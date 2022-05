Ishida prezentuje technologie zwiększające wydajność i rentowność

Tematem przewodnim stoiska Ishida Europe na targach VIV Europe będą rozwiązania, dzięki którym przetwórcy drobiu mogą maksymalizować wydajność i przepustowość linii produkcyjnych, usprawnić produkcję i zmniejszyć ilość odpadów produkcyjnych. Firma zaprezentuje szeroki zakres swoich możliwości w zakresie projektowania maszyn produkcyjnych do pakowania drobiu – zarówno pojedynczych, jak i w pełni zintegrowanych linii, a także instalacji indywidualnych rozwiązań.

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Ishida

Data: 13-05-2022, 13:02

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i wiedzy w zakresie pakowania produktów białkowych, Ishida opracowała szeroką gamę urządzeń, które umożliwiają producentom i przetwórcom automatyzację produkcji i zmniejszenie zależności od pracy ręcznej.

Najważniejsze na stoisku są dwa niedawno wprowadzone na rynek modele Ishida. System kontroli rentgenowskiej nowej generacji IX-G2-F, który oferuje doskonałą czułość w wykrywaniu fragmentów kości i innych ciał obcych o małej gęstości i trudnych do wykrycia oraz QX-900 Flex - kompaktowa, wysokowydajna zgrzewarka do tacek, która maksymalizuje produkcję, wydajność i elastyczność linii produkcyjnych o średniej i dużej przepustowości.

Na stoisku prezentowane będzie również rozwiązanie, które sprawdzi się idealnie dla wielu zastosowań pakowania drobiu. Ishida RobotGrader wykorzystuje technologię pick and place do sortowania produktów o różnej masie jednostkowej i umieszczania ich w opakowaniach o stałej wadze lub w skrzyniach przeznaczonych do dalszego przetwarzania lub pakowania zbiorczego. Jeżeli chodzi o naważarki wielogłowicowe, będzie można bliżej zapoznać się z 6-głowicową naważarką do świeżej żywności, którą Ishida zaprojektowała specjalnie do obsługi świeżych i lepkich produktów białkowych.

Kluczem do zwiększonej wydajności systemu kontroli rentgenowskiej Ishida IX-G2-F jest nowy czujnik liniowy maszyny, który czterokrotnie zwiększył zdolność wykrywania fragmentów kości w porównaniu z poprzednimi modelami. To dodatkowo poprawiło zdolność maszyny do wykrywania ciał obcych w grubszych i bardziej gęstych produktach, takich jak filety i piersi z kurczaka oraz w innych produktach drobiowych, które mogą na siebie nachodzić lub mieć nierówną powierzchnię.

QX-900 Flex zapewnia wysokiej jakości uszczelnianie tacek – zarówno samo zgrzewanie, jak i możliwość pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP). Maszyna może służyć do uszczelniania szerokiej gamy materiałów i formatów opakowań, w tym tac wykonanych z tektury pochodzącej z recyklingu lub materiałów odnawialnych i monoplastików oraz najnowsze warianty opakowań typu skinpack i skin on board. Spełnia wymagania dotyczące rozwiązań, które zapewniają zarówno wydłużony okres przydatności do spożycia, aby ograniczyć marnowanie żywności, i minimalizuje negatywny wpływ materiałów opakowaniowych na środowisko.

RobotGrader umieszcza i układa produkty w opakowaniach z prędkością do 320 sztuk na minutę, w zależności od liczby głowic maszyny. To znacznie zwiększa wydajność, szczególnie w porównaniu z pracochłonnym pakowaniem manualnym, gdzie jeden operator może zapakować tylko około 30 sztuk na minutę. RobotGrader znacznie poprawia produkcję i wydajność, zmniejszając problem nadważeń do jednego procenta na opakowanie, podczas gdy przepełnienie w procesie pakowania ręcznego może wahać się od 5% do ponad 10%.

Konstrukcja wagi do świeżej żywności Ishida CCW-R2-106 pozwala na szybką i wydajną obsługę i ważenie świeżych, lepkich produktów. Przenośnik dostarcza produkt na górę wagi, gdzie jeden lub dwóch operatorów, za pomocą podajników taśmowych, równomiernie rozprowadza go do lejów zasypowych wagi. Drzwi leja zgarniającego, żebrowane powierzchnie i zasuwy zgarniające na przenośnikach taśmowych odbiornika, minimalizują przywieranie produktu, aby zapewnić jego płynny i stały przepływ przez wagę.

O Ishida

Ishida oferuje pełen asortyment maszyn do ważenia, uszczelniania, kontroli rentgenowskiej, ważenia kontrolnego i wykrywania wycieków, a także oprogramowania wspierającego linię produkcyjną zarówno w przypadku zastosowań spożywczych, jak i niespożywczych. Wizją firmy jest odgrywanie trwałej i niezbędnej roli w globalnym łańcuchu dostaw żywności, zapewniając, by produkty spożywcze na całym świecie były dostarczane i konsumowane bezpiecznie, wydajnie i w sposób zrównoważony.

Pytania dotyczące zakupu urządzeń Ishida:

Fenix Systems Sp. z o.o.

ul. Długa 40, Moczydłów,

05-530 Góra Kalwaria

Tel: 22 715 52 53

e-mail: biuro@fenixsystems.eu