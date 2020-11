Do poolingu trzeba (co najmniej) trojga

Statystyki i analizy przeprowadzane na każdym rozwiniętym rynku europejskim, bez względu na branżę, wykazują, że zdrowa i korzystna dla klientów sytuacja rynkowa to taka, gdy działa na nim co najmniej trzech graczy. Zapewnia to transparentność rynku oraz więcej korzyści dla odbiorców usług, a konkurencyjne firmy motywują się i napędzają do rozwoju oraz ulepszania. Dotyczy to także poolingu paletowego na polskim rynku.

W większości krajów Europy Zachodniej i Południowej pooling to bardzo dobrze rozwinięta dziedzina, z rozbudowaną konkurencyjnością oraz klientami świadomymi tego, na jakie oferty

i usługi mogą liczyć. Dlatego rynki w takich krajach, jak Francja, Wielka Brytania, Hiszpania

czy kraje Beneluxu, określa się mianem rynków dojrzałych. To dążenie do dojrzałości oraz trend rozwojowy w kierunku poolingu, przesuwa się obecnie na wschód Europy. W tym regionie Polska, jako największa z kilku gospodarek, przekształca się w rynek zamkniętego poolu. Wyzwaniem jest jednak osiągniecie równych szans w tej dziedzinie.

Dla uzdrawiania rynku

Dotychczas na polskim rynku obecne były 2 z 3 najbardziej rozpoznawalnych firm poolingowych

w Europie, w tym jedna ze zdecydowanie większym udziałem. Aby stworzyć równe szanse, rynek wymaga dostępności większej liczby opcji i większego wyboru. W krajach z co najmniej 3 firmami poolingowymi konkurencyjność jest lepsza, a to przekłada się na bardziej transparentne ceny, wyższą jakość obsługi oraz dążenie do innowacyjności.

Najwyższy czas na trzeciego gracza na terenie Polski. Dlatego holenderska spółka IPP, czerpiąc ze swoich bogatych doświadczeń z kilku dojrzałych rynków europejskich, zdecydowała się wejść do Polski, dostrzegając potencjał oraz potrzebę uzdrowienia tego rynku.

- Z korzyścią dla uczestników rynku, w każdej branży, lepiej mieć na nim co najmniej trzech graczy - każdy z nich musi się wykazywać i bardziej zaangażować - ocenia Tomasz Sączek, Dyrektor Zarządzający w Polsce, IPP Pooling.

Korzyści dla klientów

Co zyskuje klient, gdy konkurencyjność na rynku poolingu jest większa? Ma w czym wybierać oraz może liczyć na poprawę jakości i lepsze, konkurencyjne stawki. To istotne, ponieważ korzystając z poolingu, producenci i sieci handlowe chcą dzięki niemu minimalizować koszty administracyjne i ograniczać czas poświęcany na gospodarkę opakowaniami, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo. Wejście trzeciego gracza pozwala obniżyć wydatki i usprawnić łańcuch dostaw. Ale aby sprostać takim wymaganiom, firmy poolingowe muszą działać kompleksowo, oferować to, czego klient oczekuje, a nawet znacznie więcej.

- Liczba dostawców do sieci handlowych, którzy doceniają nasze usługi i ofertę stale rośnie. Dzięki dobrej jakości palet oraz elastyczności we współpracy, uzyskujemy także coraz więcej akceptacji sieci handlowych na obrót 3 typami palet - europaletami, półpaletami i ćwierćpaletami – mówi Tomasz Sączek.

Co wyróżnia IPP?

W porównaniu do konkurencji, spółka IPP, jako nowy gracz na polskim rynku, dysponuje całkowicie nowym poolem. Technologia produkcji palet IPP wyróżnia się większą solidnością, np. klocki w europalecie są z litego drewna, co przekłada się na wyższe bezpieczeństwo i możliwość dłuższego, wielokrotnego wykorzystywania. Proces obsługi jest łatwiejszy – klienci mogą liczyć na lokalne wsparcie, przejrzystość ofert i dostępność. Ta transparentność widoczna jest również w stałej stawce, bez ukrytych dodatkowych kosztów.

- Nie działamy na skróty i słuchamy naszych klientów, dopasowując się do ich potrzeb. Choć na polskim rynku działamy od wielu lat, to w branży spożywczej dopiero zaczynamy, ale zostaniemy w niej na długo – zapowiada Tomasz Sączek.

