IPP ma pozytywny wpływ na łańcuchy dostaw w Polsce

IPP Pooling to dynamicznie rozwijający się europejski gracz na rynku wynajmu palet dla firm z branży FMCG, sieci handlowych spożywczych oraz DIY z branży przemysłowej dla przedsiębiorstw produkcyjnych. W działalności tej europejskiej spółki jak w soczewce skupiają się kluczowe trendy cywilizacyjne w kierunku, których rozwijają się nowoczesne łańcuchy dostaw: ekologia, gospodarka współdzielenia, zrównoważony rozwój.

Autor: Artykuł promocyjny IPP Pooling

Data: 21-10-2021, 16:54

IPP Pooling jest obecne na rynku polskim od wielu lat ale oficjalne otwarcie biura miało miejsce ponad rok temu. Od tamtej pory intensyfikuje swoje działania aby zwiększyć świadomość istnienia marki i podbić rynek w branży FMCG. Firma skutecznie łączy konkurencyjność z odpowiedzialnością społeczną w kontekście łańcucha dostaw.

Start nastąpił w pozornie trudnym czasie. Ale się okazało, że polski rynek potrzebuje takich rozwiązań jak te, które oferuje IPP Pooling. Zwłaszcza w okresie kryzysu posiadanie na własność jest zamrażaniem swojego kapitału. Wynajem palet to bezpieczna alternatywa.

Tomasz Sączek, któremu powierzono wprowadzenie spółki w Polsce lubi wzywania, a do takich z pewnością należało przyśpieszenie biznesowych działań w czasie pandemii Covid19.

Tomasz Sączek, dyrektor zarządzający IPP Pooling w Polsce

- Lockdown był doskonałym momentem na poważny start – ocenia dzisiaj menedżer. Nigdy wcześniej polskie firmy nie miały tak dużej wiedzy na temat zalet płynących z wynajmu palet – korzyści skali, synergii, wydajności. Na to się jeszcze nałożyła rosnąca wśród przedsiębiorców świadomość ekologiczna – zrozumienie konieczności zmniejszenia śladu węglowego. W rezultacie można mówić o sukcesie.

Pandemia sprzyja paletom

Uporządkujmy fakty: IPP specjalizuje się w poolingu (czyli wynajmowaniu) palet – drewnianych i plastikowych nośników do dystrybucji i składowania towarów. Do klientów należą firmy z branży FMCG i DIY oraz przedsiębiorstwa przemysłowe. Są wśród nich zarówno lokalne podmioty, jak i duże, międzynarodowe koncerny.

– Zastępowanie kupna palet wynajmowaniem wpisuje się w proekologiczny trend: gospodarkę współdzielenia, która polega na pierwszeństwie dostępu przed własnością. Używanie razem z innymi oraz wielokrotne wykorzystywanie określonych dóbr służy zarówno optymalizacji kosztowej, jak i ochronie środowiska – wyjaśnia szef polskiego oddziału IPP.

Wzięcie przez operatora poolingu odpowiedzialności za utrzymanie wysokiej jakości palet i ich serwisowanie skutkuje wydłużeniem ich żywotności oraz spadkiem zapotrzebowania na surowce i zapobieganiem marnotrawstwu. Mniejsze zużycie drewna oznacza natomiast redukcję emisji dwutlenku węgla – w Polsce o kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie!

– Od kiedy tartaki nastawiły się na eksport do Chin, odczuwamy w Europie deficyt drewna i jego ceny w kwietniu były aż o 200 proc. wyższe niż przed rokiem. Brakuje też pozostałych składników stosowanych przy wytwarzaniu palet: elementów plastikowych i stalowych, a nawet kleju. Jednocześnie dynamicznie rozwija się wymiana handlowa między Państwem Środka a USA i UE. To wszystko sprawia, że zapotrzebowanie na usługi takich firm jak nasza rośnie – nie kryje zadowolenia Tomasz Sączek.

Kolejna korzyść dla przedsiębiorców to możliwość usunięcia odpadów opakowaniowych – w przypadku IPP o 80 m3 na każde 100 tys. palet w łańcuchu dostaw, co skutkuje zmniejszeniem emisji CO2 nawet do 49 proc.

W ofercie IPP są najwyższej jakości palety i skrzyniopalety, znacznie mocniejsze od tych, które zapewniają inni operatorzy, bo – jak mawia Eric Schrover, prezes zarządu Grupy FHG, w skład której wchodzi IPP – wysokie standardy wpisane są w DNA przedsiębiorstwa.

– Konstrukcja palet wielokrotnego użytku naszej produkcji jest bardzo trwała. Mają one średnio 10-letni okres eksploatacyjny. Tymczasem typowe nośniki zazwyczaj wytrzymują bez gruntownej naprawy do roku – wskazuje Konrad Robak, senior business development manager w IPP Pooling.

W razie uszkodzenia palety IPP gwarantuje jej szybką naprawę lub wymianę. Kiedy charakterystyczna ceglano-brązowa paleta trafia do centrum serwisowego, jest szczegółowo sprawdzana i przywracana do stanu zgodności ze specyfikacją. Zanim powróci do obiegu, musi spełniać najwyższe standardy jakościowe.

– Każdą paletę naprawiamy zgodnie z jej specyfikacją. Klient powinien mieć pewność, że dostaje dokładnie taki nośnik, jaki zamówił. My po prostu dostarczamy to, do czego się zobowiązaliśmy – informuje Tomasz Sączek.

Ambitny plan pięcioletni

Holenderska spółka matka traktuje nasz kraj jako drzwi do Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli IPP Polska podbije ten region, stanie się jednym z liderów rynku poolingu paletowego, obejmując siecią swoich placówek większość kontynentu.

– W ciągu ostatnich pięciu lat w naszym portfolio pojawiły się Hiszpania i Niemcy. Polska to naturalny kolejny etap ekspansji. Mamy nadzieję, że wkrótce wzmocnimy swoją pozycję w innych krajach Europy Południowej i wykorzystamy bogate możliwości również w Europie Środkowo-Wschodniej – ujawnia Eric Schrover. Kluczem do osiągnięcia tego celu są wartości, które napędzają nas w prowadzeniu biznesu. Czujemy się odpowiedzialni za ludzi, produkty i środowisko. Łatwość we współpracy z nami, zrozumiała i transparentna oferta, proste fakturowanie i elastyczność w dopasowywaniu oferty do potrzeb firm – łączą się z rodzinną atmosferą jaka panuje w IPP.

Od oficjalnego otwarcia biura IPP w Polsce Tomasz Sączek patrzy w przyszłość z optymizmem.