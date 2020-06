Działania dostawców środków ochrony indywidualnej w obliczu Covid-19

Wielu osobom trudno byłoby sobie wyobrazić, że pandemia w Polsce mogłaby przebiegać zgodnie ze scenariuszem włoskim. Polscy konsumenci od samego jej początku mają niemal nieograniczony dostęp do niezbędnych produktów, w tym przede wszystkim żywności. Na to, że pandemii COVID-19 nie odczuliśmy do tej pory tak dotkliwie, jak inne państwa, miało wpływ bardzo wiele czynników. Niestety, można odnieść wrażenie, że wśród nich zbyt rzadko wymieniana jest działalność producentów ochrony indywidualnej, borykających się obecnie z licznymi kłopotami.

Skąd problemy w branży BHP?

Ci, którzy zaopatrują branżę spożywczą w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, i inne elementy ochronne walczą z pogorszeniem płynności dostaw. Powód? Wstrzymanie produkcji w Chinach, jak również drastyczne ograniczenie transportu produktów drogą morską. Kłopoty związane z importem, jak kostka domina, powodują lawinę kolejnych - opóźnienie dostaw, a rezultacie przesuwanie terminów realizacji podjętych kontraktów.

Choć sytuacja epidemiologiczna w Chinach ulega poprawie, warto wiedzieć, że problem produkcji środków BHP nie leży w braku rąk do pracy, a poważnych deficytach materiałowych. Duże koszty transportu i logistyki sprawiły, że ceny wielu produktów wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent.

Dzielna walka polskich dostawców

Jednym z czołowych importerów i producentów Środków Ochrony Indywidualnej w Polsce jest firma Global Food Hygiene, zaopatrująca przede wszystkim branżę spożywczą. Jak przyznaje Dyrektor Handlowy firmy, Tomasz Kowalik, firma robi wszystko, by sprostać oczekiwaniom klientów, pozyskując certyfikowane produkty za wszelką cenę. Poczucie odpowiedzialności za stałych i nowych klientów sprawia, że nawet w tych trudnych warunkach finalnie nikt nie zostaje odprawiony z pustymi rękami.

Niestety, obecnie obsługa klientów jest trudna - zapotrzebowanie na maseczki ochronne, rękawiczki i kombinezony jednorazowe wzrosło nawet kilkanaście razy. Dodając do tego bardzo utrudniony import produktów, dostawcy mają przed sobą ciężki orzech do zgryzienia. Tym bardziej, że dziś środki ochrony indywidualnej są niezbędne nie tylko w branży spożywczej; bez odpowiedniego zabezpieczenia pracowników nie może dziś funkcjonować niemal żadna branża.