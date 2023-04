Ceny roślinnych odpowiedników mięsa w 2022 roku zdrożały o 6 proc., w tym samym czasie mięso stało się droższe o ponad 20 proc., wynika z danych GfK Polonia. Większy wzrost cen mięsa niż cen ich roślinnych zamienników może mieć konsekwencje dla producentów żywności.

Marceli Mila, Senior, Field Sales, BPSC

Ciekawe wnioski można wyciągnąć z raportu Good Food Institute Europe, który na bazie danych NielsenIQ sprawdził, jak chętnie Europejczycy sięgają po roślinne mięso, mleko i sery. Konsumenci w 13 krajach europejskich, także Polsce, w latach 2020-2022 znacznie częściej sięgali po roślinne mięso czy mleko. Sprzedaż tego pierwszego wzrosła o 21 proc., drugiego o 20 proc., a serów roślinnych aż o 102 proc. Jak zauważają autorzy badania, ceny serów wytwarzanych z roślin spadły o 3 proc. w 2022, podczas gdy tych klasycznych mlecznych wzrosły o 12 proc. Podobnie sytuacja wygląda z mlekiem, którego cena podniosła się o 17 proc., a napojów roślinnych tylko o 1 proc.

Popularność roślinnych alternatyw może rosnąć i to całkiem szybko. Jak wynika

z badania Insight Lab, aż 43 proc. Polaków deklaruje, że w 2023 roku ma zamiar ograniczyć jedzenie mięsa. Wzrost popytu na produkty plant-based może wpłynąć na zmiany w strategiach producentów żywności. Firmy te będą musiały reagować na zmieniające się preferencje konsumentów, dostosowując swój asortyment i oferując więcej produktów roślinnych. Rozwój sektora produktów spożywczych będących alternatywą dla tradycyjnego nabiału i mięsa wpłynie na zmiany w całym łańcuchu w branży spożywczej, łącznie z dostawcami, producentami, hurtownikami oraz detalistami. Zapewne powstaną nowe kategorie produktów i nowe formy dystrybucji.

Tu rządzi smak

W produkcji mięsa i mleka roślinnego zachowanie smaku jest kluczowe. Badanie dla serwisu Pyszne.pl “Tęsknota za smakiem mięsnych potraw” wykazało, że to właśnie brak smaku mięsa najbardziej doskwiera konsumentom, którzy próbowali zrezygnować z jedzenia produktów odzwierzęcych, aż 41 proc. pytanych wskazało taką odpowiedź. To jasny komunikat: konsumenci oczekują produktów, które nie tylko są zdrowe i ekologiczne, ale także smaczne i satysfakcjonujące. Dlatego producenci mięsa i mleka roślinnego muszą stosować innowacyjne technologie oraz naturalne składniki, aby osiągnąć odpowiedni smak i teksturę swoich produktów, jednocześnie dbając o jakość i wartość odżywczą swoich produktów.

Wyzwanie nr. 1

Największym wyzwaniem w procesie produkcji mięsa i mleka z roślin jest uzyskanie smaku, konsystencji i tekstury, które są zbliżone do produktów pochodzenia zwierzęcego. Producenci mięsa i mleka roślinnego muszą znaleźć odpowiednie składniki i metody produkcji, aby osiągnąć pożądany smak, a jednocześnie zachować wartość odżywczą i ekologiczność swoich produktów.

Dlatego produkcja artykułów plant-based różni się od tej opartej na składnikach odzwierzęcych i jest kilkustopniowa. Pierwszym etapem jest uzyskanie składników roślinnych, które są następnie przetwarzane w celu uzyskania produktów o pożądanej teksturze, smaku i składzie. Producenci korzystają z różnych technologii, takich jak fermentacja, hydroliza, emulgacja i ekstrakcja. Fermentacja to proces, w którym bakterie i drożdże przetwarzają składniki roślinne, aby uzyskać pożądane właściwości smakowe. Hydroliza i emulgacja to procesy, w których białka roślinne są rozkładane na mniejsze cząsteczki, co pomaga uzyskać odpowiednią konsystencję i teksturę produktu. Ekstrakcja to proces, w którym składniki roślinne są oddzielane i wykorzystywane do produkcji różnych produktów, takich jak mleko roślinne, ser czy mięso roślinne. To wymaga zmian w technologii produkcji i inwestycji w nowe linie, które pozwolą na przygotowanie składników, które będą bazą do produkcji gotowego wyrobu. Ale także w systemy IT. Przede wszystkim mowa o systemach klasy ERP.

Moc zintegrowana

Systemy zintegrowane umożliwiają efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi, logistyką, magazynowaniem i finansami w jednym miejscu. Dzięki temu producenci żywności są w stanie lepiej kontrolować cały łańcuch produkcji i dystrybucji, a tym samym lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb konsumentów.

ERP pozwala analizować szereg danych i generować raporty, co pozwala na śledzenie trendów i preferencji konsumentów oraz dostosowanie oferty produktów do ich potrzeb. Dzięki temu, producenci żywności są w stanie szybciej reagować na zmieniające się preferencje konsumentów i wprowadzać na rynek nowe, innowacyjne produkty. To zwiększa efektywność produkcji.

Rozwijający się segment produktów roślinnych to szansa dla mniejszych producentów. Wykorzystując rosnący popyt na nowy typ produktów, mogą wejść na nowe rynki, także zagraniczne. Tym bardziej, że rozwijający się segment przyciąga inwestorów i zwiększa dostępność finansowania dla mniejszych graczy. To wsparcie, które pozwala na rozwój produktów oraz na ekspansję na nowe rynki. Tym bardziej że technologie umożliwiających produkcję produktów roślinnych, zbliżonych smakiem do tradycyjnych mięsnych i mlecznych, są coraz tańsze.

Nie przespać momentu

Z jednej strony, producenci mięsa mogą zyskać z powodu wyższych cen, co mimo zwiększenia kosztów produkcji może skłonić ich do zwiększenia produkcji i nacisku na jeszcze większe zyski. Jednak każdy kij ma dwa końce, bo wysoka cena zniechęca konsumentów. A spadek popytu, to straty. Zmniejszająca się różnica w cenach produktów mięsnych i tych alternatywnych, określanych mianem plant-based, jest dodatkową zachętą do ograniczania spożycia produktów odzwierzęcych.

Zmiany w postawach konsumentów w kierunku zdrowego stylu życia i diet roślinnych przyczyniają się do większej popularności roślinnych zamienników. Ten trend jest widoczny nie tylko w badaniach, ale także w codziennych decyzjach zakupowych. Większy popyt i niższe koszty produkcji sprawiają, że produkty roślinne stają się atrakcyjną alternatywą. Szczególnie, że rosnące koszty produktów odzwierzęcych, jak mięso i mleko, mogą tylko napędzać transformację. Czy nam się to podoba, czy nie, branża stoi u progu zmian. Kluczowe jest to, by na zmianę wybrać dobry moment, bo nawet chwilowa drzemka może sporo kosztować. Nowy trend wymaga inwestycji w technologie. Innowacje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju branży. Wprowadzanie rozwiązań IT jest kluczowe w poprawie smaku, tekstury i zwiększeniu opłacalności produkcji.

