Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w branży spożywczej, w tym także w produkcji majonezu. Producentom coraz bardziej zależy na dostosowaniu swojej oferty do zmieniających się preferencji konsumentów, a wśród nich coraz większą popularnością cieszą się produkty niskotłuszczowe, wegańskie oraz bezglutenowe. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się krótkiej historii majonezu, innowacjom w jego produkcji oraz temu, jak producenci dostosowują swoją produkcjęą do zmieniających się preferencji konsumentów.

Produkcja majonezu przeszła długą drogę rozwoju. Wynaleziony w XVIII wieku w Hiszpanii sos z jajek i oliwy został uszlachetniony i spopularyzowany we Francji i na tym etapie był przygotowywany ręcznie za pomocą widelca lub drewnianej łyżki. Ta tradycyjna metoda wymagała wiele cierpliwości, czasu i siły, a ostateczny produkt nie zawsze był homogenny i miał tendencję do szybkiego psucia.

W XIX wieku wynaleziono pierwsze urządzenia, które ułatwiały mieszanie składników, dzięki którym produkcja majonezu stała się bardziej efektywna, a czas potrzebny na wytwarzanie jednej partii znacznie się skrócił. Wciąż jednak proces ten wymagał ręcznego dodawania składników, co prowadziło do ich nierównomiernego rozprowadzania w całym sosie.

Postęp technologiczny w XX wieku umożliwił wprowadzenie urządzeń, które pozwalały na automatyczne dodawanie składników. Dzięki temu proces produkcji majonezu stał się jeszcze bardziej efektywny, a jednocześnie uzyskano bardziej jednolity produkt. W ciągu kolejnych lat majonez stał się jednym z najbardziej popularnych sosów na całym świecie. W zależności od kraju różni się jednak składem i smakiem - w Stanach Zjednoczonych jest on bardziej kwaśny i ma więcej dodatków, a w Hiszpanii często ma w składzie czosnek. W Polsce, majonez zyskał dużą popularność w latach 60. XX wieku, kiedy to stał się podstawowym składnikiem wielu sałatek i innych dań, a dzisiaj trudno jest wyobrazić sobie świąteczny, wielkanocny stół bez majonezu.

Współczesna produkcja majonezu wykorzystuje zaawansowane technologicznie urządzenia, takie jak homogenizatory i mieszalniki, które zapewniają jednorodną konsystencję emulsji. Automatyczne linie produkcyjne stosowane obecnie w przemyśle spożywczym umożliwiają osiągnięcie dużych wydajności i stałą jakość produktu. Kluczowym etapem produkcji majonezu jest proces homogenizacji, który wpływa na gęstość i lepkość a co za tym idzie, stabilność produktu. Podczas homogenizacji, siła ścinana powoduje rozproszenie kropelek fazy olejowej w postaci kropelek w fazie wodnej, a stabilność emulsji zapewnia dodatkowo wprowadzenie emulgatora (zazwyczaj jest to żółtko jaja). W efekcie tego procesu uzyskuje się jednorodną, gładką emulsję, czyli kremowy produkt o pożądanej konsystencji i trwałości. W przypadku zbyt małego lub nierównomiernego rozdrobnienia kropelek emulgowanej fazy olejowej, może wystąpić agregacja, a w rezultacie wydzielenie fazy tłuszczowej. Powoduje to rozpad emulsji, a więc zmianę konsystencji i wyglądu produktu, jak również zmniejszenie jego trwałości.

Współczesne urządzenia do produkcji majonezu, takie jak urządzenia firmy ProXES, pozwalają na jeszcze większą kontrolę procesu produkcji i podążanie za wymaganiami rynku. Dzięki temu produkcja zdrowszych i bardziej naturalnych wersji majonezu jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Choć cały czas największym powodzeniem wśród konsumentów cieszą się klasyczne majonezy wysokotłuszczowe, warto również wspomnieć o innowacjach, gdzie tradycyjny delikatny smak został wzbogacony o różne dodatki, takie jak zioła, przyprawy czy chrzan. Pozwoliło to sprostać wymaganiom konsumentów, którzy poszukują nowych wrażeń smakowych. Dzięki temu, producenci mają szansę na wyróżnienie swoich produktów na rynku oraz zainteresowanie potencjalnych klientów nowymi doświadczeniami.

