Firma Fenix Systems specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kontrolą jakości, ilości, pakowaniem i magazynowaniem. W czasie blisko 25 lat swojej działalności dostarczyła tysiące urządzeń, wykonała ponad 2,5 tysiąca instalacji, służy wsparciem przy istniejących liniach i inspiruje do nowych rozwiązań.

Doświadczenie i wiedzę łączy z pasją, dynamiką i przewidywaniem potrzeb segmentu, w którym działa. Dzięki temu firma Fenix Systems zapewniła sobie mocną pozycję wśród firm dostarczających maszyny, linie i pełne rozwiązania technologiczne. Fenix chętnie zatrudnia młodych ludzi, szkoli kadrę i interesuje się wszelkimi nowinkami w technologii. Rozmawiając z pracownikami nabiera się pewności, że otwartość na nowości współgra z dobrym, budującym, kształcącym kontaktem z klientami.

„Niezwykle uważnie słuchamy Klientów, z którymi współpracujemy – są pierwszym, najlepszym źródłem informacji o potrzebach, testują, wydają opinie” twierdzą Liderzy. „Wykorzystać wiedzę, doświadczenia, własne obserwacje i opinie Klientów, aby wyprzedzić teraźniejszość” - taka jest idea firmy Fenix. Każda oferta uwzględnia kilka aspektów. Ważne, aby propozycja zawierała rozwiązania zgodne z najlepszą myślą technologiczną i była zgodna z oczekiwaniami Klienta, a także dawała potencjał na przyszłość. Ostatnie 4 lata nie mają precedensu w historii gospodarki światowej. Zamrożenie produkcji, także z powodu ograniczenia dostępności pracowników, nie dotknęło drastycznie Firm, które już wcześniej zastosowały rozwiązania rekomendowane przez Fenix Systems.

Należy pamiętać, że decyzje podejmowane w pośpiechu, kiedy problem zaistniał na rynku, mogą nie być perfekcyjne. Dodatkowo inwestycje blokuje brak czasu i możliwości ich zrealizowania. Zatem, aby być przygotowanym na wszelkie ewentualności, trzeba wykraczać w przyszłość. Mając to na uwadze, Fenix Systems starannie dobiera Partnerów - firmy, które reprezentuje, to światowi liderzy w swej dziedzinie.

Ważenie. Fenix Systems sprzedaje najwydajniejsze i najdokładniejsze naważarki Ishida. Bez względu na to, czy produkty są: świeże, mrożone, kruche, o trudnych kształtach, lepkie, suche, sypkie lub granulowane – proponuje szeroki asortyment modeli naważarek wielogłowicowych, które pomogą zwiększyć wydajność i zredukować straty. Ponadto w ofercie ma automatyczne wagi kontrolne Ishida, zaprojektowane tak, aby produkt na nich kontrolowany zawsze był zgodny z najostrzejszymi normami i standardami.

Pakowanie. Fenix Systems oferuje także maszyny do pakowania: w doypacki, saszetki, sticki, kartony, worki, torebki i opakowania typu flowpack. To szeroka oferta maszyn Tecnopack, Volpak, Universalpack, Betti i Payper. Opakowanie zbiorcze - w ofercie znajdziemy unikatową kartoniarkę Tiber Pack model multiwrap, która może pracować na wielu różnych typach opakowań. Na przykład - Jedna kartoniarka może pracować na pięciu typach kartonów: display box, tray+lid, american case, wrap around, tray. Multiwrap zapewnia niezwykłą dokładność wymiarową oraz wysoką wytrzymałość opakowań.

Kontrola jakości. Wykrywacze rentgenowskie X-Ray Ishida wykrywają w opakowanym produkcie zanieczyszczenia takie jak: metal, szkło, kości, muszle, kamienie, twarda guma i tworzywa sztuczne, aż do 0,3 mm wielkości! X-ray zapewnia nie tylko to, że opakowania nie zawierają ciał obcych, lecz także, że same produkty nie są uszkodzone lub ich nie brakuje.

Detektory metali CEIA wykrywają w produkcie najmniejsze zanieczyszczenia - wszelkiego rodzaju elementy metalowe (magnetyczne i niemagnetyczne, włączając stal nierdzewną), aby móc przekazać klientom bezpieczny produkt.

Paletyzacja. Automatyzacja. Roboty przemysłowe Skilled oraz bezobsługowe wózki LGV są niezawodne. Pracują bezwypadkowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, odciążając pracowników od monotonnej i ciężkiej pracy. Roboty Skilled mogą obsługiwać kilka linii w tym samym czasie – układając nadchodzące, różnego rodzaju opakowania końcowe np. kartony, worki, zgrzewki, rolki czy zwoje.

Dostarczane przez Fenix Systems owijarki paletowe Movitec, w sposób automatyczny, prawidłowo zabezpieczają ładunek na palecie, poprzez owinięcie go folią rozciągliwą. Mogą pracować na liniach produkcyjnych, gdzie obsługiwane jest nawet 160 palet/godzinę.

Zbieranie danych. W dążeniu do pełnej kontroli pracy linii - Fenix Systems posiada autorski program FDCS do zliczania i analizy danych zbieranych z linii. Program pozwala na stały wgląd w pracę całej linii, jej wydajność, jakość (ewentualne odrzuty w miejscach kontrolnych) i efektywność. Jedną z funkcji programu FDCS jest stałe analizowanie czy linia działa sprawnie w każdym punkcie. Pomaga to w płynnej produkcji, skraca jakiekolwiek przestoje, eliminuje straty i w znakomity sposób wspiera oszczędność czasu klienta.

Osprzęt i złącza do proszków. Fenix Systems oferuje szereg wysokiej klasy urządzeń towarzyszących, które stanowią uzupełnienie nowoczesnych linii produkcyjnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem artykułów spożywczych, materiałów dla branży budowlanej i chemicznej oraz tworzyw sztucznych. Spełniają restrykcyjne standardy bezpieczeństwa, podnoszą jakość wytwarzanych towarów oraz mogą zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb. Fenix Systems posiada w ofercie elastyczne kompensatory oraz węże, które pochodzą od cenionego w branży producenta BFM Global, dostarcza także opatentowane i chronione króćce, pokrywy, zaślepki, nakładki i ładowarki do worków masowych.

BFM to technologia przyszłości, zapewnia wysoką higienę, minimalizację strat produktu, ograniczenie strat czasu na wymianę i sprzątanie wokół punktów łączenia.

Serwis. Serwis to ważny element we współpracy z klientami - ograniczenie przestojów i strat czasu. Firma kładzie duży nacisk na rozbudowany, świetnie działający serwis - zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjny. Serwis charakteryzuje olbrzymie doświadczenie, dostępność, wsparcie merytoryczne dla klienta właściwie o każdej porze, elastyczne terminy instalacji oraz wizyt serwisowych.

Technologia, wydajność i bezawaryjność - dzięki temu kolejne maszyny i linie dostarczane przez Fenix Systems regularnie powiększają produkcyjny park maszynowy tych samych i nowych klientów.

Filozofię Firmy charakteryzuje zdanie:

„Działamy tak, by nasi Klienci czuli, że współpraca z nami niesie wartość dodaną i jest impulsem pozytywnych zmian oraz rozwoju”.

Wzbogacamy życie naszych pracowników, dostawców i klientów.