XXV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX, które odbędą się w Kielcach w dniach 8-9 marca 2023 r., będą okazją do zapoznania się z nowoczesnymi i unikalnymi rozwiązaniami z dziedziny klimatyzacji i chłodnictwa komercyjnego firmy Panasonic.

Specjalnym wydarzeniem będzie obecność agregatu chłodniczego z serii CR z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO 2 , którego „sercem” jest unikalna transkrytyczna sprężarka rotacyjna firmy Panasonic, pracująca na czynniku R744 ze zmienną prędkością obrotową, zaprojektowana do dwustopniowego sprężania naturalnego czynnika chłodniczego w instalacjach komór, lad i regałów chłodniczych. Prezentacja agregatu chłodniczego Panasonic z serii CR z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO 2 odbędzie się podczas specjalnych pokazów dla zarejestrowanych gości: już dziś można umówić się na to wyjątkowe spotkanie przy użyciu linku Spotkanie z ekspertem Panasonic. Liczba miejsc ograniczona!

Zastosowanie czynnika chłodniczego CO 2 w unikalnych sprężarkach Panasonic zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo, wygodę, niskie koszty użytkowania oraz zgodność z wymogami prawnymi. Czynniki chłodnicze CO 2 to rozwiązanie naturalne i przyjazne dla środowiska – czynnik ten nie podlega aktualnie żadnym ograniczeniom prawnym, kwotom, podatkom, podwyżkom cen ani niedoborom, oraz jest zgodny ze zmianami prawnymi i zakazami, jakie mają być wprowadzone w przyszłości. Warto też podkreślić, że czynnik CO 2 jest nietoksyczny – w przypadku wycieku w obrębie chłodni i/lub regału chłodniczego nie ma ryzyka skażenia żywności.

Dwustopniowe sprężanie czynnika chłodniczego zmniejsza obciążenie podczas pracy o połowę w porównaniu z jednostopniowym sprężaniem czynnika chłodniczego i zapewnia lepszą trwałość i niezawodność. Urządzenia Panasonic można monitorować zdalnie – są kompatybilne z największymi systemami monitoringu takimi jak Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell i RDM.

Agregaty serii OCU-CR dostępne w mocach chłodniczych od 4 do 16 kW są przystosowane do pracy z ladami i witrynami chłodniczymi, chłodziarkami czy chłodniami. Kompaktowy profil jednostki i przyłącze rurowe o długości do 100m w zależności od modelu, zapewniają niezrównaną elastyczność w sklepach o ograniczonej ilości miejsca na wykonanie instalacji. Oferując oszczędność energii, niezawodną wydajność, niski poziom hałasu oraz niskie koszty instalacji i serwisu, agregaty Panasonic serii OCU-CR są idealnym rozwiązaniem dla supermarketów, sklepów spożywczych i stacji benzynowych.