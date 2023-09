W odpowiedzi na eko-wyzwania stawiane przed rynkiem spożywczym, KGL S.A. prezentuje w pełni recyklingowalne opakowania z polipropylenowej folii spienionej XPP przeznaczone do dań na wynos.

Rewolucja na rynku opakowań do dań na wynos

Wciąż rosnąca presja na ochronę środowiska, związana z postępującymi zmianami klimatycznymi, spowodowała konieczność wdrożenia rozwiązań prawnych, które przyczyniają się do zmniejszenia generowanego śladu węglowego czy ilości odpadów plastikowych w całej Unii Europejskiej. Kwestie dotyczące ograniczeń i obowiązków związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych uregulowano Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904, zwaną również Dyrektywą Single-Use Plastic czy Dyrektywą Plastikową. Dokument UE został zaimplementowany do polskich przepisów Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Tym samym od 24 maja 2023 r. w Polsce m.in.:

nie można korzystać z jednorazowych pojemników na żywność wykonanych z polistyrenu ekspandowanego,

należy pobierać opłaty za oferowanie nabywcom jednorazowych pojemników z tworzywa sztucznego na żywność,

czy też należy ponosić coroczną opłatę na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami powstałymi z tych opakowań.

Nowe przepisy wpłynęły mocno nie tylko na producentów i dystrybutorów jednorazowych opakowań. Również odcisnęły piętno na rynku dostawy jedzenia na wynos, który od 2020 r. wciąż dynamicznie rośnie. Dziś stosowane przez gastronomię opakowania na żywność muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, nadawać się w 100% do recyklingu i być przy tym wszystkim przystępne cenowo.

Innowacje wspierają branżę gastro

Zakaz stosowania opakowań ze spienionego polistyrenu EPS i eko-regulacje stworzyły miejsce dla innowacyjnych produktów opakowaniowych. Z tej szansy skorzystała spółka KGL S.A., wprowadzając na polski rynek w pełni recyklingowalne opakowania z polipropylenowej folii spienionej XPP przeznaczone do dań na wynos. Produkty znakomicie wpisują się w zobowiązania prośrodowiskowe przedsiębiorstwa, którymi są: rezygnacja ze struktur wielowarstwowych, zwiększenie udziału recyklatów i redukcja masy opakowań.

– Środowisko naturalne to nasze wspólne dobro i wspólnie musimy nauczyć się o nie dbać. Tym samym wprowadzone Dyrektywą SUP przepisy prawa i eliminacja z obrotu opakowań z EPS, to znakomity krok w kierunku ochrony naszej planety – mówi Lech Skibiński, Członek Rady Nadzorczej KGL S.A. – Regulacje nie były zaskoczeniem dla naszego przedsiębiorstwa, a szansą na rozwinięcie biznesu. Już od dawna pracowaliśmy nad nowoczesnymi materiałami, które pozwolą wytwarzać zrównoważone opakowania. Dziś jesteśmy w stanie zaoferować klientom z branży gastronomicznej w pełni recyklingowalne opakowania z polipropylenowej folii spienionej XPP przeznaczone do dań na wynos.

Odbiorcami opakowań od KGL z materiału na bazie spienionego polipropylenu są m.in. restauracje, stołówki pracownicze, cateringi dietetyczne, food trucki czy tzw. dark kitchen. Produkty zyskują wśród klientów na popularności ze względu na gwarancję bezpieczeństwa przechowywania i higienę użytkowania, możliwość pełnego recyklingu, a także cenę.

Dlaczego warto wybrać opakowania polipropylenowej folii spienionej XPP od KGL?

1. Bezpieczna dostawa jedzenia na wynos

Opakowania z XPP od KGL do dań na wynos są bezpieczne, niezwykle wytrzymałe i posiadają dobre właściwości termoizolacyjne. Ze względu na wykonanie z tworzywa sztucznego, są naturalnie wodoodporne i nie wymagają stosowania dodatkowych powłok. Zapewniają najlepszą w swojej klasie odporność na gorące oleje występujące w wielu produktach spożywczych i sosach. Utrzymują temperaturę przechowywanej żywności, pozostając na zewnątrz chłodnymi w dotyku. Nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

2. Minimalizacja oddziaływania na środowisko

Polipropylenowa folia spieniona XPP zastosowana przez KGL do wytworzenia opakowań to materiał, który wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i ma niski ślad węglowy. To znakomity zrównoważony zamiennik spienionego polistyrenu (EPS), który przez wiele lat był najpopularniejszym materiałem do produkcji tacek na żywność na wynos. Jednomateriałowe opakowania do gastronomii od KGL pomimo zmniejszonej masy końcowej zachowują wytrzymałości tradycyjnych odpowiedników. W 100% nadają się do recyklingu, tym samym minimalizując negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

3. Dostępne dla każdego klienta

Dużą zaletą menuboxów XPP od KGL jest ich atrakcyjna cena. Standardowe dania obiadowe w usługach cateringowych mają zróżnicowane ceny, zaczynając się od kilkunastu złotych i sięgając nawet kilkudziesięciu złotych. Zakładając, że przeciętny koszt obiadu wynosi ok. 45 zł, to koszt opakowania wykonanego z XPP stanowić będzie jedynie ok. 2,6% całkowitego kosztu posiłku.

Obowiązkowe opakowanie dla gastronomii

Biorąc pod uwagę zalety opakowań z polipropylenowej folii spienionej XPP przeznaczone do dań na wynos i zmiany legislacyjnie, wielu sprzedawców detalicznych i hurtownie jeszcze przed majem 2023 r. wprowadziło do swojej oferty ten innowacyjny zamiennik opakowań polistyrenowych. Dzięki temu branża gastronomiczna może odpowiedzieć na potrzeby środowiska, regulatora, ale też i klientów końcowych, stając się już dziś częścią zrównoważonego rozwoju. Jedno-, dwu- i trzyprzegrodowe w 100% recyklingowalne opakowania z XPP do dań na wynos od KGL, plasują się obecnie jako „must have” każdej restauracji, stołówki pracowniczej, cateringu dietetycznego, food trucka czy ghost kitchen w Polsce.