Grupa Plast-Box zwiększa potencjał wytwórczy

Dzięki realizacji inwestycji możliwa jest istotna reorganizacja cyklu technologicznego, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki, co najmniej o 50%. W ramach przedsięwzięcia Grupa zainwestowała blisko 3,5 mln zł.

- W wyniku rozbudowy Stark znacznie zwiększył swój potencjał produkcyjny, co pozwoli spółce na szybkie sfinalizowanie planów związanych z rozszerzeniem oferty produktowej - mówi prezes zarządu Grupy Plast Box Grzegorz Pawlak. - Kluczem do sukcesu na dzisiejszym rynku jest nowoczesna i elastyczna organizacja, w której DNA zapisana jest innowacyjność. Taką spółką jest właśnie Stark Partner, który ma wszystkie atuty niezbędne do tego, by wraz ze zwiększaniem skali działalności zdobywać kolejne rynki – stwierdza.

Zrealizowana inwestycja pozwoli zwiększyć elastyczność produkcji Starka, co stwarza możliwość dalszego poszerzenia i nieustannej ewolucji portfolio tej marki. Formowanie na zakupionej najnowszej generacji termoformierce, umożliwia tworzenie opakowań od małych do tych o dużych gabarytach, o różnej grubości, o powtarzalnym kształcie i o wysokiej jakości. Dużym atutem jest możliwość personalizacji wzoru pod indywidualne potrzeby klienta, a także ultraszybka realizacja wysokonakładowych zamówień dzięki wydajności na poziomie 1 mln sztuk na dobę. Krótki cykl wytwarzania oraz stosowanie form wielokrotnych pozwalają na uzyskanie rentowności także przy zamówieniach małoseryjnych.

Nowa termoformierka zapewnia szybszą realizację prototypów, co znacznie przyspiesza czas wprowadzania nowego opakowania na rynek. Ponadto daje swobodę wyboru surowca do formowania i ogromne możliwości wytwarzania różnego typu opakowań, tacek, talerzyków, kubków, pokrywek, pojemników itp., również tych wymagających bardzo wysokiej jakości i dokładności wymiarowej, przeznaczonych do automatycznych linii napełniania. Inwestycja jest głównie skierowana do przemysłu spożywczego, w tym mleczarni, zakładów mięsnych, punktów garmażeryjnych, cateringowych, firm z branży horeca, Maszyna termoformująca ma zastosowanie uniwersalne, a więc doskonale sprawdzi się w produkcji opakowań z przeznaczeniem dla branży chemicznej np. chemia przemysłowa, ogrodnicza.