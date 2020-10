Dla kogo kawałek tego tortu? O zmianach w e-commerce

Tort, z którego kawałek, albo chociaż okruszek (wszak walka toczy się o każdego klienta), wszyscy próbują dla siebie uszczknąć. Także w e-commerce – jego rozwój w Polsce jest ciągle na fali wznoszącej, więc tym większe apetyty wzbudza. Branża spożywcza do tej pory nie miała zbyt wielkiego udziału w sprzedaży internetowej, przede wszystkim ze względu na nieufność konsumentów preferujących w tym przypadku tradycyjną formę zakupów. Trwająca pandemia powoli jednak zmienia nasze postawy. Już się tak nie boimy, że pietruszka, która do nas przyjedzie, będzie przypominać wierzbę płaczącą, a mrożony dorsz stanie się dorszem w sosie własnym. Wielu z nas podczas wiosennego lockdownu ciepło przyjęło możliwość zamówienia w dobrym lokalu obiadu czy kolacji z dowozem do domu – pomagaliśmy w ten sposób restauratorom, a jednocześnie doświadczaliśmy czegoś nowego, ciekawego. Otwartość kupujących jest tak kluczowa, bo pokazuje, jak dalej rozwijać biznes.

Czas zatem wziąć się do działania.

Baza tortu, czyli wybór platformy e-commerce

Kto nie lubi zdmuchiwać świeczek na torcie? Każda świeczka oznacza jeden rok, a każdy następny rok działalności e-sklepu jest miarą jego sukcesu. Do każdego świętowania trzeba się jednak przygotować. Dzisiaj nie wystarczy już sam pomysł na e-biznes i świetnie zaplanowane działania marketingowe. Potrzebna jest jeszcze odpowiednia technologia. A taką zapewnia właśnie innowacyjne rozwiązanie od MediaAmbassador.com i eService – FlexPWA.com.

FlexPWA.com to nowa platforma e-commerce, dzięki której w ramach jednego stosu technologicznego (połączenie aplikacji SPA, standardu PWA i protokołu TWA) można wygenerować zarówno stronę e-sklepu dostępną w przeglądarce internetowej, jak i aplikacje na urządzenia mobilne (z systemem iOS i Android). Inaczej mówiąc: to serwis i aplikacja w jednym. Jakie korzyści to oznacza? Po pierwsze, w ramach jednego wdrożenia (i w jednej cenie) otrzymuje się od razu dwa kanały komunikacji z klientami – stronę WWW i aplikacje mobilne. Po drugie, takie rozwiązanie pozwala uniknąć długu technologicznego, czyli sytuacji, kiedy przy wprowadzaniu aktualizacji w różnych częściach oprogramowania wybiera się drogę na skróty, by osiągnąć krótkoterminowy efekt zamiast długoterminowej stabilności (która jest zazwyczaj trudniejsza do uzyskania i wymaga większych nakładów pracy). W FlexPWA.com wszystkie aktualizacje są dokonywane w jednym miejscu, dzięki czemu w prosty sposób zostaje zachowana synchronizacja między serwisem a aplikacją i tym samym nie powstaje dług technologiczny. Wreszcie po trzecie, ciągle mało e-sklepów w Polsce posiada zarówno stronę WWW, jak i aplikacje mobilne – ze względu na wysokie koszty wdrożenia taki model działania był do tej pory zarezerwowany tylko dla nielicznych. Teraz staje się dostępny dla wszystkich. I warto z tego skorzystać, ponieważ posiadanie aplikacji pomaga budować lojalność klientów.

Na miejscu czy na wynos, czyli o elastycznych płatnościach

Proponowane rozwiązanie technologiczne od MediaAmbassador.com nie byłoby jednak w pełni kompleksowe, gdyby nie współpraca z eService, który dostarcza bramkę płatniczą i terminal. To wygoda nie tylko dla właściciela e-sklepu, który nie musi się już martwić o zintegrowanie ze swoją witryną płatności online, lecz także dla jego klientów. Mają oni szeroki wybór sposobów opłacenia zamówienia: przelew online za pośrednictwem prawie 200 banków w Polsce lub z wykorzystaniem takich metod płatności jak Mastercard, Visa, BLIK, portfele elektroniczne (Masterpass, Google Pay, Apple Pay, PayPal) czy płatności cykliczne. Co więcej, kupujący otrzymują też możliwość połączenia świata online i offline. Czyli mogą zamówić produkty przez internet, a odebrać je w sklepie stacjonarnym, albo też zrobić zakupy w tradycyjny sposób, a zapłacić przez aplikację. Szczególnie pierwsza opcja jest bardzo popularną wśród Polaków formą robienia zakupów (głównie ze względu na zniwelowanie w ten sposób kosztów dostawy, ale nie tylko dlatego), warto więc zwrócić na nią uwagę. W ramach funkcjonalności dostarczanych przez eService możliwe jest też dokonywanie całkowitych lub częściowych zwrotów oraz unieważnień transakcji.

Towar dobrze wyeksponowany, czyli o roli UX

Żaden, nawet najpiękniej udekorowany tort, nie wzbudzi zainteresowania, jeśli zostanie schowany na zapleczu albo za górą ciastek i drożdżówek – wtedy szanse, że ktoś go zobaczy, są nikłe. Podobnie jest z produktami dostępnymi na stronie internetowej i całym układem e-sklepu. Nie chodzi więc tylko o to, aby serwis podobał się oku, lecz także o to, aby nie zmuszał głowy do nadmiernego wysiłku – do mozolnego szukania. Dlatego tak istotny jest dobrze zaprojektowany UX. W FlexPWA.com przekłada się on na szybkie i intuicyjne nawigowanie po serwisie i aplikacji. Do tego dochodzi jeszcze odpowiednio sprofilowany pod kątem wygody i bezpieczeństwa użytkownika ekran bramki płatniczej, umożliwiający kupującemu dokonanie płatności bezpośrednio na stronie e-sklepu.

A jaki bezpośredni pożytek ma z tego sprzedawca? Jak już zostało wcześniej powiedziane, wszelkie zmiany w serwisie i aplikacji są wprowadzane z jednego miejsca – ma to zastosowanie nie tylko w przypadku zmian programistycznych, lecz także zmian dotyczących zawartości strony, które są wprowadzane w CMS-ie jednocześnie dla wersji przeglądarkowej e-sklepu i mobilnej. Jeśli zaś chodzi o płatności, to z jednego miejsca można zarządzać wszystkimi transakcjami, np. sprawdzić ich status czy wygenerować raport według określonych kryteriów (lub ustawić jego automatyczne generowanie).

Wystarczy pomyśleć życzenie i… powiedzieć je na głos

A my zajmiemy się resztą. W MediaAmbassador.com oferujemy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż w internecie szerokie wsparcie w zakresie analityki biznesowej i marketingu (SEO, SEM, social media, content marketing, komunikacja wizualna). Wiemy, jak ważna dla e-sklepów jest integracja procesów, dlatego też nie jest dla nas wyzwaniem zintegrowanie FlexPWA.com z zewnętrznymi systemami, np. ERP. Dysponujemy innowacyjnym rozwiązaniem technologiczny, które pozwoli wykorzystać obecny dobry czas dla e-commerce. A zatem: czy chcesz sięgnąć po swój kawałek tortu?

Szczegóły akcji na: www.sklepywsieci.com