Koszt surowców, materiałów, płace pracowników, a także ceny energii, to główne czynniki cenotwórcze w przemyśle spożywczym. Dziś bardzo dużo mówi się o cenie energii, która jest niewiadomą, ale samo zużycie możemy policzyć i poprawić wydajność - w końcu to czysta matematyka.

Produkcja zaczyna się od planu, ale to nie tylko samo ułożenie kolejnych etapów procesu wytwórczego, to wprawienie w ruch całego łańcucha dostaw. W tej układance niezbędne jest zabezpieczenie właściwego poziomu materiałów i surowców, przy uwzględnieniu parametrów technologicznych, adekwatnych do zamówienia. Dziś do tej układanki dochodzi jeszcze jedna zmienna – zużycie energii. Jest to swego rodzaju nowość, która wynika z dużej zmiany cen energii elektrycznej.

Nagły zwrot

Do niedawna koszty taryfy w całkowitym zestawieniu kosztów, stanowiły zaledwie kilka procent i nie miały wielkiego wpływu na końcową cenę produkowanych wyrobów. Z tego powodu, aspektu wydajności elektrycznej nie analizowano wnikliwie. Nagły wzrost rachunków za prąd sprowokował przedsiębiorców do zmiany nastawienia.

Księgowi zaczęli wnikliwie przyglądać się kwestii efektywności energetycznej i zaczęto szukać obszarów do udoskonaleń, a w zasadzie – oszczędności. O ile stawka jest niewiadomą, to ilości zużycia jak najbardziej możemy przewidzieć. Kluczowy jest przepływ informacji pomiędzy działami, a to zapewnia system zintegrowany. ERP pomaga w podejmowaniu decyzji, ale też w ograniczaniu ryzyka, związanego z osiągnięciem odpowiedniego poziomu marżowości. Wystarczy tylko, albo aż, zwiększyć zakres danych w systemie o koszty energii.

Gra strategiczna

Precyzyjne oszacowanie ilości zużytej energii (do konkretnej partii czy grupy asortymentu) jest trudne i niewiele firm jest w stanie to zrobić. Już przygotowanie samych danych bazowych do przeprowadzenia takich kalkulacji bywa kłopotliwe, np. nie mamy licznika energii przypisanego do jednej linii, a nie ma go, ponieważ wcześniej nie było takiej konieczności. W końcu za wszystkie media obowiązywała jedna zbiorcza faktura, jak w gospodarstwie domowym. Koszty energii były ogólnie przypisane do wydziału. Teraz koszt energii powinien stanowić odrębną pozycję już w samej recepturze, czy też technologii używanej do kalkulacji.

Można bazować na danych historycznych dotyczących wspomnianej technologii i czasu produkcji, co prawda będą szacunki, ale te estymacje już stanowią bazę do przeprowadzenia odpowiednich kalkulacji. Faktyczne sprawdzenie nastąpi po zamknięciu miesiąca księgowego i wyliczeniu faktycznego zużycia. To będzie zaś odnośnikiem do kolejnych estymacji.

Skarbnica wiedzy

Codzienne działania operacyjne na hali produkcyjnej są odzwierciedleniem decyzji strategicznych. Mówiąc prościej, produkujemy to, na co mamy zlecenia wynikające z kontraktów. Kiedy mamy dostępne materiały i półprodukty, zaplanowanie produkcji nie jest wyzwaniem. System klasy ERP jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o tym co działo się w przeszłości w firmie, a także o tym co nas czeka w kwestii realizacji kontraktów. Wszystko to w celu zminimalizowania nie tyle kosztów energii, ale ogólnie wszystkich obciążeń, które generuje zakład, a jakie wpływają na ogólnych koszt produkowanych serii. Mamy konkretne argumenty przy renegocjowaniu umów handlowych. Pokazujemy przyczyny wzrostu cen, ze szczególnym uwzględnieniem czynników cenotwórczych, także tych związanych z energią.

Jasna strona mocy

Paradoksalnie wzrost kosztów energii może być bodźcem, który pozwoli uporządkować kwestie produkcyjne i okołoprodukcyjne, bo jak wspomniałem wcześniej energia to nie wszystko, co zużywamy. Nie możemy zapominać, chociażby o kosztach wynikających z przezbrojenia czy kosztach mycia, nie sposób nie wspomnieć o kosztach surowców, materiałów i płac pracowników. Jednak identyfikacja składowych kosztów wyrobu i ich dokładne wyliczenie nie stanowi problemu, bo to tylko matematyka, ale bez narzędzia – systemu ERP – trudno rozwiązać dobrze to równanie.

Andrzej Szubryt, Specjalista ds. Konsultingu i Analiz, BPSC