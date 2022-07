Ekologiczne opakowania podbijają polski rynek

Autor: Artykuł promocyjny KGL S.A.

Data: 07-07-2022, 08:11

Czy plastik to obecnie najbardziej pożądany materiał do produkcji opakowań dla żywności? Co zrobić, aby opakowanie z tworzywa sztucznego było jeszcze bardziej „eko”? O zaletach i sposobach wykorzystania plastiku opowiedział nam Adam Skibiński, Dyrektor Sprzedaży w KGL S.A.

Adam Skibiński, Dyrektor Sprzedaży w KGL S.A.

W 1992 r. na polskim rynku rozpoczęła działalność KORPORACJA KGL, której głównym zadaniem była nie tylko dystrybucja tworzyw termoplastycznych, ale również produkcja pojemników z tworzyw sztucznych. Dziś, przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną funkcjonującą pod nazwą KGL S.A., która zajmuje się dystrybucją granulatów polimerów, wytwarzaniem narzędzi produkcyjnych (form) do maszyn termoformujących i wtryskarek, produkcją folii i opakowań z plastiku. W ciągu ostatnich 30 lat stali się Państwo ekspertami w swojej dziedzinie. Jak bardzo przyjazna środowisku naturalnemu jest aktualna oferta opakowań z tworzyw sztucznych od KGL?

Na przestrzeni 30 lat staraliśmy się maksymalnie zwiększać neutralność ekologiczną prowadzonej przez nas działalności. Aby móc wytwarzać jak najbardziej przyjazne środowisku naturalnemu opakowania z tworzyw sztucznych, w 2018 r. w Rzakcie otworzyliśmy Centrum Badań i Rozwoju. Nasza spółka regularnie inwestuje w innowacyjne projekty. W ramach CBR ulepszamy istniejące konstrukcje opakowań i wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne. Eko-opakowania wytworzone z opracowanych materiałów sprawdzają się przemysłowo w wielu branżach.

Spośród prowadzonych w Centrum projektów na szczególną uwagę zasługują m.in. opakowania spienione (niższa waga, niższy udział polimeru) czy wykonane w pełni, bądź częściowo z recyklatu pochodzącego z rynku wtórnego. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że celem KGL jest oferowanie opakowań, które nadają się w pełni do recyklingu. Liczba projektów, jakie spełniają te założenia, systematycznie rośnie. Przewiduję, że w kolejnych latach trend ten umocni się jeszcze bardziej.

Skąd u Pana taki wniosek?

Aby podkreślić proekologiczny kierunek funkcjonowania naszej spółki, na początku 2021 r. przyjęliśmy nową strategię rozwoju na lata 2021–2025. W dokumencie założono zwiększenie aktywności w produkcję opartą o zasady zrównoważonego rozwoju. Tym samym do celów strategicznych KGL S.A. zaliczyliśmy stosowanie rozwiązań ułatwiających recykling produkowanych opakowań, a także dalszy wzrost presji na ochronę środowiska, zwiększenie udziału surowców wtórnych (recyklatów) w produkcji.

Dodatkowym bodźcem stało się zapotrzebowanie rynku. Od dłuższego czasu nie ma tygodnia, aby nie kierowano do naszego zespołu zapytań o zastąpienie obecnego opakowania innym, bardziej „eko”.

Czyli możemy uznać, że wykorzystywanie tworzyw sztucznych w produkcji opakowań to dobry kierunek?

Oczywiście, że tak. W końcu nie bez powodu XXI wiek nazwano Erą Plastiku, a materiał ten obecny jest w każdej dziedzinie naszego życia. Wynika to z właściwości polimerów, które pozwalają stosować je praktycznie przez cały przemysł do każdego projektu, w tym m.in. do wytwarzania wszelkiego rodzaju opakowań.

Skąd więc taka popularność tworzyw sztucznych w produkcji opakowań dla żywności?

Do głównych zalet opakowań z plastiku, w porównaniu do ich odpowiedników z metalu, papieru czy szkła, możemy zaliczyć wytrzymałość mechaniczną i lekkość. Już tylko te dwie cechy pozwalają ograniczyć straty żywności wynikające ze złego transportowania lub przechowywania produktów spożywczych. Wpływają one również na zmniejszenie śladu węglowego opakowań z polimerów.

Ograniczenie śladu węglowego w dzisiejszych czasach rzeczywiście jest bardzo istotne. Widać to po licznie wprowadzanych regulacjach mających za zadanie dekarbonizację gospodarki UE i Polski.

Jak wynika z opublikowanego w lipcu 2011 r. raportu Denkstatt „Wpływ opakowań z tworzyw sztucznych na zużycie energii oraz na emisję gazów cieplarnianych w Europie z uwzględnieniem całego cyklu życia”, stosowanie opakowań z tworzyw sztucznych odpowiada za zaledwie 0,6% średniego śladu węglowego generowanego przez jednego konsumenta na terenie Europy. Polimery pozwalają również ograniczyć emisję gazów cieplarnianych będącą rezultatem strat żywności wynikających z ich złego przechowywania.

Nie zapominajmy, że jednym ze sposobów na ograniczenie śladu węglowego jest wdrażanie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Przeważająca część opakowań polimerowych, zwłaszcza tych w branży spożywczej, może pracować w obiegu zamkniętym w roli surowica wtórnego. Tym samym jako społeczeństwo powinniśmy pilnie zaprzestać traktowania ich jako odpady!

Co musimy zrobić, aby tak nie było?

Bądźmy odpowiedzialni społecznie. Kupujmy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Gdy już nabędziemy produkty wykonane z tworzyw sztucznych, jak np. opakowania, wydłużajmy ich cykl życia, stosując założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Oznacza to m.in. segregację i recykling. Dobrze zaprojektowane i wdrożone przemysłowo opakowanie ułatwi nam ten proces.

Dzięki recyklingowi tworzyw sztucznych Polska może nie tylko zaoszczędzić surowce i poprawić stan środowiska naturalnego. Może również podnieść swoją konkurencyjność i stworzyć nowe miejsca pracy.

W jaki sposób w KGL S.A. powstają opakowania „eko”, które nie tyko pochodzą z tworzyw z recyklingu, ale również nadają się do ponownego przetworzenia?

W naszej pracy stosujemy dobre praktyki ekoprojektowania. Oznacza to, po pierwsze, dobrą konstrukcję, pozwalającą na zastosowanie optymalnej wagi, tzn. takiej, która spełni oczekiwania odbiorcy pod kątem jakości i bezpieczeństwa opakowania, a po drugie – odpowiednio dobraną wersję materiałową. Aby w przyszłości zbiórka i segregacja odpadów przyniosły faktyczne rezultaty, przedstawione założenia uwzględniamy już na etapie projektowania naszych opakowań. Dzięki temu nasza oferta jest optymalna dla odbiorcy i środowiska.

Czy stosowany przez KGL w produkcji surowiec wtórny nadaje się do kontaktu z żywnością?

Już od lat wykorzystujemy rPET do wytwarzania struktur wielowarstwowych, jednak dopiero od momentu uzyskania pozytywnej opinii EFSA produkujemy folie i opakowania wykonane w 100% z rPET. Produkcja wyrobów ze 100% rPET do kontaktu z żywnością możliwa jest dzięki wykorzystaniu technologii SSP, która zapewnia należytą dekontaminację materiału z recyklingu i czyni go w pełni bezpiecznym.

Jakie branże z sektora spożywczego najbardziej zainteresowane są eko-opakowaniami z Państwa asortymentu?

Obecnie największe zainteresowanie opakowaniami ekologicznymi widzimy w branży mięsnej i gastronomicznej. Oferowane przez nas rozwiązania pomagają dostawcom żywności dbać o środowisko i umożliwiają wypełnienie rygorystycznych standardów jakościowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zapakowanej w nie żywności. Eko-opakowania wpływają również korzystnie na budżet firmowy. Stale rosnąca świadomość społeczeństwa w kwestiach związanych z ochroną środowiska powoduje, że klienci końcowi chętniej sięgają po produkty spożywcze w opakowaniach z recyklatów, które będą mogli bez problemu posegregować, aby dać im drugie życie.

Podkreślę w tym miejscu, że tylko działając razem, producenci opakowań, żywności i konsumenci będą mogli w pełni zamknąć cykl życia produktów z plastiku, wpływając na zmniejszenie śladu węglowego i marnotrawstwa żywności, tym samym poprawiając stan środowiska naturalnego.