Jak odnieść sukces na rynku oraz wyprzedzić konkurencję w swojej branży? Należy skoncentrować się na nieustannym doskonaleniu swoich towarów i usług, a także optymalizacji procesów logistycznych. Wielkim wsparciem bywa współpraca z doświadczonymi firmami, które zdobyły już zaufanie społeczne i ugruntowaną pozycję na rynku.

fot. IPP Pooling Polska

Nowoczesny biznes na krajowym i międzynarodowym rynku

Piekarnia Inter Europol współpracuje z IPP Pooling w zakresie wynajmu nowoczesnych palet do transportu żywności. Inter Europol to rodzinna firma z polskim kapitałem, która działając w branży od 1989 roku, zdobyła pozycję lidera krajowego rynku oraz zyskała dobrą renomę na terenie całej Europy i poza jej granicami. Każdego dnia w jej zakładach przygotowuje się chleby, bułki, bagietki, paluchy i ciastka, dostarczane później do sieci handlowych, detalu, hoteli oraz innych podmiotów z branży gastronomicznej.

Inter Europol wyróżnia się wysoką jakością pieczywa świeżego i mrożonego, przygotowywanego według tradycyjnych receptur, zgodnie z zasadami kunsztu piekarskiego. Tradycje te łączone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które pozwalają wypełnić restrykcyjne przepisy prawa, bezpieczeństwa jakościowego i środowiskowego.

Aby sprostać najwyższym standardom, Inter Europol rozbudował też własną flotę do transportu pieczywa świeżego, a także współpracuje z szeregiem firm zewnętrznych przy dostawach produktów mrożonych. Każdy z podmiotów w ramach łańcucha musi spełniać te same normy – współpracujący dostawcy posiadają więc certyfikaty IFS.

Również w zakresie gospodarki paletowej nie ma miejsca na kompromisy. Olbrzymią elastyczność planowania i realizacji dostaw, a także bezpieczeństwo organizacji ładunków udało się uzyskać dzięki współpracy z IPP Polska oraz wykorzystaniu możliwości, które daje pooling paletowy, polegający na współdzieleniu i ponownym wykorzystaniu wysokiej jakości palet w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dlaczego pooling paletowy się opłaca?

Z jakiego powodu firma Inter Europol zdecydowała się na pooling paletowy? Projekt wdrożenia poolingu paletowego zapoczątkowano w piekarni już w 2018 roku, w ramach współpracy z jednym z kluczowych klientów. Szybko okazało się, że jest to naprawdę korzystne rozwiązanie.

Krzysztof Deja, Logistic Manager w Inter Europol mówi:

Podstawą do podjęcia decyzji o przejściu na pooling paletowy była szansa na uwolnienie znaczących zasobów ludzkich i finansowych od gospodarki paletowej i reklamacyjnej, a także szereg innych korzyści, jak: elastyczne, „smukłe” zarządzanie gospodarką paletową, ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój, a przede wszystkim poprawa relacji z klientami.

W firmach produkcyjnych gospodarka paletowa ma bowiem wspierać biznes, a nie stanowić kolejny trzon działalności, wiążący się z niepotrzebnym zamrożeniem środków na zakup własnych zasobów paletowych, dodatkowym miejscem magazynowania oraz administracją całego procesu.

Dzięki poolingowi IPP Piekarnia Inter Europol może w pełni skupić się na realizowaniu swoich głównych celów strategicznych i rozwojowych. Współpraca z IPP Pooling Polska pozwala na efektywniejsze planowanie dostaw, umożliwia uwolnienie kapitału wcześniej przeznaczanego na zakup palet oraz zapewnia optymalizację zarządzania paletami w codziennej pracy.

