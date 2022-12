EIT Food wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim tworzy mechanizm pomagający firmom spożywczym w korzystaniu z infrastruktury badawczej.

Rozwój innowacji na rynku spożywczym wymaga wiedzy i infrastruktury badawczej. Firmy spożywcze mogą rozwijać kosztowną infrastrukturę własną lub zdecydować się na współpracę z uczelniami i instytutami badawczymi, aby uzyskać dostęp do specjalistycznej infrastruktury, od razu z kompetentnym zespołem i fachowymi usługami. Podobnie jak w sklepie budowlanym, większość klientów potrzebuje dziury w ścianie, by powiesić lampę a wiertarki, wiertła i filmy instruktażowe to tylko środek do celu, tak większość firm spożywczych potrzebuje wyników analiz a nie laboratoriów. Z drugiej strony kosztowna aparatura, zakupiona i utrzymywana przez publiczne instytucje naukowe, może przydać się nie tylko do badań podstawowych i przygotowywania publikacji naukowych, ale też pomóc partnerom biznesowym w tworzeniu i testowaniu wynalazków oraz wdrażaniu innowacji.

Firmy spożywcze ponoszą znaczące inwestycje w maszyny i urządzenia, wykorzystywane do wytwarzania żywności. Znacznie mniej opłacalny może być dla nich zakup własnej infrastruktury badawczej. Taki specjalistyczny sprzęt może być wykorzystywany relatywnie rzadko, przy okazji rozwoju lub testowania nowego produktu a to nie dzieje się co dzień. Zakup, wdrożenie i utrzymanie infrastruktury badawczej wymaga nakładów finansowych, zatrudniania dobrze wynagradzanych specjalistów oraz wiedzy eksperckiej, pozwalającej na obsługę urządzeń i interpretację uzyskanych wyników. Taka sytuacja stwarza więc możliwości współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi, które już posiadają takie urządzenia i zatrudniają kompetentnych naukowców. Firmy zwykle nie wiedzą jednak, gdzie znaleźć odpowiednią infrastrukturę, a naukowcy - jak dotrzeć do partnerów komercyjnych i jak nawiązać z nimi współpracę. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zainteresował się właśnie tym wyzwaniem, opracowując metodykę komercjalizacji infrastruktury badawczej. Inicjatywy EIT Food Research Infrastructure Network (RIN), finansowanej z programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa, wspieranej przez EIT Food - największą na świecie społeczność zajmującą się innowacjami w sektorze rolno-spożywczym wspieranąprzez Europejski Instytut Innowacji i Technologii – niezależny organ Unii Europejskiej.

Kierujący projektem prof. Krzysztof Klincewicz z Wydziału Zarządzania UW wyjaśnia: „opracowaliśmy unikatową metodykę, wspierającą instytucje naukowe w odkrywaniu własnych przewag naukowych i najcenniejszych elementów infrastruktury badawczej, które mogą być wykorzystane we współpracy z firmami. RIN koncentruje się na infrastrukturze przydatnej dla sektora rolno-spożywczego, w tym: wyposażeniu laboratoriów zajmujących się badaniami rolniczymi, weterynaryjnymi, technologiami żywności i naukami o zdrowiu.”

Dr Mansour Esmaeil Zaei z Wydziału Zarządzania UW, koordynujący wdrożenie EIT Food Research Infrastructure Network, opisuje dotychczasowe wdrożenia: „W latach 2021-2022 współpracowaliśmy z 14 instytucjami naukowymi z 7 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, wspierając zespoły złożone z ponad 60 naukowców i menedżerów badań. Bardzo pomocne okazały się mentoring i indywidualna współpraca z każdym z zespołów - regularne spotkania online, dyskusje planów i materiałów marketingowych.”

Dla Dr hab. Marcin Konkola, zastępcy dyrektora ds. badawczych Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w sieci Łukasiewicz – najcenniejsze było przyjęcie perspektywy potencjalnych klientów z branży spożywczej: „Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych wykorzystał RIN do rozwoju specjalistycznych usług ekstrakcji materiałów roślinnych za pomocą CO2 w stanie nadkrytycznym dla rynku soków i napojów funkcjonalnych, wykorzystując posiadaną infrastrukturę badawczą pozwalającą pozyskać naturalne ekstrakty poprawiające walory smakowe i zapachowe oraz własności prozdrowotne produktów. Udział w RIN pomógł nam lepiej zrozumieć, jakich argumentów używać w rozmowach handlowych z przedsiębiorstwami. W trakcie sesji RIN i powiązanej z nimi pracy naszego zespołu udało się nawiązać kontakty z potencjalnymi klientami z Polski i innych krajów europejskich.”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – kolejny uczestnik programu dysponuje unikatową infrastrukturą, zbudowaną w latach 2019-2022 w oparciu o finansowanie «Regionalnej Inicjatywy Doskonałości», wspierającą badania i rozwój innowacyjnych, roślinnych produktów żywności funkcjonalnej. Prof. Adam Waśko, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni tak opowiada o doświadczeniach z projektu: „Udział w RIN pomógł nam zidentyfikować nasze silne strony i wybrać najbardziej obiecujące kierunki dalszego rozwoju. Cennym rezultatem RIN było też pozyskanie listy potencjalnych klientów - firm spożywczych z wybranych krajów europejskich, wyselekcjonowanych w oparciu o określone wspólnie z naszymi mentorami kryteria. Możemy pogłębiać z nimi współpracę projektową, informować o wynikach naszych dotychczasowych badań i zapraszać do udziału w podejmowanych przez uczelnię inicjatywach.”

Dr Marcin Kardas, dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz wskazuje, że: „Dotychczas polskie uczelnie i instytuty interesowały się głównie komercjalizacją wyników badań, realizowaną poprzez transfer technologii (sprzedaż i licencjonowanie) albo zakładanie spółek spin-off. RIN zachęca z kolei do nawiązywania długofalowej współpracy badawczej z przedsiębiorstwami, budowania relacji opartych na kompetencjach badawczych i specjalistycznej infrastrukturze. Cieszy nas zwłaszcza to, że doświadczenia z projektowania innowacyjnych usług badawczych dla sektora rolno-spożywczego mogą być wykorzystywane nie tylko w tej dziedzinie, ale również w innych obszarach działalności Łukasiewicza.”

EIT Food planuje kontynuację projektu w 2023 roku. Jego metodyka stanie się też podstawą nowego międzysektorowego programu EIT InfraBooster, pomagającego identyfikować przewagi technologiczne i tworzyć strategie komercjalizacji. Pozwoli on też startupom i nowo powstającym innowacyjnym firmom z Europy Środkowej i Bałkanów, uczestniczącym w projekcie EIT Strategic Regional Innovations (m.in. EIT Jumpstarter) korzystać z infrastruktury na preferencyjnych warunkach i sprawdzać swoje innowacyjne rozwiązania będąc jednocześnie pierwszymi klientami testującymi nowe usługi ośrodków badawczych. W ramach programu EIT InfraBooster, metodyka RIN i wsparcie oferowane przez Wydział Zarządzania UW będą dostępne dla instytucji naukowych reprezentujących również inne dyscypliny naukowe i obszary technologii.

Projekt EIT Food Research Infrastructure Network (RIN), jest finansowany przez EIT Food, Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. Projekt koordynuje Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - jedyna uniwersytecka szkoła biznesu w Polsce posiadająca międzynarodowe akredytacje („trzy korony”): AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), AMBA (Association of MBAs) oraz EQUIS (European Quality Improvement System), które przez świat biznesu i nauki są postrzegane jako potwierdzenie najwyższego standardu edukacji na uczelniach biznesowych.

EIT Food to największa na świecie i najbardziej dynamiczna społeczność wspierająca innowacje dla rynku rolno-spożywczego, pracująca nad budowaniem systemu żywnościowego dostosowanego do przyszłości, ma na celu przezwyciężenie wyzwań związanych z brakiem różnorodności w sektorze rolno-spożywczym. Innowacja, która umożliwia zaangażowanie wszystkich osób bez względu na płeć, jest niezbędna dla osiągnięcia i utrzymania silnego systemu rolno-spożywczego, który przyniesie najwięcej korzyści. EIT Food jest niezależnym organem Unii Europejskiej, wspieranym przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).