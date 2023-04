Budowa biogazowni to proces złożony, wymagający dużej wiedzy i doświadczenia. Aby osiągnąć sukces w tym przedsięwzięciu ważne jest dokładne zaplanowanie i przygotowanie budowy. Poniżej przedstawione zostało kilka wskazówek, jak przygotować się do budowy biogazowni.

Substrat: Przede wszystkim, należy zinwentaryzować potencjalne źródła substratu. Należy przeanalizować, jakie rodzaje substratu są dostępne, w jakiej ilości i jak często będziemy w stanie go uzyskać. Niektóre źródła substratu cechują się sezonowością, wówczas warto wtedy rozważyć budowę magazynu na substrat. Biogazownie wyposażone w hydrolizer pozwalają na częste zmiany rodzaju substratu, co pozwala na przyjęcie różnych odpadów, które mogą pojawić się w okolicznych zakładach, np. przetwórstwa warzyw i owoców. W ten sposób biogazownia może dysponować dodatkowymi źródłami substratów, warto jednak posiadać gwarantowaną dostawę, szczególnie w początkowym okresie pracy biogazowni, aby uniknąć sytuacji, w której brak surowców ograniczy lub nawet wstrzyma pracę biogazowni.

Analiza opłacalności: Równie ważne jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej. Określenie, jakiego i w jakiej ilości substratu planujemy wykorzystywać, jakie są jego koszty, jakie są dodatkowe koszty związane z prowadzeniem biogazowni i jakie uzyskamy przychody, pozwala nam na oszacowanie opłacalności inwestycji oraz wyznaczenie okresu zwrotu inwestycji.

Warunki Zabudowy lub wypis z MPZP: Należy również określić miejsce w którym biogazownia ma być wybudowana (działkę). Biogazownia o mocy 500 kWe może zająć teren o powierzchni 3 500 m². Należy sprawdzić, czy grunt posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz czy budowa biogazowni jest zgodna z warunkami zapisanymi w planie. W przypadku braku MPZP konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy. Wniosek o wydanie WZ powinien obejmować koncepcję zabudowy na kopii mapy zasadniczej, mapę zasadniczą, dowód uiszczenia opłaty za wniosek oraz wypis z ewidencji gruntów.

Przyłączenie do sieci elektro-energetycznej: W przypadku, w którym biogazownia będzie produkować energię elektryczną, która będzie przesyłana do sieci, warto odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Do uzyskania warunków przyłączenia do sieci wymagane jest posiadanie tytułu prawnego nieruchomości, planu zabudowy, dla sieci o napięciu wyższym niż 1 kV, wypisu i wyrysu z MPZP lub warunków zabudowy, parametrów technicznych jednostki kogeneracyjnej oraz schematu instalacji elektrycznej.

Wykonując powyższe kroki, jesteśmy w stanie przystąpić do dalszych działań takich jak uzyskanie pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o dofinansowanie np. z programu „Energia dla wsi”, który umożliwia otrzymanie do 65% dofinansowania w postaci dotacji oraz dodatkowych środków w postaci preferencyjnej pożyczki.

Biogazownia a zapach: Substrat wrzucony do biogazowni nie ma kontaktu z otoczeniem, dzięki czemu nie ma jak wydostać się na zewnątrz. Biogazownia jest instalacją szczelną. Co więcej, biogazownia przyczynia się do neutralizacji zapachów, gdyż w procesie fermentacji metanowej związki odorowe są niwelowane przez bakterie, dzięki czemu poferment nie posiada nieprzyjemnego zapachu.

Biogazownia jako instalacja do utylizacji: Biogazownia może także służyć jako instalacja do utylizacji odpadów, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowego przychodu ze względu na przerób odpadów, które dostarczą biogazowni energię. W związku z tym biogazownia świetnie wpisuje się jako element Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Wykorzystanie pofermentu: Dodatkowo produktem powstającym w wyniki pracy biogazowni jest tzw. poferement. W składzie pofermentu największy udział mają azot, fosfor oraz potas. Związki mineralne znajdujące się w pofermencie występują w formie naturalnych chelatów, dzięki czemu są lepiej przyswajalne przez korzenie roślin. Poferment stanowi świetny zamiennik nawozu sztucznego, którego produkcja negatywnie wpływa na środowisko.

Biogazownia jako źródło szczytowe: Biogazownia może pracować jako źródło liniowe, tj. produkować energię przez całą dobę ze stałą wydajnością. Przykładowo biogazownia o mocy 0,5 MWe zużywa w ciągu doby ok. 5400 m3 biogazu i wytwarza ok. 12 MWh energii elektrycznej. Taką biogazownię można również eksploatować jako źródło szczytowe, wówczas biogazownia produkuje biogaz w sposób ciągły, ale nie jest on kierowany na silnik kogeneracyjny cały czas, lecz tylko okresowo, a poza tymi okresami jest magazynowany w zbiornikach na biogaz. W ten sposób biogazownia o mocy nominalnej 0,5 MWe może być źródłem szczytowym o mocy 1,0 MWe. Tym samym biogazownia pracując w modelu szczytowym przyczynia się do stabilizacji systemu energetycznego w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię.