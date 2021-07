Elastyczność rozwiązań Ishida a sukces producenta karmy dla zwierząt







Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Ishida

Data: 09-07-2021, 15:21

Elastyczność i wszechstronność naważarek wielogłowicowych Ishida z serii SE3, pozwoliła Chamel BV realizować swoją obietnicę złożoną klientom - „produkujemy to, o co pytasz!”. Firma potrzebowała rozwiązania do ważenia, które poradziłoby sobie ze znacznym zakresem ciężarów docelowych i zróżnicowanymi formatami opakowań, oferując jednocześnie szybkie przezbrojenia, doskonałą dokładność i niezawodność.

Producentowi zależało na tym, aby móc szybko i kreatywnie reagować przy opracowywaniu nowych produktów spełniających określone wymagania klientów. Firma założona prawie 12 lat temu przez przedsiębiorcę Harry'ego Kleine, specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości przysmaków dla psów i kotów, wykonanych wyłącznie z najlepszych składników.

Chamel oferuje około 300 linii produktów, które eksportowane są do 35 krajów. Zaopatruje zarówno firmy prywatne, jak i oferuje produkty sprzedawane pod marką dystrybutora oraz luzem, a także pod marką Pet Rewards. Przy tak wielu różnych produktach, szybkie i wydajne przezbrojenia są niezbędne, a ustawienia wstępne wag wielogłowicowych Ishida umożliwiają szybkie przywołanie odpowiednich wymagań dla każdego indywidualnego ustawienia produktu na jednostce zdalnego sterowania (RCU).

Ważną częścią procesu ważenia jest dla producenta konsystencja produktu w opakowaniu, a wagi Ishida zapewniają najwyższą dokładność - poniżej 1% nadważeń dla wszystkich mas docelowych. Prędkości są zależne od systemu napełniania i typu opakowania, więc maksymalna prędkość serii SE3 - do 90 opakowań na minutę - jest więcej niż wystarczająca. Przy pakowaniu saszetek 7g, waga pracuje z prędkością około 60 paczek na minutę.

Intuicyjna obsługa panelu zdalnego sterowania (RCU) wagi oraz dostępność instrukcji

i podpowiedzi w różnych językach, zapewniają łatwość obsługi maszyn. Wagi SE - trzy modele 14-głowicowe i jeden 10-głowicowy - pracują do 16 godzin każdego dnia i są wyjątkowo niezawodne.

– Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów z żadną z wag – potwierdza Chantal Kleine z Chamel.

W ramach swojego zobowiązania do zachowania wysokiej jakości, fabryka Chamel działa zgodnie z najwyższymi standardami higieny, przestrzegając procedury dokładnego czyszczenia wag pod koniec każdej zmiany. Dzięki łatwemu w myciu urządzeniu Ishida CCW-SE, z łatwymi do demontażu, wymiennymi zasobnikami, Chamel może przeprowadzić czyszczenie w ciągu zaledwie 10-15 minut.

Co ciekawe, oprócz swojej działalności opartej na produkcji karmy dla zwierząt domowych, Harry Kleine specjalizuje się również w produktach mięsnych. Swoją pierwszą naważarkę wielogłowicową Ishida kupił właśnie dla swojej firmy mięsnej w 1998 roku i od tego czasu kontynuuje współpracę z firmą.

– Przywiązujemy dużą wagę do jakości we wszystkich naszych firmach i szukamy tego samego u naszych dostawców. Jeśli znajdziemy producenta podzielającego tę filozofię, nawiązuje się niezwykle trwała współpraca – wyjaśnia Chantal Kleine. – Zawsze byliśmy zadowoleni z wysokiego poziomu wydajności wag Ishida oraz doskonałej obsługi i szybkiego wsparcia, jakie od niej otrzymujemy. Wagi z serii SE3, okazały się idealnym rozwiązaniem dla naszych wymagań. Dzięki nim możemy spełnić obietnice złożone naszym klientom i dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości – podkreśla.

Misją Chamel BV z siedzibą w Hoogeveen w Holandii, jest wytwarzanie wysokiej jakości przysmaków dla psów i kotów. Celem firmy jest dostarczanie produktów spełniających potrzeby właścicieli zwierząt, którzy oczekują dla swoich pupili tego, co najlepsze. Producent jest w stanie szybko dostosować się do wymagań swoich klientów i nieustannie inwestuje w wysokiej jakości technologię i wdrażanie procesów środowiskowych. W 2018 roku, w konkursie Financial Times FD Gazelle Awards, Chamel została uznana za jedną z najszybciej rozwijających się firm w Holandii.

