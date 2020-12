Czy COVID-19 zmienił nastawienie konsumentów do naturalnych suplementów diety na bazie substancji wzmacniających układ odpornościowy?

Jest to szczególnie widoczne w obszarze suplementów diety, które stały się dziś nieodzownym elementem dbania o zdrowie. Przed wybuchem pandemii COVID-19 wśród najczęstszych powodów stosowania suplementów wymieniano chęć uzupełnienia niedoborów diety, poprawę kondycji włosów/skóry czy zwiększenie sprawności intelektualnej. W dobie trwającej pandemii w większym stopniu zwracamy uwagę na to czy dany produkt na pewno będzie służył naszemu zdrowiu i poprawi naszą odporność, a także czy zakup tego produktu będzie wspierał rodzimą gospodarkę i czy jego cena nie będzie zbyt wysoka.

EIT Food SPIN

O podstawy dotyczące suplementów diety zapytano łącznie 350 konsumentów z trzech krajów UE (Polski, Włoch i Hiszpanii). Konsumenckie badanie ilościowe, przeprowadzone metodą ad hoc w formie kwestionariusza dostępnego on-line, zrealizowano w ramach projektu „SPIN” (SPermidin and eugenol INtegrator for contrasting incidence of coronavirus in EU population), którego celem jest opracowanie suplementu diety na bazie spermidyny i eugenolu – substancji roślinnych o udowodnionym działaniu wpierającym układ odpornościowy w walce z wirusami. Projekt finansuje Europejski Instytut Innowacji i Technologii w obszarze żywności EIT Food, w ramach Inicjatywy Reagowania Kryzysowego Unii Europejskiej na pandemię COVID-19. W opracowanie suplementu zaangażowane jest międzynarodowe konsorcjum partnerów z ośrodków badawczych i przemysłowych z 4 krajów Unii Europejskiej, a działania projektowe w Polsce prowadzą naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Wspomniane badania konsumenckie, których wyniki posłużą w procesie komercjalizacji suplementu, zrealizowano w okresie od 10 sierpnia do 30 września 2020 roku, czyli w fazie względnego wyciszenia pierwszej fazy epidemii w Europie. Dzięki temu na decyzje respondentów mniejszy wpływ mogły wywierać wysokie statystyki zachorowań na wirusa SARS-CoV-2.

Suplementacja a COVID-19 – wyniki badań konsumenckich

Konsumenci zapytani o częstotliwość, powody i formę suplementacji potwierdzili, że przyjmują suplementy diety codziennie (68%) w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia (25%), by wesprzeć układ odpornościowy (22%), a także w celu poprawy kondycji fizycznej (15%). 15% konsumentów potwierdziło, że suplementację rozpoczęło właśnie w dobie panującej pandemii, a aż 65% przyznało, że rozważyłoby zakup nowego suplementu na bazie składników roślinnych, gdyby miał on udowodnione działanie prewencyjne przeciwko wirusom, w tym przeciwko SARS CoV-2. Chociaż Polska niezmiennie przoduje w popycie na suplementy diety (w badaniu 69% polskich respondentów potwierdza regularną suplementację), to motywacje konsumentów nie różnią się istotnie. Na obecne decyzje o wyborze suplementu w 88% wpływ mają potwierdzone aspekty prozdrowotne suplementu, w 56% jego bezpieczeństwo i brak działań niepożądanych, w 48% naturalny skład suplementu, oraz w 32% cena produktu. Co ciekawe polscy konsumenci są również coraz bardziej krytyczni względem dostępnych na rynku preparatów, bo ponad dwukrotnie częściej (56%) niż badane grupy respondentów z pozostałych krajów (Włosi-25%, Hiszpanie-19%) wskazują na istotną rolę zawartości substancji czynnej w suplementach.

Istotne różnice zaobserwowano natomiast w odpowiedziach udzielonych na pytanie o czynniki wpływające na decyzję o wyborze stosowanego suplementu. W Polsce aż 53% konsumentów samodzielnie decyduje o suplementacji, a ze wskazówek lekarzy i farmaceutów w tym aspekcie korzysta 17% respondentów. Za około 10% decyzji odpowiada rekomendacja rodziny i znajomych. Te proporcje w pozostałych krajach są odmienne, gdyż na rekomendacjach rodziny i znajomych polega średnio około 20% Włochów i Hiszpanów, a na rekomendacjach lekarzy i farmaceutów bazuje tam około 40% respondentów.

W kontekście nowoopracowywanego preparatu SPIN preferencje konsumentów nie różnią się znacznie od tych dotyczących dotychczas stosowanych preparatów. Aż 69% ankietowanych potwierdziło, że najbardziej optymalnym miejscem dystrybucji suplementu byłyby apteki i sklepy internetowe (22%). 67% ankietowanych wolałoby, by suplement ten był dostępny w formie tabletek. Opinie w sprawie akceptowalności ceny są podzielone. Aż 42% ankietowanych byłoby skłonnych zapłacić od 45 do 65 PLN za taki suplement, podczas gdy 43% respondentów wolałoby, by cena nie przekraczała 45 PLN. Bez względu jednak na cenę, 90% konsumentów zgodnie podkreśla, że zarekomendowaliby suplement, gdyby jego działanie zostało naukowo potwierdzone.

Z badania przeprowadzonego w ramach projektu EIT Food SPIN wynika, że pandemia COVID-19 nie tylko wpłynęła na częstotliwość i powszechność stosowania suplementów diety, ale zmieniła również sam cel stosowania suplementacji. Na uwagę zasługuje również fakt, że konsumenci, mimo jasno sprecyzowanych oczekiwań wobec suplementów diety, pozostają otwarci na nowe produkty tego typu.

Opracowany suplement diety zawierający spermidynę i eugenol wykazał dobrą skuteczność w badaniach in vitro. Te bardzo obiecujące wyniki będą podstawą komercjalizacji suplementu opracowywanego w ramach projektu EIT Food SPIN, którą zaplanowano na 2021 rok.

Projekt SPIN – Spermidin and eugenol Integrator for contrasting incidence of coronavirus in EU population jest finansowany przez EIT Food – wspólnotę wiedzy i innowacji w obszarze żywności, która pracuje na rzecz zrównoważonego, zdrowego i godnego zaufania systemu żywnościowego. W ramach Inicjatywy Reagowania Kryzysowego EIT, działanie to bezpośrednio przyczynia się do reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19.

Wspólnotę tworzy konsorcjum wiodących europejskich partnerów, wśród których znajduje się 90 organizacji i ponad 50 start-upów z 16 państw członkowskich. To jedna ze Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) utworzonych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE utworzony w 2008 r. w celu promowania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

