. Wśród nich znajdują się między innymi: redukcja emisji CO 2 o 20% w porównaniu z 2010 rokiem, a także nieustanny rozwój ponownego wykorzystania tekstyliów. Inwestujemy w najnowsze technologie w naszej branży, które pozwalają zapewnić wysoką jakość usług i jednocześnie podnoszą satysfakcję: naszą z pracy, a naszych klientów z osiągnięć biznesowych. Priorytetami Elis są: dbanie o środowisko, bezpieczne warunki pracy oraz silne relacje między dostawcami a klientami. To z kolei sprawia, że od dawna utrzymujemy pozycję lidera na rynku usług o obiegu zamkniętym w Polsce. Zatem my czujemy się w 100% przygotowani do wyzwania, jakie stawia Unia Europejska.

Elis świadczy usługi w wielu branżach gospodarki, a jedną z nich jest branża HoReCa. Jaką rolę może odgrywać gospodarka obiegu zamkniętego w tej branży, jakie są największe wyzwania związane z wprowadzeniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego w HoReCa?

Wprowadzenie zasad gospodarki cyrkularnej do branży HoReCa to przede wszystkim ogromne ułatwienie dla właścicieli na wielu płaszczyznach oraz niewątpliwie obniżenie kosztów prowadzenia tego typu biznesu. Usługi Elis dopasowane są do potrzeb naszych klientów. Doradzamy im np. jaka ilość odzieży ochronnej będzie wystarczająca dla ich pracowników, jak często należy ją prać, w jakie dni należy ją dostarczać żeby nie zakłócać funkcjonowania podmiotu/przedsiębiorstwa. Śmiało możemy powiedzieć, że ściągamy ogromny ciężar z barków właścicieli restauracji czy firm produkujących żywność. To my zajmujemy się całą administracją i rozwiązujemy problemy logistyczne zanim się pojawią. To wszystko pozytywnie wpływa na rozwój przedsiębiorstw, a także na relacje między pracownikami, którzy mogą skupić się na swoich głównych zadaniach.

Korzystanie z usług o obiegu zamkniętym to doskonały sposób na ograniczenie produkcji odpadów, co oczywiście zmniejsza koszty prowadzenia biznesu i pozytywnie wpływa na środowisko. Możliwość najmu odzieży czy urządzeń higienicznych, mat podłogowych czy odzieży ochronnej to także optymalizacja kosztów.

Nie możemy nie wspomnieć o tym, że usługi o obiegu zamkniętym pomagają budować wizerunek marki dostosowując do niej kolory odzieży czy umieszczając logo np. na matach podłogowych. Poza tym żyjemy w czasach, kiedy coraz bardziej świadomi klienci coraz częściej zwracają uwagę na proekologiczne działania marki. Dlatego wierzymy, że już wkrótce korzystanie z usług o obiegu zamkniętym będzie ważnym i wyróżniającym elementem strategii budowania marki.

Jakie usługi proponuje Elis w celu wsparcia gospodarki obiegu zamkniętego w branży HoReCa?

Jeżeli chodzi o produkcję, to świetnym rozwiązaniem są maty ergonomiczne, stworzone z elastycznej gumy wspierają układ mięśniowo - szkieletowy osób długo pracujących w pozycji stojącej. Wraz z usługą najmu takich mat zapewniamy naszym klientom regularne czyszczenie, konserwację i ich transport. Poza tym priorytetami w sektorze produkcji i przetwarzania żywności są: higiena, czystość i bezpieczeństwo produktu. Doskonale znamy wszystkie restrykcyjne przepisy, dlatego nasze produkty spełniają najwyższe wymagania odzieży HACCP. Oferujemy szeroki wybór funkcjonalnych i komfortowych ubrań odpowiednich do pracy w różnych warunkach (wysoka temperatura, chłodnie, mroźnie). Nasze rozwiązania pomagają sprostać wielu wyzwaniom w tej branży, takich jak: ryzyko zanieczyszczenia żywności, skrócenie okresu przydatności do spożycia, czy audyty i inspekcje kontrahentów.

W restauracjach świetnie sprawdzą się maty wejściowe, na których można umieścić logo. Po pierwsze - spełnia ona funkcję praktyczną - chroniąc podłogi przed nadmiernym zabrudzeniem i zniszczeniem, a po drugie - spełni funkcję marketingową - utrwalając wizerunek logo wśród gości.

Innym rozwiązaniem wspierającym branżę HoReCa są chociażby mopy, które pozwalają utrzymać podłogę w czystości, czy wielorazowego użytku ręczniki i ściereczki. Koniec z mokrymi i brudnymi szmatami, które nie zapewnią wystarczającej higieny w kuchni.

Dzięki systemowi do czyszczenia posadzek z prasą o wysokich parametrach wyciskania podłogi szybciej schną i można z nich korzystać zaraz po sprzątaniu. Mopy wraz z ręcznikami i ściereczkami są regularnie prane, naprawiane i dostarczane z powrotem do restauracji. Wyżej wymienione opcje są jedynie przykładami w teorii, ale doskonale obrazują jak usługi o obiegu zamkniętym korzystnie wpływają na zrównoważony rozwój branży HoReCa. Doskonałym przykładem w zastosowania usług Elis w praktyce jest restauracja serwująca pizzę we włoskim stylu, która po wprowadzeniu ręczników i ścierek zmniejszyła zużycie ręczników z celulozy o 60%, a co za tym idzie - znacząco obniżyła swoje koszty. Nie wolno zapominać o zdecydowanie mniejszej produkcji odpadów. Zatem po raz kolejny mówiąc o korzyściach usług o obiegu zamkniętym pojawia się aspekt zarówno finansowy, jak i ekologiczny.

Jakie są perspektywy rozwoju gospodarki cyrkularnej w branży HoReCa, w jaki sposób Elis może wesprzeć ten rozwój?

Wszystko wskazuje na to, że korzystanie z usług o obiegu zamkniętym w branży HoReCa będzie powszechnie obowiązującym standardem w takich obszarach jak: dostawy, magazynowanie, kuchnia i sala. W każdym z tych obszarów Elis zapewnia profesjonalne wsparcie. Tak jak już wspomnieliśmy - mamy 75-letnie doświadczenie we wdrażaniu tego modelu gospodarczego w wielu branżach. Jesteśmy zatem w 100% przygotowani by wspierać rozwój gospodarki cyrkularnej w branży HoReCa.

Obecnie nie pytamy już, „czy” obieg zamknięty będzie popularny, ale jak szybko zaadoptujemy tę zmianę. Jaka jest odpowiedź?

Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak szybko zaadoptujemy obieg zamknięty usług, natomiast zarówno przepisy unijne, jak i trudna sytuacja gospodarcza w kraju niejako zmuszają przedsiębiorców nie tylko z branży HoReCa do wprowadzania zmian w sposobie prowadzenia biznesów. Nie ma innego wyjścia. A najlepszą promocją usług o obiegu zamkniętym niech będzie ponad 400 000 firm na całym świecie, które od lat z nami współpracują i utrzymują się na rynku. Zdajemy sobie sprawę, że tego typu usługi są popularne w wielu sektorach gospodarki, jednak świadomość ogółu społeczeństwa jest wciąż zbyt niska. Dlatego w tym przypadku najważniejsza jest promocja i edukacja.