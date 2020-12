Dlaczego system ERP jest szczególnie ważny dla producentów żywności w czasach kryzysu?

Tak mocnych wahań popytu jak w ostatnich miesiącach polski przemysł spożywczy jeszcze nigdy nie doświadczył. Wpływ pandemii na wiele zakładów jest kolosalny. To, co dla jednych zapewniło rekordowe zyski, dla innych stało się powodem silnego spadku obrotów. Jednak z mojego punktu widzenia ten kryzys pokazał również, jaką wartość ma właściwie oprogramowanie ERP.

ERP gwarantuje prawidłowe planowanie i większą elastyczność procesów

Zacznijmy od planowania. W ciągu blisko dwudziestu lat pracy w branży informatycznej widziałem już wiele koncepcji dotyczących planowania. Z własnego doświadczenia i obserwacji wiem, że zakłady najczęściej planują krótkoterminowo. Przede wszystkim dlatego, że sporządzenie nowej kalkulacji zapotrzebowania na surowce nie jest skomplikowane. Jednak planowanie krótkoterminowe z uwzględnieniem wyprzedzenia czasowego dla zakupu materiałów, stopnia obłożenia linii w zakładzie produkcyjnym oraz dostępności personelu zaczyna przypominać rozkładanie pasjansa, w którym ułożone karty wykazują wiele wzajemnych zależności. Innymi słowy, jeśli na przykład kilka produktów zawierających te same składniki jest wytwarzanych na tych samych liniach, przez tych samych pracowników, to zwiększenie produkcji jednego artykułu może prowadzić do zmniejszenia wielkości produkcji innego artykułu. Kluczowa jest w tym przypadku dostępność maszyn, ale może to być także spowodowane tym, że akurat zabrakło istotnych składników lub materiałów opakowaniowych, których czas dostawy jest wydłużony. Nie bez znaczenia jest również kwestia ewentualnej konieczności przezbrajania maszyn i urządzeń. W tej sytuacji doskonale sprawdzi się oprogramowanie ERP, dostosowane do specyfiki branży spożywczej. Zintegrowany moduł planowania optymalnie rozdysponuje dostępne zasoby produkcyjne, takie jak personel, materiał i surowce oraz maszyny, a tym samym usprawni procesy planistyczne. Jeśli na przykład produkt gotowy ma dłuższy okres przydatności niż surowiec, to mogłoby być uzasadnione zwiększenie jego produkcji ponad wymaganą ilość, żeby w ten sposób zyskać na czasie i zwiększać tym samym wydajność pracy. System ERP powinien umieć zwizualizować materiały z krótkim okresem przydatności. Na tej podstawie można podjąć decyzję, co należy zrobić: produkować, magazynować, zamrażać (np. świeże elementy mięsne) czy bezpośrednio sprzedawać. Przy użyciu Excela jest to po bardzo utrudnione lub wręcz niewykonalne – w jednym i drugim przypadku na pewno obarczone dużym ryzykiem błędów spójności i aktualności danych.