Najwyższe standardy jakości a współpraca z IPP Pooling Polska

Utrzymanie najwyższych norm bezpieczeństwa to gwarancja jakości pieczywa, dostarczanego każdego dnia przez Inter Europol do wielu klientów w kraju i poza jego granicami. Współpraca z polskim oddziałem IPP Pooling, oparta na transparentnej umowie i prostych zasadach, pozwoliła dopracować działania w zakresie logistyki transportu żywności na rynkach krajowych i zagranicznych, co ułatwia też obecność firmy IPP w najważniejszych krajach europejskich. Wielką zaletą jest również dostępność palet oraz szybka realizacja zamówień.

Wynajmowane w cyklu zamkniętym palety IPP wyróżniają się trwałością i jakością, umożliwiającą składowanie towarów w automatycznych magazynach typu High Bay. Pooling paletowy w nowoczesnej odsłonie gwarantuje zatem zachowanie najwyższych standardów na każdym etapie produkcji, składowania i transportu artykułów spożywczych.

Zrównoważony rozwój a profesjonalna współpraca, która procentuje na przyszłość

Skuteczny biznes to nie tylko lepsze zarządzanie produkcją i dostarczanie towarów wysokiej jakości, ale też zwrócenie uwagi na lokalne i globalne problemy w ramach zrównoważonego rozwoju.

Pooling paletowy to rozwiązanie, które pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy oraz zadbanie o środowisko naturalne. IPP Pooling jest firmą odpowiedzialną społecznie, a troska o środowisko jest wpisana w jej DNA. Dowodem na to jest choćby otrzymanie prestiżowej dwugwiazdkowej nagrody w programie Lean & Green Europe za zmniejszenie śladu węglowego pozostawianego przez firmę lub najwyższe możliwe do zdobycia wyróżnienie w ocenie zrównoważonego rozwoju, czyli Platynowy status Ecovadis.

Wszystkie oferowane przez IPP Pooling palety są wykonane z certyfikowanego i trwałego drewna, pozyskanego w zrównoważony sposób. W czasie ich użytkowania przechodzą regularne kontrole i są naprawiane zgodnie ze specyfikacją, aby żywotność palet była jak najdłuższa (palety poolingowe są kilkukrotnie trwalsze w porównaniu do palet białych). Po zakończeniu ich eksploatacji przetwarza się je na biomasę, zamykając obieg.

Współużytkowanie palet w tzw. modelu pay-per-use (rozliczanie za użycie) pozwala na wielokrotne użycie produktów. Dzięki temu zwiększa się efektywność wykorzystania nośników w całym cyklu ich życia, optymalizując obieg surowców i odpadów w łańcuchach dostaw, przy równoczesnym obniżeniu kosztów operacji logistycznych dla firm takich, jak Piekarnia Inter Europol. A to szansa na lepszą przyszłość świadomego biznesu oraz poprawę kondycji środowiska dla nas wszystkich.

Krzysztof Deja, Logistic Manager w Inter Europol:

Przechodząc na pooling paletowy, jesteśmy w stanie bardziej się skupić na wspólnym rozwoju biznesu z naszymi klientami, czyli realizować cele i misje naszego przedsiębiorstwa. Wysoka świadomość i odpowiedzialność ekologiczna towarzyszą wszystkim procesom w naszej firmie od lat. Działania inwestycyjne i modernizacyjne uwzględniają minimalizację wpływu naszej działalności na przyrodę, dlatego obecnie trwają technologiczne przygotowania do zwiększenia udziału palet wynajętych.

Realizacja wymienionych celów strategicznych i obopólna troska o ochronę środowiska to szansa na dalszy rozwój profesjonalnej współpracy między IPP Pooling a Inter Europol, która może przynieść jeszcze więcej benefitów zaangażowanym firmom oraz całej społeczności.

Jakie korzyści zyskuje firma dzięki przejściu na pooling paletowy?

• uwolnienie zasobów finansowych wcześniej przeznaczanych na zakup palet,

• ograniczenie niezbędnej przestrzeni magazynowej,

• uproszczenie obsługi administracyjnej,

• ujednolicenie jakości palet,

• optymalizację kosztów,

• usprawnienie logistyki transportu,

• zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,

• wsparcie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na naszej stronie www.ipp-pooling.com/pl