Gospodarka obiegu zamkniętego to jeden z kluczowych trendów środowiskowych na najbliższe lata

Stena Recycling po raz piąty organizuje konkurs, w którym nagradza najlepsze praktyki GOZ w Polsce

Autor: Artykuł STENA RECYCLING

Data: 26-11-2021, 12:14

Odpowiedzialność środowiskowa staje się istotnym aspektem działalności firm na świecie. Chcąc odpowiedzieć na oczekiwania rynku i świadomych konsumentów, coraz więcej firm wprowadza działania zgodne z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Priorytetowe znaczenie rozwoju GOZ dostrzegają także eksperci. Zgodnie z mapą trendów opublikowaną przez infuture.institute, to właśnie gospodarka obiegu zamkniętego jest obecnie jednym z wiodących trendów środowiskowych, a kierunek ten będzie się utrzymywał także w kolejnych latach. Rozwój GOZ promuje m.in. trwający obecnie Europejski Tydzień Odpadów oraz organizowany przez Stena Recycling konkurs STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. SCEA po raz piąty nagrodzi firmy oraz studentów, którzy wprowadzają i promują rozwiązania GOZ w Polsce.

Stena Recycling od lat wspiera biznes w przejściu na model gospodarki cyrkularnej. Działania te doskonale wpisują się w międzynarodowe trendy i globalne inicjatywy. Właśnie trwa (do 28 listopada) kolejny Europejski Tydzień Redukcji Odpadów.

– Wydarzenia organizowane w ramach EWWR mają na celu podnoszenie świadomości konsumentów i firm w zakresie zapobiegania powstawania odpadów. To idealny moment do rozmowy o GOZ, zwłaszcza że wprowadzenie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, to jeden z najbardziej efektywnych trendów biznesowych, pozwalających na zmniejszenie tzw. śladu środowiskowego - mówi Piotr Bruździak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling, członek Jury konkursu - Gospodarka cyrkularna to bowiem model gospodarczy, w którym materiały są wykorzystywane wielokrotnie – dodaje.

Najlepsze rozwiązania i praktyki z zakresu GOZ wprowadzane w Polsce, od pięciu lat promuje i nagradza konkurs Stena Circular Economy Award - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. 18 października 2021 wystartowała już piąta edycja plebiscytu. Zwycięzcami poprzednich edycji byli m.in.: Orange Polska S.A., IKEA, Carrefour Polska Sp. z o.o. i Swapp! Sp. z o.o., ERGO Hestia SA. Wśród wyróżnionych znalazły się natomiast m.in. BASF Polska Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A. czy Jeronimo Martins Polska S.A. i Amazon Fulfillment Poland.

SCEA docenia zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z segmentu SME oraz start-upy, takie jak Creative Publishing Katarzyna Drewniany i KOKO World. Różnorodność wyróżnionych inicjatyw pokazuje, że idee GOZ można wprowadzać we wszystkich sektorach gospodarki, w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości i na każdym etapie projektowania produktu.

Warto zauważyć, że Gospodarka Obiegu Zamkniętego to także 3 miliony nowych miejsc pracy w UE do 2030 r., zwiększenie dochodów gospodarstw domowych o 4500 dolarów rocznie i zmniejszenie emisji CO2 o połowę![1] GOZ ma także zalety wykraczające poza walory środowiskowe. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, ta o obiegu zamkniętym może przynieść korzyści zarówno klimatowi, jak i biznesowi.

– Wdrażanie cyrkularnych modeli biznesowych realnie wpływa na poprawę innowacyjności i konkurencyjności firmy. Pozwala nie tylko wyróżnić się na rynku, ale także podnieść jakość świadczonych usług, jednocześnie zmniejszając koszty działalności. Przedstawiciele firm, które zgłosiły swoje pomysły w poprzednich edycjach konkursu wielokrotnie podkreślali, że wdrożone rozwiązania GOZ pozwalały im na oszczędności i zdobycie nowych rynków lub klientów – komentuje Piotr Bruździak. Coroczny wzrost liczby zgłaszanych rozwiązań to dowód na potrzebę i popularność ich wdrażania.

Konkurs Stena Circular Economy Award został zainicjowany w 2017 roku i jest pierwszym w Polsce konkursem skierowanym do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, pozwalającym na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze gospodarki cyrkularnej. Zwycięzcy otrzymują szeroką promocję swoich rozwiązań GOZ w mediach i na wydarzeniach branżowych oraz wybraną usługę środowiskową lub szkoleniową z oferty Stena Recycling. Studentom natomiast, w ramach nagrody, firma przyznaje m.in. grant w wysokości 10 000 zł na realizację zgłoszonego projektu.

Jak zgłosić się do konkursu:

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

1. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,

2. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,

3. dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.



Zgłoszenia można przesyłać do 6 lutego 2022 r. przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Jury konkursu: Marzena Strzelczak z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, Michał Dąbrowski z Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Michał Mikołajczyk z Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol, Agnieszka Zielińska z Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, Małgorzata Greszta z Kampanii 17. Celów oraz Piotr Bruździak ze Stena Recycling

Zwycięzców poznamy wiosną 2022 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Czym jest GOZ

Gospodarka Obiegu Zamkniętego polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. GOZ jest przeciwieństwem gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do produkcji, użycia i wyrzucenia. Model cyrkularny jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Jednym z założeń jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku poziomu 70% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 60% - odpadów komunalnych, 55% - plastiku, 60% - aluminium, 80% – metali żelaznych.

O konkursie

Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego organizowany jest od 2017 roku. To pierwszy w Polsce konkurs skierowany do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego pozwalający na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ. W poprzedniej edycji tytuł Lidera GOZ w kategorii przedsiębiorstw zdobyły: Carrefour Polska Sp. z o.o. i Swapp! Sp. z o.o. za projekt „Refillomaty Swapp!”, Creative Publishing Katarzyna Drewniany za projekt „Circular Scrap”, North.pl za „Naprawiaj nie wyrzucaj”. Natomiast wyróżnienia przyznano BASF Polska Sp. z o.o. za “BASF Polska zamyka obieg dzięki kompostowanemu polimerowi ecovio®” oraz Żywiec Zdrój S.A. za „Zobowiązanie Żywiec Zdrój”, Jeronimo Martins Polska S.A. za „Biedronkowa SegregA(k)cja - bądź w porządku dla środowiska!” oraz Amazon Fulfillment Poland za inicjatywę „Sustainability Ambassadors Program”.

W kategorii studenckiej główną nagrodę przyznano Łukaszowi Ziembie z ASP w Katowicach za projekt „ŁACH”, wyróżnienia otrzymali Piotr Długosz i Jacek Organiściak z Politechniki Łódzkiej za projekt „Wielorazowe opakowanie kurierskie”.

[1] Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe, raport Ellen MacArthur Foundation