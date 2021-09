Jak automatyzacja pomaga w produkcji zrównoważonych opakowań i zmniejszaniu ilości odpadów – siedem wskazówek

Higiena czy ochrona środowiska? Najlepiej jedno i drugie! Firmy z branży spożywczej coraz częściej poszukują alternatywnych rozwiązań dla opakowań z tworzyw sztucznych oraz sposobów na bardziej ekologiczne, wydajne i bezpieczne prowadzenie działalności, co doceniają klienci, chętniej wybierając produkty przyjazne środowisku.

Pomocne w osiągnięciu tych efektów mogą być innowacyjne rozwiązania z obszaru automatyki, robotyki i sztucznej inteligencji.

Nie ma wątpliwości, że liczba opakowań z tworzyw sztucznych musi zostać zmniejszona, aby ograniczyć obciążenie środowiska oraz uniknąć dalszego niszczenia równowagi ekologicznej. Nie można jednak całkowicie lekceważyć zalet tworzyw sztucznych – zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy dbałość o higienę jest szczególnie ważna. Tym bardziej konieczne jest bardziej efektywne i oszczędne wykorzystywanie zasobów, dzięki czemu – zgodnie z przewidywaniami organizacji Pew Charitable Trust – do 2040 roku zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi może zostać zmniejszone o prawie 80%. Aby to osiągnąć, potrzebne są skuteczne rozwiązania umożliwiające przekształcenie zarówno metod wykorzystywania tworzyw sztucznych, jak i ich przetwarzania oraz recyklingu.

Tworzywa sztuczne nieustannie wywołują dyskusje

Jeśli chodzi o ochronę pakowanych towarów w branży spożywczej, wciąż trudno jest znaleźć alternatywy, które byłyby tak wszechstronne jak polimery. Są elastyczne i łatwe do formowania, lekkie, higieniczne, wygodne w transporcie i gwarantują atrakcyjny wygląd po umieszczeniu na półce. Jednocześnie opakowania te w porównaniu z opakowaniami wykonanymi z alternatywnych surowców, takich jak metale lub szkło, wymagają mniejszej ilości energii do produkcji, transportu i recyklingu. Z drugiej strony klienci – prócz wygody, integralności i wartości produktów – poszukują także produktów przyjaznych środowisku, dlatego m.in. niezapakowane jedzenie stanowi nowy trend. Niemniej jednak dla wielu produktów nie ma realnej alternatywy dla opakowań z tworzyw sztucznych ze względu na koszty, higienę lub bezpieczeństwo.

Nacisk na cztery „R”: reduce, recycle, reuse, redesign

Zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych i przemyślenie opakowań to globalny trend. Firmy zajmujące się produkcją żywności i napojów oraz towarów konsumpcyjnych w coraz większym stopniu koncentrują się na czterech „R” – reduce, recycle, reuse, redesign (redukcji, recyklingu, ponownym wykorzystaniu i przeprojektowaniu). Na czym to polega? W branży spożywczej kładzie się nacisk na zmniejszenie wagi w celu ograniczenia ilości wykorzystywanego tworzywa sztucznego (redukcja). Nowe składy tworzyw sztucznych ułatwiają recykling. Ponadto istnieją innowacyjne opakowania, takie jak torebki nadające się do przetworzenia, pokrywki czy torebki z możliwością ponownego zamknięcia (przeprojektowanie i ponowne wykorzystanie) — co oznacza mniej tworzyw sztucznych i odpadów na końcowym etapie produkcji. Oprócz tego opracowywane są nowe koncepcje opakowań i pojemników. Cztery „R” czyli redukcja, recykling, ponowne wykorzystanie i przeprojektowanie, wspierają zrównoważony rozwój oraz pomagają spełniać wymogi prawne i wymagania klientów.

Międzynarodowe inicjatywy na rzecz redukcji ilości tworzyw sztucznych

Polskie i europejskie firmy muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne wymogi, w tym cele zrównoważonego rozwoju ONZ, które obejmują przepisy dotyczące lepszej ochrony klimatu, odpowiedzialnej konsumpcji i bardziej ekologicznej produkcji. Istnieje także wiele przepisów mających na celu zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych, np. zakazy stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku lub strategie zmniejszania ilości plastikowych toreb w UE. Ponadto część producentów niezależnie zobowiązała się np. do zwiększenia ilości polietylenu, PET, z recyklingu w swoich produktach, do produkcji opakowań nadających się do recyklingu czy do przeprojektowania dotychczasowych opakowań i pojemników, tak aby zawierały mniejszą ilość tworzyw sztucznych.

7 porad dotyczących produkcji bardziej ekologicznych opakowań

Od czego zacząć i jakie działania podjąć? Zautomatyzowane i usprawnione procesy są podstawą wszystkich planów bardziej efektywnego i zrównoważonego działania. Poniżej przedstawiamy 7 porad, jak to osiągnąć:

1. Szczelność: monitorowanie w czasie rzeczywistym

W przypadku zmiany składu materiału firmy muszą przeanalizować, czy maszyny, takie jak pionowe maszyny formujące, napełniające i uszczelniające (VFFS), są w stanie zachować odpowiednią kontrolę nad przepustowością i naprężeniem bez wpływu na wydajność lub jakość produktu końcowego. Tylko w przypadku dokładnego monitorowania i kontrolowania folii, powstanie produkt spełniający wymagania specyfikacji, idealnie dopasowany i bez zmarszczeń, co mogłoby negatywnie wpłynąć na procesy w dalszej części produkcji – pomoże to również o ograniczyć ilość odpadów.

