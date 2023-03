Biznes i technologie

Jak dbać o lodówkę, by służyła dłużej? 5 wskazówek

Autor: Artykuł promocyjny MediaMarkt.pl

Data: 22-03-2023, 13:06

Lodówka to sprzęt, który kupuje się na lata. Faktycznie, zwykle tego typu urządzenia świetnie działają przez długi czas - ale pod warunkiem, że odpowiednio o nie dbasz. Nawet najlepszy model szybko ulegnie awarii, jeśli nie będziesz pamiętał o odpowiedniej konserwacji. Zobacz, co robić, by lodówka służyła ci jak najdłużej!