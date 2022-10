Współczesny biznes każdego dnia staje przed kolejnymi wyzwaniami. Zwłaszcza teraz, gdy żyjemy w czasach ciągłych zmian i nieoczekiwanych, negatywnych zdarzeń (pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie). Kolejne czarne łabędzie destabilizują sytuację na rynku. Aby się przed tym bronić, potrzeba elastyczności, dobrego planowania i realnego współdziałania między przedsiębiorcami.

Dlatego tym bardziej cieszy nawiązanie współpracy między Eurocash a IPP Pooling. Ich kooperacja w nadchodzącym czasie ma szansę odmienić oblicze nowoczesnego biznesu.

Wspólne budowanie biznesu na przyszłość

Współpraca Eurocash i IPP Pooling oznacza wielką szansę dla wyrównania szans dla zamkniętego poolingu w Polsce i poprawy konkurencyjności rynku. Eurocash to obecnie największa polska firma, zajmująca się hurtową dystrybucją artykułów FMCG, trafiających każdego dnia do tysięcy odbiorców. Wspiera niezależny handel i lokalnych właścicieli sklepów, widząc w nich przyszłość polskiego rynku.

Z kolei IPP Pooling, należący do holenderskiej Grupy Faber, każdego roku dostarcza 70 milionów palet do branży FMCG i sieci handlowych w całej Europie. Oferowany przez IPP pooling paletowy, jest coraz bardziej docenianym rozwiązaniem dla elastycznych, transparentnych i szybko zmieniających się łańcuchów dostaw. A świadczone usługi w ramach ekonomii współdzielenia, wprowadzają obieg zamknięty do łańcuchów dostaw.

Tomasz Sączek, dyrektor zarządzający IPP Pooling Polska, stwierdził:

Cieszymy się z podjętej współpracy z Grupą Eurocash. W dbałości o obecnych i potencjalnych klientów zwiększamy nasze zasięgi jako atrakcyjny partner poolingowy, a dzięki tej współpracy zwiększyliśmy liczbę partnerów, którzy akceptują brązowe palety IPP. Stanowi to kolejny krok milowy w rozwoju IPP w Polsce.

Nowoczesny biznes to odpowiedzialny biznesy

Rozsądni przedsiębiorcy, działający na krajowych i zagranicznych rynkach, wiedzą, że liczą się nie tylko zyski na firmowym koncie. Nikt nie funkcjonuje w próżni – nowoczesny biznes musi być zaangażowany w sprawy kluczowe dla danego obszaru. Powinien zatem działać na rzecz lokalnych społeczności, a także ochrony środowiska naturalnego w ramach miejscowych programów i Europejskiego Zielonego Ładu.

W czym może przejawiać się nowe podejście do biznesu? Coraz więcej firm zwraca się w stronę ekologii, dążąc do racjonalnego gospodarowania dostępnymi surowcami i osiągnięcia neutralności klimatycznej. W IPP Pooling zasady zrównoważonego rozwoju są wręcz wpisane w DNA firmy. Wszystkie stosowane nośniki ładunku funkcjonują w obiegu zamkniętym, dzięki czemu klienci, korzystając z usług wynajmu palet, zmniejszają swój ślad węglowy.

IPP Pooling dba również o optymalizację własnych procesów logistycznych, poprzez zmniejszanie dystansu, unikanie pustych przebiegów i pełen załadunek naczep. Skutkuje to ograniczeniem emisji tak szkodliwego dla środowiska CO2. Równocześnie firma dba o jak najlepsze wykorzystanie posiadanych materiałów. Jej celem jest maksymalne wydłużenie cyklu życia nośników i wykorzystanie recyklingu. Po zakończeniu okresu użytkowania, drewniane elementy przetwarza się na biomasę i zwraca do natury, tym samym zamykając obieg.

