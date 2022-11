Biznes i technologie

Innowacja od tesa – taśma samoprzylepna z przetworzonego tworzywa PET

Autor: Artykuł promocyjny tesa

Data: 09-11-2022, 15:47

Nowa taśma tesa® 60412 to uniwersalna taśma pakowa, która jest bardziej przyjazna środowisku, dzięki wysokiej zawartości elementów pochodzących z recyklingu. Produkt charakteryzuje się dużą wydajnością i doskonale nadaje się do lekkich i średnich opakowań o masie do 30 kg. Innowacyjna taśma gwarantuje bardzo dobrą przyczepność dzięki solidnemu, odpornemu na zużycie nośnikowi.

fot. tesa