2. Gromadzenie danych na poziomie maszyny i w czasie rzeczywistym

Producenci muszą zapewnić to, że opakowanie będzie zawsze spełniało swoje zadanie. Na przykład pionowe maszyny formujące, napełniające i uszczelniające (VFFS) wymagają wprowadzenia wielu zmiennych, takich jak prędkość, ciśnienie, synchronizacja, temperatura i inne, aby można było je precyzyjnie kontrolować i testować w czasie rzeczywistym. Aby monitorować takie zmienne jak grubość materiału, czas kontaktu lub temperatura, producent potrzebuje rozwiązania w zakresie automatyzacji, które jest w stanie odbierać wszystkie potrzebne dane „u źródła” (na poziomie maszyny) przy użyciu powszechnie stosowanych metod komunikacji. Ponadto wymagana jest również funkcja udostępniania i wizualizacji. Już teraz algorytmy sztucznej inteligencji są wbudowywane w sterowniki, a w przyszłości będzie to jeszcze powszechniejsza praktyka, w związku z czym coraz większą rolę odgrywały będą samoczynnie optymalizujące się maszyny.

3. Formowanie: innowacyjne systemy wizyjne mają kluczowe znaczenie

Producenci tacek, butelek lub opakowań powinni zawsze zastanawiać się, jaki wpływ mogą mieć zmiany materiałów na integralność, kolor lub kształt produktu. Rozwiązania w zakresie automatyzacji pomagają im sprawdzić te właściwości. Podczas produkcji pojemnika wymagana jest ścisła kontrola temperatury i parametrów fizycznych, takich jak ciśnienie. Aby uniknąć uszkodzenia elementów, a tym samym zmniejszyć ilość odpadów, zaleca się stosowanie wydajnych systemów wizyjnych, które są wyposażone w narzędzia niezbędne do wykrywania problemów, takich jak mikrootwory w tworzywach sztucznych.

4. Owijanie: sterowanie temperaturą i ruchem

Zmiany materiału mogą również wpływać na wydajność: czy np. podczas owijania zachowana jest integralność i stabilność materiału? Odpowiednia aplikacja może zapewnić ścisłą kontrolę temperatury i ruchu, utrzymać naprężenie i zagwarantować prawidłowe owijanie w przypadku opakowania drugorzędnego lub trzeciorzędnego, dzięki czemu cały proces będzie wydajny i bardziej przyjazny środowisku.

5. Obsługa: zapewnienie bezproblemowej komunikacji między systemami

W miarę zmniejszania rozmiarów opakowań producenci muszą sprawdzić, czy operacje obsługiwane przez rozwiązania do sortowania lub rozwiązania typu „pick-and-place” są dokładne i łatwe do powtórzenia. Jednym z przykładów jest umieszczanie tacek w pojemnikach trzeciorzędnych gotowych do sprzedaży detalicznej. Kluczowym aspektem obsługi jest możliwość „widzenia” produktów transportowanych do obszaru pakowania, a także szybka komunikacja między systemem przetwarzania obrazu, taśmą przenośnika i robotem – przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej przepustowości. Dostępne na rynku najnowsze rozwiązania umożliwiają sprawną obsługę tych procesów i łatwą konfigurację robotów konieczną przy wprowadzaniu nowych materiałów foliowych.

6. Zamykanie: serwomechanizmy o wysokiej rozdzielczości są niezbędne

Zmniejszenie wagi może spowodować zmiany zarówno rozmiaru, jak i kształtu pojemników, co może również wpłynąć na uszczelnianie i inne powiązane procesy. Ponadto siły i momenty obrotowe mogą doprowadzić do generowania większej ilości odpadów lub przestojów w produkcji, co z kolei może powodować dalsze problemy. Wiele technik uszczelniania, takich jak kapslowanie, opiera się na serwosterowaniu. Dlatego warto rozważyć wdrożenie serwomechanizmów o wysokiej rozdzielczości połączonych za pośrednictwem sieci maszynowej, takiej jak EtherCAT.

7. Polegaj na doświadczonym partnerze

Walki o zrównoważony rozwój nie trzeba toczyć w pojedynkę. Wskazana jest współpraca z silnymi partnerami. Dzięki integracyjnej platformie technologicznej i-automation oraz globalnie dostępnym usługom, OMRON wspiera firmy zajmujące się produkcją żywności i napojów we wszystkich wspomnianych powyżej wyzwaniach. Obecność na arenie międzynarodowej, duża sieć partnerów integrujących i współpracujących oraz skupienie się na celach WHO dotyczących zrównoważonego rozwoju sprawiają, że OMRON może być doświadczonym i kompetentnym towarzyszem w tej ważnej podróży.