Zaangażowanie społeczne stanowi obecnie jeden z kluczowych elementów rozwoju biznesu. W tej przestrzeni wciąż pozostaje wiele do zrobienia, a firmy nadal znajdują obszary do rozwoju. Jak podają wyniki badań „Zaangażowanie społeczne firm”, zrealizowanych przez Uniwersytet SWPS i firmę Wedel, 63% Polaków uważa, że cele społeczne powinny być stałym elementem działań przedsiębiorstw. Dodatkowo, ponad połowa deklaruje, iż chętniej kupuje produkty i usługi pochodzące od świadomych i zaangażowanych marek.

Grupa Faber, w której szeregi wchodzi IPP Pooling, z dumą ogłosiła niedawno zwiększenie wyników w ocenie zrównoważonego rozwoju EcoVadis, wiodącego dostawcy ocen zrównoważonego rozwoju w biznesie, w którego sieci znajduje się ponad 75 000 ocenianych przedsiębiorstw. Poprawa rezultatu umacnia Platynowy Status 2022 Grupy Faber (i wszystkich jej dywizji, w tym IPP) oraz podkreśla jej starania w osiąganiu kolejnych celów zrównoważonego rozwoju i oferowaniu usług w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

W tym kontekście, tym bardziej cieszy współpraca między Eurocash i IPP Pooling – dwóch firm, które wdrażają rozwiązania służące nie tylko optymalizacji procesów i budowaniu nowoczesnej, zaangażowanej przedsiębiorczości, ale też ograniczeniu negatywnego wpływu łańcuchów dostaw na środowisko naturalne.

Kryzys paletowy – jak usprawnić łańcuchy dostaw?

Jak usprawnić funkcjonowanie łańcuchów dostaw, przy równoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko? Warto działać na rzecz poprawy funkcjonowania wszystkich współpracujących ogniw – od producentów i przetwórców, przez magazyny i dystrybucję, aż do finalnych konsumentów. Krokiem w dobrym kierunku może być zmiana podejścia do zarządzania obiegiem palet w łańcuchach dostaw.

Obecnie europejski rynek paletowy mierzy się z olbrzymim kryzysem, wynikającym z niedoboru gotowych nośników, ale też surowców do ich produkcji (zwłaszcza drewna, metalu i tworzyw sztucznych). W efekcie dostępność palet jest mocno ograniczona, a ich ceny dla końcowych odbiorców znacząco wzrosły.

Sposobem na poradzenie sobie z tym zjawiskiem mogą się okazać usługi wynajmu palet, oferowane przez firmę IPP Pooling.

Co można dzięki temu zyskać? Wynajem palet wielokrotnego użytku to: niższe koszty i ujednolicenie jakości palet, wykorzystywanych w łańcuchach dostaw, ale też ograniczenie do minimum niezbędnej obsługi administracyjnej i mniejsze koszty dla przedsiębiorców, którzy nie muszą już zamrażać kapitału na zakup palet, ponieważ w poolingu płacą tylko za te palety, których potrzebują w danym momencie. To zatem sposób na zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa, efektywniejszą realizację dostaw oraz bardziej elastyczne planowanie wszystkich procesów, na każdym etapie łańcucha dostaw.

Zalety takiego rozwiązania dostrzegają też specjaliści z Eurocash. Piotr Krzyżanowski – Menadżer ds. Wsparcia Logistyki z Grupy Eurocash w odpowiedzi na pytanie:

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia palet IPP? - palety są oznaczone brązowym kolorem, dzięki czemu nie znikają z rynku i nie można ich sprzedać na skupie – oznacza to mniejsze straty w magazynach, - są bardziej ekologiczne, ponieważ mają dłuższy „okres życia”, - posiadają przewidywalny koszt wynajmu, dzięki czemu klienci uniezależniają się od wahań cen drewna.

Współpraca między Eurocash i IPP Pooling może zatem korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorstw i sieci dystrybucyjnych, zwiększając ich konkurencyjność oraz zwiększając szansę na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w przyszłości, w której biznes będzie nie tylko skuteczny, ale też prawdziwie zaangażowany w ochronę środowiska i poprawę jakości codziennego życia dla społeczeństwa. Wierzymy, że taki świat to nie tylko melodia dalekiej przyszłości, ale realny proces, nad którym warto intensywnie pracować już dziś.