Jednym z najbardziej widocznych trendów w branży majonezowej jest wzrost zapotrzebowania na produkty o obniżonej zawartości tłuszczu. W odpowiedzi na nie producenci wprowadzili na rynek niskotłuszczowe odmiany majonezu, które są wciąż pełne smaku, choć zawierają znacznie mniej tłuszczu niż tradycyjne produkty. Technologia produkcji tych odmian majonezu jest podobna jak w przypadku standardowego majonezu, ale wiąże się ze zmniejszeniem zawartość oleju w swoich recepturach i wprowadzenie innych składników zapewniających stabilność emulsji. Warto tu również dodać, iż konsumenci zwracają uwagę nie tylko na samą ilość tłuszczu, ale i inne kwestie związane ze zdrowiem, jak np. stosunek kwasów tłuszczowych, czy rodzaj użytego oleju. Należy podkreślić, iż odpowiednie urządzenie procesowe pozwoli na precyzyjne kontrolowanie jakości emulsji oraz składników receptury, co przełoży się na powtarzalność procesu i dokładną zawartość tłuszczu w majonezie.

Kolejnym trendem w branży majonezowej jest wzrost zainteresowania produktami roślinnymi. W odpowiedzi na to, producenci wprowadzili na rynek wegańskie majonezy, które nie zawierają jajek ani innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wegańskie majonezy są wciąż stosunkowo nowym produktem na rynku, ale zyskują na popularności. Produkcja wegańskiego majonezu opiera się na zastosowaniu alternatywnych składników zastępujących żółtko jaja i zawartą w nim lecytynę.

- Na przestrzeni ostatnich lat rynek majonezów podlegał bardzo dynamicznym zmianom: w dalszym ciągu na stołach Polaków królują co prawda tradycyjne wersje tego znanego od wieków smakołyku, ale coraz częściej rodzimi nabywcy sięgają po jego funkcjonalne odpowiedniki – zauważa Marcin Szymański, zastępca prezesa ds. technicznych WSP Społem. - Dla przykładu rodzina Kieleckiego poszerzyła się o wariant Omega-3, lekki a ostatnio również roślinny. Wyniki sprzedażowe wskazują, że przypadły one do gustu najbardziej wymagającemu jury czyli konsumentom. Co oczywiste fakt ten przyjęliśmy z niekłamaną satysfakcją.

- Konsumenci przywiązują dużą wagę do naturalności produktów, coraz istotniejsze są też dla nich aspekty ekologiczne, w tym produkcja majonezu z wykorzystaniem jajek z wolnego wybiegu oraz opakowania pochodzące z recyklingu – mówi Łukasz Daleki, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Kraft Heinz Polska. - Jako globalny i doświadczony producent w tej kategorii dostosowujemy nasze produkty do zmieniających się trendów konsumenckich w kierunku produktów o obniżonej zawartości tłuszczu i kalorii, produktów wegańskich i, w zależności od regionu, różnych profili smakowych.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na majonez, jak również różnego rodzaju sosy, producenci poszukują nowoczesnych i efektywnych urządzeń, które umożliwią im sprostanie wymaganiom rynku.

W tym zakresie firma ProXES jest niekwestionowanym liderem, oferując innowacyjne i wysokiej jakości rozwiązania dla przemysłu spożywczego, dobrze znanych i uznanych na rynku marek FrymaKoruma, Stephan i Terlet.

Urządzenia firmy ProXES zaprojektowane z myślą o optymalizacji procesów produkcyjnych, poprawie wydajności i minimalizacji kosztów produkcji, zapewniają stabilne emulsje, kontrolę ilości składników i zawartości tłuszczu w produkcie. Jednocześnie pozwalają producentom na bieżąco dostosować produkcję do zmieniających się preferencji konsumentów, nowych wariantów sosów i majonezów.

Debiutujące w zeszłym roku urządzenie FrymaKoruma ProxxD to następca dobrze znanego na rynku modelu MaxxD, którego sprzedaż przekroczyła już 900 egzemplarzy. Obydwa modele są oparte na technologii homogenizacji oraz intensywnego mieszania z wewnętrzną recyrkulacją. Dzięki temu proces produkcji jest wyjątkowo efektywny, a jednocześnie zużywa minimalną ilość energii. Urządzenia tego typu pozwalają na uzyskanie bardzo stabilnych emulsji, a także minimalizują straty surowców. Zapewniają również wyjątkową jakość produktu końcowego oraz umożliwiają producentom dostosowanie swojej produkcji do wymagań rynku. Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań w modelu ProxxD 700, uzyskano wzrost wydajności (w zależności od receptury) z 2.500 kg/h do 4.000 kg/h, dla misy o pojemności 700 litrów. Ten spektakularny efekt osiągnięto m.in. poprzez zwiększenie prędkości dozowania oleju do 3.0 kg/s oraz zastosowanie nowego modelu homogenizatora. Warto podkreślić, iż tak duży wzrost wydajności nie pociągnął za sobą większego zużycia energii, które pozostało na tym samym poziomie. W końcowym bilansie możemy zatem mówić o mniejszym zużyciu energii aż o 37%, jeśli porównalibyśmy wydajności godzinowe obu modeli (MaxxD vs ProxxD).

