DS Smith o trendach na rynku opakowań. Czy pandemia coś zmieniła?

Nie jest tajemnicą, że pandemia koronawirusa zmieniła nawyki konsumenckie, a wielu kupujących przeniosło się do on-line’u. W jakim stopniu te zmiany wpłynęły na rynek opakowań oraz na firmę DS Smith?

W kontekście zmiany nawyków zakupowych konsumentów po lockdownie obserwujemy, że rzadziej odwiedzają oni sklepy stacjonarne, a jeśli już zdecydują się to zrobić, to spędzają w nich mniej czasu. Dlatego w przypadku produktów kupowanych w sklepach stacjonarnych, ważne jest, aby opakowanie ułatwiało odnalezienie produktu na półce i umożliwiło szybszy zakup. Klienci robią też zakupy na zapas, stąd obserwujemy rosnące znaczenie wielopaków oraz standów POS, które sprawiają, że produkty są w zasięgu ręki.

Jednak przede wszystkim pandemia koronawirusa spowodowała szczególny wzrost znaczenia kanału sprzedaży internetowej. Według eCommerce Europe internetowe wydatki Polaków urosną w tym roku o 31,4 proc. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że udział e-commerce wzrósł z 5,6 proc. w styczniu do niemal 11 proc. w kwietniu. Takie zainteresowanie zakupami w sieci wpływa oczywiście na zwiększony popyt na opakowania e-commerce: zarówno te przeznaczone do wysyłki kurierem czy do paczkomatów, jak i do odbioru osobistego (click & collect), niezbędne zarówno do dostaw własnych sklepów spożywczych, jak i specjalistycznym kurierem.

W przypadku zamówień zakupów spożywczych, sklepy nie były gotowe na tak gwałtowny wzrost zainteresowania ich ofertą. Spowodowało to wydłużony czas oczekiwania i często braki w asortymencie. Jednak udało się już dostosować podaż do popytu. W DS Smith wierzymy, że warto początkowy kryzys klęski urodzaju przekuć w grono lojalnych i stałych Klientów.

W jaki sposób DS Smith stara się wspierać firmy z segmentu e-grocery? Jakie są główne założenia na etapie projektowania opakowań dedykowanych temu sektorowi?