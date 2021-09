Dostawcy dla sieci spożywczych coraz chętniej sięgają po platformy elektronicznej wymiany dokumentów

Duże sieci handlowe na co dzień korzystają z rozwiązań EDI, które usprawniają komunikację z kontrahentami i co najważniejsze pozwalają oszczędzić nie tylko czas lecz i pieniądze. Przekonują się o tym również dostawcy, którzy wybierają system by usprawnić procesy.

Autor: Artykuł partnera

Data: 06-09-2021, 16:56

- Z naszych obserwacji wynika, iż coraz większa ilość dostawców dla znanych marek spożywczych stawia na systemy EDI. Zwiększa to komfort współpracy z kontrahentem i skraca czas realizacji zamówień. – mówi Adam Świerszcz, Business Development Manager

Obecnie około 70% dostawców korzysta z możliwości wysyłania faktur tylko w sposób elektroniczny bez potrzeby przesyłania ich formy papierowej. Oprócz „podstawowych” dokumentów elektronicznych, do których można zaliczyć zamówienie i fakturę, dostawcy mogą wymieniać z siecią spożywczą w formie elektronicznej dostawcy mogą wymieniać z siecią spożywczą w formie elektronicznej awiza i potwierdzenie dostawy, awiza płatności, zwroty itp. Ogółem duża sieć handlowa wymienia ze swoimi dostawcami tysiące dokumentów elektronicznych tygodniowo.

Elektroniczna wymiana danych (EDI) to szybki, bezbłędny i przede wszystkim bezpieczny sposób przesyłania informacji między partnerami biznesowymi.

Specjaliści firmy Infinite IT Solutions, która jest jednym z najbardziej doświadczonych liderów rynku wśród systemów EDI dostarczają swoją platformę m.in. dla sieci LIDL nie tylko w Polsce lecz i w Europie.

- Dostawcy zgodnie twierdzą, że dzięki wdrożeniu systemu Infinite EDI znacznie przyśpieszyli cały proces realizacji transakcji, zmniejszyły się koszty operacyjne i wyeliminowano błędy – dodaje Adam Świerszcz

Wybierając platformę do komunikacji z kontrahentem stawiaj na sprawdzone rozwiązania. Infinite EDI – 18 lat doświadczenia, czołowy dostawca systemów edi dla dużych sieci spożywczych oraz dostawców. Więcej informacji tutaj.

Infinite IT Solutions – dostawca nowych technologii i rozwiązań IT dla biznesu z 20-letnim doświadczeniem w wielu sektorach na terenie Polski, Europy i Bliskiego Wschodu. Lider branży paperless, którego systemy na co dzień funkcjonują w tysiącach firm. Flagowym produktem jest Infinite Paperless – kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw, które pozwalają wyeliminować papier z obiegu i przejść na znacznie szybsze oraz efektywniejsze działania online. Od podpisywania elektronicznego po archiwizację dokumentów firmowych, rozwiązania dla transportu, magazynu, kadr, sprzedaży, ecommerce B2B, wykonywanie czynności biurowych takich jak opłacanie faktur, rozliczenia jak również elektroniczny obieg dokumentów. Zdobywca Gazeli Biznesu oraz Diamentów Forbes’a.