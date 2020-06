Fotowoltaika się opłaca! Rentowność instalacji fotowoltaicznej dla sektora MŚP

Nic dziwnego, bo ceny energii elektrycznej nieustannie szybują w górę. Jesienią zarówno przedsiębiorcy, jak i odbiorcy prywatni znajdą na rachunkach nową opłatę związaną z tzw. rynkiem mocy. Zostanie ona doliczona do opłaty dystrybucyjnej od 1 października br. Szukając oszczędności w firmie warto zatem zastanowić się nad produkcją własnej energii elektrycznej. Tym bardziej, że branżowe obliczenia wykazują, że fotowoltaika najlepiej sprawdza się w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a branża rolnicza przeżywa bardzo duży rozwój.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej dało się zauważyć wzrost funduszy przeznaczanych na inwestycje w nowoczesne technologie czy produkty. Powoli odchodzimy od rozproszonego sektora rolniczego - obecnie mamy tak naprawdę do czynienia z przedsiębiorstwami rolnymi – zauważa Paweł Płecha, Prezes Zarządu firmy Concept Energy, która od kilku lat dostarcza kompleksowe usługi z zakresu doboru, projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw rolnych i domów jednorodzinnych – Działają one w bardzo konkurencyjnej przestrzeni rynkowej, a fotowoltaika doskonale wpisuje się w strategię obniżania kosztów produkcji.

Fotowoltaika a oszczędzanie

Nie ukrywajmy, głównym celem montażu instalacji fotowoltaicznej są oszczędności oraz zabezpieczenie się przed wzrostem cen energii elektrycznej. Opłaty za energię to znaczna część bieżących kosztów utrzymania przedsiębiorstw. Te różnią się między sobą w zależności od rodzaju produkcji, wykorzystywanych maszyn, klimatyzacji czy wentylacji, ale i systemu czasu pracy.

Zanim przygotujemy projekt instalacji fotowoltaicznej dokładnie badamy potrzeby każdego Klienta. Sprawdzamy nie tylko parametry konstrukcji i poszycia dachowego budynku, na którym mamy montować elektrownię słoneczną, ale analizujemy również szczegółowo specyfikę zużycia oraz zapotrzebowanie obiektu w energię elektryczną w ciągu doby i całego sezonu. Uzgadniamy także wszystkie nasze projekty z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mówi Paweł Płecha, Prezes Zarządu firmy Concept Energy.

Jakie jeszcze zalety ma instalacja fotowoltaiczna?

1. Niezależność energetyczna

Ceny energii stale rosną, a produkując własny prąd nie trzeba przejmować się podwyżkami, gdyż własna instalacja fotowoltaiczna może pokryć bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Dodatkowo, jeżeli elektrownia wyprodukuje więcej prądu niż firma w danym czasie zużyje na własne potrzeby, nadwyżkę będzie mogła odebrać np. do zasilenia urządzeń elektrycznych w godzinach wieczornych. Wszystko odbywa się automatycznie.