W zakładzie produkcyjnym Kraft Heinz w Pudliszkach do produkcji naszych majonezów używamy urządzeń FrymaKoruma MaxxD - mówi Łukasz Daleki, Kraft Heinz. - Produkcja majonezu w skali przemysłowej wymaga bardzo dobrego zrozumienia procesu powstawania emulsji oraz ciągłej kontroli wszystkich parametrów procesu w celu utrzymania pożądanej konsystencji w wyrobie gotowym; równie istotna jest jakość surowców, które są wykorzystywane do produkcji, ponieważ każdy składnik pełni w produkcie istotną funkcję. Na rynku polskim dominującym formatem opakowań jest wciąż tradycyjny słoik, ale w badaniach konsumenckich widzimy potencjał także na inne opakowania w tej kategorii, takie jak butelki PET typu top-down.

- Aby zapewnić najwyższe standardy, odpowiednią jakość wyrobów, jak również myśleć o wprowadzeniu wszelkiego typu nowości, musimy bazować na sprawdzonych rozwiązaniach produkcyjnych – podkreśla Marcin Szymański, WSP Społem. - Partnerów w tym zakresie wybieramy ze szczególną starannością. Tym bardziej cieszymy się, że już od wielu, wielu lat w tym gronie znajduje się firma Proxes i urządzenia FrymaKoruma, które w pełni spełniają nasze oczekiwania technologiczne a jednocześnie cechują się wysoką bezawaryjnością.

Innymi urządzeniami firmy ProXES są mieszalniki Stephan, które pozwalają na dokładne wymieszanie składników, rozdrabnianie i homogenizację. Dzięki temu producenci mogą wprowadzać do swojego majonezu różne dodatki, takie jak zioła, przyprawy czy warzywa, co pozwala na tworzenie unikalnych smaków i wariantów. W misie urządzenia znajdują się szybkoobrotowe noże, co pozwala na produkcję np. różnego rodzaju past i smarowideł na bazie majonezu. Wystarczy dodać dowolne składniki i rozdrobnić je do pożądanej konsystencji, a cały proces odbywa się w jednym urządzeniu. Zaletą tego rozwiązania jest oszczędność czasu, energii, wody, ścieków oraz ograniczenie ilości osób zaangażowanych w proces produkcji. Skalowalność urządzeń Stephan pozwala w łatwy sposób przenieść świeżo opracowany nowy wariant majonezu lub innego produktu z działu R&D na produkcję i szybko reagować na potrzeby Klientów.

- Firma Nestlé dba o wysoką jakość swoich produktów i zadowolenie konsumentów – mówi Dariusz Put, dyrektor Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu. - Nasze unikalne receptury gwarantują doskonały smak i aromat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i trendom konsumenckim, firma Nestlé produkuje i rozszerza swoje portfolio Majonezów i Sosów Majonezowych WINIARY wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Z tego też powodu zainwestowaliśmy w urządzenie wytwarzające Stephan CT 800. firmy Proxess, które cechuje duża funkcjonalność: intuicyjne oprogramowanie oraz przyjazny panel operatorski czyni je łatwym w obsłudze, a wysoka precyzja dozowania składników oraz odpowiednie prędkości mieszania pozwalają produkować wyroby o najwyższej jakości, dając jednocześnie możliwość produkcji szerokiej gamy receptur takich jak Sosy Majonezowe,Ketchupy czy nowości, jakimi są Majonezy oraz Sosy Wegańskie. Dzięki tej inwestycji, zrealizowanej w 2020 r., zwiększyliśmy swoją wydajność i otworzyliśmy się na nowe rynki – podkreśla dyrektor Put.

Podsumowując, firma ProXES oferuje szereg innowacyjnych urządzeń do produkcji majonezu i sosów, takich jak FrymaKoruma ProxxD, MaxxD czy mieszalniki Stephan. Dzięki tym urządzeniom producenci mogą dostosować swoją produkcję do zmieniających się preferencji konsumentów, wprowadzając nowe smaki i warianty swoich produktów. Urządzenia firmy ProXES są nie tylko wydajne, ale również bezpieczne i łatwe w utrzymaniu czystości, co jest szczególnie ważne w przypadku produkcji żywności.