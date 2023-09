Świadomy wybór urządzeń do planowanej nowej czy modernizowanej instalacji chłodniczej powinien być podyktowany przemyślanymi decyzjami ukierunkowanymi na optymalizację kosztów zużycia energii - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Maciej Piątkowski, Key Account Sales Engineer Heating & Refrigeration Solutions Sales w GEA Refrigeration.

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego w Portalu Spożywczym: System chłodniczy to kluczowy aspekt funkcjonowania każdego zakładu spożywczego. W dobie rosnących cen energii to właśnie w tym obszarze wiele firm poszukuje oszczędności. Na jakie elementy warto tu zwrócić uwagę?

Maciej Piątkowski, Key Account Sales Engineer, Heating & Refrigeration Solutions Sales w GEA Refrigeration.: „Sercem” instalacji, jak i największym konsumentem energii w układzie chłodniczym jest sprężarka, której silnik niejednokrotnie osiąga moc paruset kilowatów.

W tym przypadku szczególnie trzeba dokonać odpowiedniego wyboru „naszego serca”. Powinno ono być dobrane do specyfiki organizmu, czyli charakteru działania zakładu.

My w GEA Refrigeration Poland Sp. z o. o. intensywnie dbamy, aby w jak najlepszy sposób wykorzystywać zalety produkowanych przez nasze fabryki agregatów sprężarkowych. Będąc producentem zarówno sprężarek tłokowych jak i śrubowych staramy się indywidualnie podejść do każdego projektu i zaproponować klientowi najlepsze rozwiązanie dla jego obiektu.

Jak to wygląda w praktyce, na jakie rozwiązania najchętniej decydują się państwa klienci?

Nasze doświadczenie w sprężarkach tłokowych to ponad 120 lat zbierania i wykorzystywania danych w celu ciągłego ulepszania produkowanych urządzeń.

Dzięki doskonałym parametrom pracy sprężarek tłokowych GEA, odnotowujemy coraz więcej świadomych klientów decydujących się na zastosowanie tego typu urządzeń w swoich instalacjach chłodniczych.

Czy może pan podać przykład zastosowania tego rodzaju urządzenia w Centrum Dystrybucji?

Jednym z ciekawszych przykładów jest pracująca instalacja dla Centrum Dystrybucji, które w swojej działalności nie ma wpisanego ciągłego, stałego obciążenia chłodniczego. W pewnych porach dnia i okresach roku instalacja chłodnicza pracuje z wydajnością bliską maksymalnej, ale są też momenty, kiedy sprężarki redukują się i pracują ze zmniejszoną wydajnością.

Idealnym rozwiązaniem dla takich przypadków jest zastosowanie sprężarki tłokowej GEA w odpowiedniej konfiguracji – między innymi wykorzystanie przetwornicy częstotliwości do jej regulacji. Podczas pracy sprężarki tłokowej GEA z częściową wydajnością, wartość ESR rośnie (współczynnik obrazujący sprawność sprężarki). Dzięki zastosowaniu sprężarek tłokowych GEA, przy pewnych zakresach regulacji możemy osiągnąć oszczędności zużywanej energii elektrycznej nawet do 15% w porównaniu do analogicznych sprężarek śrubowych.

Z czego wynika aż tak duża oszczędność energii w rozwiązaniach oferowanych przez GEA Refrigeration?

Różnice te wynikają z specyfiki budowy urządzeń oraz udziału oleju w czasie pracy sprężarki.

Jako przykład konkretnych oszczędności niechaj posłuży analiza efektywności pracy instalacji chłodniczej ze sprężarkami tłokowymi GEA w Centrum Dystrybucyjnym podczas dwuletniego okresu eksploatacji. Zgromadzone dane pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że nasz Klient dzięki użytkowaniu sprężarek tłokowych GEA oszczędza 11% na kosztach zużycia energii elektrycznej w porównaniu do sytuacji, gdy miałby używać w tym miejscu sprężarek śrubowych. Bazując na przeprowadzonej analizie możemy z pewną odpowiedzialnością stwierdzić, że wykonana przez nas instalacja zaoszczędzi naszemu klientowi 683 000 kWh energii elektrycznej w ciągu 10 lat.

Jak wygląda kwestia przeglądów technicznych tego rodzaju sprężarek?

Dodatkowym atutem sprężarki tłokowej GEA jest nabudowany na sprężarkę sterownik GMM, który analizując parametry jej pracy, wylicza czas do następnego przeglądu. Z analizowanego przypadku oraz doświadczeń z innych obiektów, na których zainstalowano sprężarki tłokowe GEA wynika, że czasokres pomiędzy przeglądami wydłuża się do 2, a nawet 3 lat, co pozwala klientowi na ograniczenie kosztów związanych z serwisem maszyn

Dlatego też, jesteśmy pewni, że dla wielu zastosowań sprężarki tłokowe będą właściwą propozycją pozwalającą klientom na obniżeniu kosztów eksploatacji instalacji oraz zwiększeniu jej niezawodności

W razie potrzeby, prosimy o kontakt - Maciej.Piatkowski@gea.com tel. 661 064 050 Dla każdego rozwiązania technicznego możemy zaproponować najbardziej optymalną koncepcję, określić jej koszty oraz opłacalność.

Dziękuję za rozmowę.

GEA Refrigeration Poland Sp. z o. o. to specjalista w dziedzinie chłodnictwa przemysłowego, ogrzewania i zrównoważonych rozwiązań inżynieryjnych dla szerokiej gamy branż, w tym spożywczej, napojów, mleczarskiej oraz naftowo-gazowej. Nasze sprawdzone technologie zapewniają naszym Klientom to, co cenią najbardziej - niezawodność, wydajność operacyjną, zrównoważony rozwój i długie cykle życia sprzętu, które zmniejszają ich koszty eksploatacyjne.