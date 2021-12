Innowacje kluczem do Funduszy Europejskich

Przyszły rok będzie niepowtarzalną szansą na rozwój działalności firm z branży spożywczej i gastronomicznej. Po raz pierwszy polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskania środków unijnych w tak szerokim zakresie. Gra warta jest świeczki, ponieważ dotyczy oferty z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 o budżecie 7,9 miliarda euro oraz Horyzont Europa - 95 miliardów euro.

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej przy IPPT PAN

Fot. shutterstock

Jeśli chcesz skutecznie pozyskać dotację na rozwój swojej firmy, weź udział w Innovation Coach! To jedyna tak kompleksowa, a zarazem bezpłatna usługa na rynku, stworzona jako wsparcie dla polskich przedsiębiorców pragnących wdrożyć innowacje w swojej działalności. W ofercie znajduje się seria dedykowanych warsztatów, dni informacyjnych i konferencji, co zapewnia uczestnikom podniesienie kompetencji i dostęp do praktycznej wiedzy. Natomiast sercem projektu jest indywidualna usługa szyta na miarę każdego uczestnika, czyli coaching innowacji. Dzięki współpracy z wykwalifikowanym ekspertem w danej branży przedsiębiorca poznaje aktualne trendy na rynku, możliwe bariery i ryzyka oraz potencjał swojej firmy. Przede wszystkim, wspólnie z coachem, kreuje pomysł na innowację i ustala praktyczny plan jej skutecznego wdrożenia.

W naszej bazie jest ponad 180 ekspertów reprezentujących niemal wszystkie branże, w tym branżę spożywczą i gastronomiczną, która jest jedną z najpopularniejszych w projekcie. Do tej pory z naszej bezpłatnej usługi skorzystało już ponad 600 firm. W projekcie znalazły się liczne rozwiązania z zakresu cateringu, dodatków do żywności, gastronomii, konserwacji żywności, napojów bezalkoholowych, opakowań do żywności czy produktów rolnych.

“Madpol Smak od początku działalności zajmuje się produkcją przypraw oraz dodatków funkcjonalnych do przemysłu mięsnego oraz rybnego. Założyliśmy przedsiębiorstwo w 2014 roku i od początku stale je rozbudowujemy umacniając swoją pozycję w branży.

Innovation Coach to bardzo ciekawa i pomocna w rozwoju firmy inicjatywa pozwalająca na poprawę i doskonalenie tych gałęzi przedsiębiorstwa, które bez takiej pomocy byłyby niedostępne. Profesjonalizm stojący na najwyższym poziomie jest znakiem rozpoznawczym projektu. Życzymy wszystkim, aby trafili na takich coachów jak nasza firma.” – Madpol

Dołącz do nas już dziś na https://www.innovationcoach.pl/zglos-firme

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Centrum Projektów Badawczych UE przy IPPT PAN. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój.